Nhà cầm quân của Đội tuyển Việt Nam nhiễm Covid-19 trước thềm hàng loạt giải đấu quan trọng

HLV Park Hang-seo vừa phát hiện mình dương tính với Covid-19 khi kiểm tra tại nhà riêng.

Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, một quan chức VFF xác nhận, HLV Park Hang-seo dương tính với virus SARS-CoV-2. “Tuy nhiên, ông Park Hang-seo đã tiêm đủ liều vắc xin, sức khoẻ ổn định và những ngày qua vẫn làm việc, họp với BHL qua online bình thường. Người hâm mộ có thể hoàn toàn yên tâm về tình hình sức khoẻ của ông”-quan chức VFF trên cho biết.

Được biết, HLV Park Hang-seo và BHL đội tuyển Việt Nam hiện đang chuẩn bị cho 2 trận đấu với Oman và Nhật Bản tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Hai trận đấu này sẽ diễn ra lần lượt ngày 24 và 29/3 tới. Quân số đội tuyển Việt Nam dự báo sẽ không có nhiều thay đổi.

Nhà cầm quân của ĐTVN - Ảnh: Internet

Trước thông tin ông Park có thể mắc COVID-19 sau chuyến ra Quy Nhơn dự khán trận T.Bình Định - Viettel ở vòng 1 V-League 2022 hôm 25/2, nguồn tin từ Tuổi Trẻ phủ nhận

"Hà Nội đang có nhiều ca F0, nên việc ông Park bị nhiễm COVID-19 cũng khó tránh khỏi. Tuy nhiên, ông ấy sắp khỏi rồi. Sức khỏe đang rất tốt. Nếu xét nghiệm âm tính trong những ngày tới, ông Park sẽ ra ngoài và làm việc bình thường", nguồn tin này cho biết.

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