Nụ cười hoàn hảo của Meghan Markle trong mọi khoảnh khắc tại đại lễ Bạch Kim làm bùng nổ truyền thông

Tin tức giải trí 05/06/2022 11:08

Meghan Markle luôn nở nụ cười tươi hoàn hảo dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

Tuy nhiên, vợ chồng Meghan Markle lại có biểu cảm hoàn toàn đối lập nhau. Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể của tờ Daily Mail, Hoàng tử Harry mang tâm trạng phức tạp khi gặp lại gia đình. Trong khi đó, Meghan tự tin và cởi mở hơn với nụ cười hoàn hảo luôn nở trên môi.

Sau hơn 2 năm sang Mỹ, quay trở lại hoàng gia, nữ công tước hoàn toàn không cảm thấy căng thẳng hay gặp áp lực nào. Meghan Markle xuất hiện với bộ trang phục màu trắng thời thượng và cô không ngừng nở nụ cười vui vẻ.

Nụ cười hoàn hảo của Meghan Markle trong mọi khoảnh khắc tại đại lễ Bạch Kim làm bùng nổ truyền thông - Ảnh 1

Ngay từ khi xuất hiện tại sự kiện, Meghan Markle đã nở nụ cười tươi rói.

Nụ cười hoàn hảo của Meghan Markle trong mọi khoảnh khắc tại đại lễ Bạch Kim làm bùng nổ truyền thông - Ảnh 2
Dù Harry lộ vẻ căng thẳng nhưng Meghan vẫn cảm thấy thoải mái.
Nụ cười hoàn hảo của Meghan Markle trong mọi khoảnh khắc tại đại lễ Bạch Kim làm bùng nổ truyền thông - Ảnh 3
Cô liên tục nở nụ cười hoàn hảo trong buổi lễ.
Nụ cười hoàn hảo của Meghan Markle trong mọi khoảnh khắc tại đại lễ Bạch Kim làm bùng nổ truyền thông - Ảnh 4
Meghan Markle dường như không hề cảm thấy áp lực khi gặp lại các thành viên hoàng gia.
Nụ cười hoàn hảo của Meghan Markle trong mọi khoảnh khắc tại đại lễ Bạch Kim làm bùng nổ truyền thông - Ảnh 5
Nụ cười hoàn hảo của Meghan Markle trong mọi khoảnh khắc tại đại lễ Bạch Kim làm bùng nổ truyền thông - Ảnh 6
Nụ cười của Meghan Markle được đánh giá là hoàn hảo.

Nhiều người hâm mộ hoàng gia đã rất mong chờ khoảnh khắc tương tác giữa vợ chồng Meghan Markle với nhà Cambridge tuy nhiên, thực tế diễn ra lại khiến họ hụt hẫng. Trong suốt quá trình góp mặt tại buổi lễ Tạ ơn, hai cặp đôi hoàng gia không hề thấy tương tác với nhau. Họ được sắp xếp ngồi ở hai hàng ghế khác nhau.

Trong khi đó, Hoàng tử Harry cùng vợ lại tích cực trò chuyện với Zara Tindall hay vợ chồng Công chúa Eugenie. Nhà Cambridge xuất hiện gần như sau cùng trong buổi lễ và họ rời đi từ rất sớm để tham gia sự kiện khác. Về phía nhà Sussex, khi họ rời khỏi nhà thờ thì đã nhanh chóng di chuyển về nơi ở với hai con nhỏ.

Nụ cười hoàn hảo của Meghan Markle trong mọi khoảnh khắc tại đại lễ Bạch Kim làm bùng nổ truyền thông - Ảnh 7
Hai cặp đôi hoàng gia ngồi cách xa nhau.

Vào hôm nay (4/6), vợ chồng Meghan Markle sẽ tổ chức sinh nhật tròn 1 tuổi cho con gái nhỏ Lilibet. Ngày hôm qua, cặp đôi đã giới thiệu con gái với Nữ hoàng Anh khi họ dùng bữa trưa thân mật tại Lâu đài Windsor. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu hoàng gia được gặp chắt gái của mình.

Cũng trong ngày này, Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge đến thăm Lâu đài Cardiff. Chiều cùng ngày, một số thành viên hoàng gia sẽ theo dõi cuộc đua ngựa Derby Epsom nhưng Nữ hoàng Anh không tham dự vì lý do sức khỏe. Đến tối 4/6, gia đình hoàng gia sẽ dự Bữa tiệc Bạch Kim để kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh.

Hiện không rõ vợ chồng Meghan Markle có tiếp tục tham dự sự kiện cùng các thành viên trong gia đình hoàng gia hay không.

Nguồn: Daily Mail

Vũ Thu Phương và loạt sao Việt thương con chồng như con đẻ

Vũ Thu Phương và loạt sao Việt thương con chồng như con đẻ

Trong showbiz Việt có nhiều mẹ kế nhưng cách cư xử của ca sĩ Mỹ Linh, Vũ Thu Phương, Đàm Thu Trang, diễn viên Huỳnh Như... với con riêng của chồng đều khiến người khác ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Harry và Meghan Harry và Meghan Markle meghan markle meghan nở nụ cười hoàn hảo đại lễ Bạch Kim

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 4 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 26 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 16 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 16 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 18 giờ 41 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 16 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 16 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43