'Nhọ' như Phan Văn Đức, xa nhà đúng ngày vợ đi đẻ nhưng may mắn thay vẫn có một người bên cạnh thay anh 'tháp tùng' bà xã vào phòng sinh

Mới đây nhất, tiền vệ của đội tuyển Quốc gia Việt Nam là Phan Văn Đức vừa chia sẻ lên Instagram hình ảnh anh gọi video với vợ. Văn Đức lúc này đang hội quân cùng CLB Sông Lam Nghệ An, còn Nhật Linh thì đang có mặt tại bệnh viện. Được biết Nhật Linh và Văn Đức sắp sửa chào đón đứa con thứ 2 của họ sau bé Dâu Tây.

Bé Dâu Tây được giao nhiệm vụ 'tháp tùng' mẹ đi đẻ thay bố

Mặc dù vợ đang sắp sửa đẻ nhưng Văn Đức lại không có mặt bên vợ giờ phút "vượt cạn" bởi anh đang cùng CLB SLNA ở Bình Phước chuẩn bị cho trận đấu vòng loại Cúp Quốc gia gặp CLB Bình Phước. Tuy nhiên, cầu thủ 25 tuổi vẫn không quên dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến 2 mẹ con '' Chúc 2 mẹ con sớm mai vượt cạn thành công ''