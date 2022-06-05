Nụ cười hoàn hảo của Meghan Markle trong mọi khoảnh khắc tại đại lễ Bạch Kim làm bùng nổ truyền thông

Sau hơn 2 năm sang Mỹ, quay trở lại hoàng gia, nữ công tước hoàn toàn không cảm thấy căng thẳng hay gặp áp lực nào. Meghan Markle xuất hiện với bộ trang phục màu trắng thời thượng và cô không ngừng nở nụ cười vui vẻ.

Tuy nhiên, vợ chồng Meghan Markle lại có biểu cảm hoàn toàn đối lập nhau. Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể của tờ Daily Mail, Hoàng tử Harry mang tâm trạng phức tạp khi gặp lại gia đình. Trong khi đó, Meghan tự tin và cởi mở hơn với nụ cười hoàn hảo luôn nở trên môi.

Dù Harry lộ vẻ căng thẳng nhưng Meghan vẫn cảm thấy thoải mái.

Cô liên tục nở nụ cười hoàn hảo trong buổi lễ.

Meghan Markle dường như không hề cảm thấy áp lực khi gặp lại các thành viên hoàng gia.

Nụ cười của Meghan Markle được đánh giá là hoàn hảo.

Nhiều người hâm mộ hoàng gia đã rất mong chờ khoảnh khắc tương tác giữa vợ chồng Meghan Markle với nhà Cambridge tuy nhiên, thực tế diễn ra lại khiến họ hụt hẫng. Trong suốt quá trình góp mặt tại buổi lễ Tạ ơn, hai cặp đôi hoàng gia không hề thấy tương tác với nhau. Họ được sắp xếp ngồi ở hai hàng ghế khác nhau.

Trong khi đó, Hoàng tử Harry cùng vợ lại tích cực trò chuyện với Zara Tindall hay vợ chồng Công chúa Eugenie. Nhà Cambridge xuất hiện gần như sau cùng trong buổi lễ và họ rời đi từ rất sớm để tham gia sự kiện khác. Về phía nhà Sussex, khi họ rời khỏi nhà thờ thì đã nhanh chóng di chuyển về nơi ở với hai con nhỏ.

Hai cặp đôi hoàng gia ngồi cách xa nhau.

Vào hôm nay (4/6), vợ chồng Meghan Markle sẽ tổ chức sinh nhật tròn 1 tuổi cho con gái nhỏ Lilibet. Ngày hôm qua, cặp đôi đã giới thiệu con gái với Nữ hoàng Anh khi họ dùng bữa trưa thân mật tại Lâu đài Windsor. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu hoàng gia được gặp chắt gái của mình.

Cũng trong ngày này, Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge đến thăm Lâu đài Cardiff. Chiều cùng ngày, một số thành viên hoàng gia sẽ theo dõi cuộc đua ngựa Derby Epsom nhưng Nữ hoàng Anh không tham dự vì lý do sức khỏe. Đến tối 4/6, gia đình hoàng gia sẽ dự Bữa tiệc Bạch Kim để kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh.

Hiện không rõ vợ chồng Meghan Markle có tiếp tục tham dự sự kiện cùng các thành viên trong gia đình hoàng gia hay không.

Nguồn: Daily Mail