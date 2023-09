'Nhọ' như Phan Văn Đức, xa nhà đúng ngày vợ đi đẻ nhưng may mắn thay vẫn có một người bên cạnh thay anh 'tháp tùng' bà xã vào phòng sinh

Mới đây nhất, tiền vệ của đội tuyển Quốc gia Việt Nam là Phan Văn Đức vừa chia sẻ lên Instagram hình ảnh anh gọi video với vợ. Văn Đức lúc này đang hội quân cùng CLB Sông Lam Nghệ An, còn Nhật Linh thì đang có mặt tại bệnh viện. Được biết Nhật Linh và Văn Đức sắp sửa chào đón đứa con thứ 2 của họ sau bé Dâu Tây.

Về phía Nhật Linh, bà xã Văn Đức sau đó cũng khoe ảnh khi cô cùng con gái đầu lòng Dâu Tây (Phan Nhã Thuỳ An) chuẩn bị cho giờ phút quan trọng đón thành viên thứ tư trong gia đình. Nhật Linh cho biết bé Thuỳ An hôm nay sẽ "tháp tùng mẹ đi sinh. Đi chăm em Khoai". Mặc dù không có ba đi cùng nhưng sự có mặt của Dâu Tây cũng khiến cô phần nào an tâm và tư tưởng có phần lạc quan hơn hẳn.

Cặp đôi trai tài - gái sắc được nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Nhật Linh và Phan Văn Đức kết hôn vào năm 2020, cả 2 đón bé Dâu Tây sau đó không lâu. Vốn là một cầu thủ nổi tiếng khi là mắt xích không thể bị thay thế trong màu áo CLB lẫn ĐTQG nhưng ở nhà, Văn Đức còn là một người đàn ông của gia đình khi anh luôn phụ giúp bà xã trong mọi việc trong nhà và chơi đùa cùng con.