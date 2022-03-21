Mỹ nam "Gia đình là số 1"Jung Il-woo khoe cơ bụng hấp dẫn trong tạo hình của một thiếu nữ với phong cách táo báo

Anh chàng đã khoác lên mình phong cách thời trang Low-rise độc đáo. Anh đã kết hợp áo crop-top với váy ngắn.

Jung Il-woo đã đăng một bức ảnh hậu trường của Coupang Play 'SNL Korea Season 2' trên Instagram vào ngày 19/3.

Chàng mỹ nam còn đội cả mái tóc hồng đặc trưng của vận động viên trượt băng tốc độ Kwak Yoon-gi. Ngoài ra, anh chàng còn tạo hình độc đáo với kiểu trang điểm màu khói và vẽ móng tay nghệ thuật dễ thương.

Anh chàng đã khoe cơ bụng săn chắc của mình qua hình hài của một thiếu nữ. Chiếc váy ngắn càng tôn thêm đôi chân dài miên man của anh. Đôi chân nuột nà ấy thu hút rất nhiều sự chú ý từ mọi người.

Jung Il-woo nhận xét: "Oaaa đẹp quá." Anh chàng còn kèm theo các hashtag thú vị: 'My Style', 'Dài miên man', 'Coupang Play', 'Kwak Yoon-gi' và 'Miu Miu Look'.

Ngày 18/3 vừa qua, trên kênh YouTube '1 Day 1 Woo' của anh, Jung Il-woo đã tiết lộ thử thách giảm 8kg trong 10 ngày vì “người hâm mộ thích khuôn mặt của anh khi ở mức cân nặng 65kg."

Quá trình chuẩn bị cho 'SNL Korea' cũng đã được biết đến. Jung Il-woo chia sẻ nguyện vọng của mình: "Tôi muốn xuất hiện (trên sóng truyền hình) những hình ảnh mà tôi chưa từng thể hiện trước đây."

Trên thực tế, hôm 19/3, anh ấy đã thu hút khán giả qua bộ chuyện tranh ngắn Jung Il-woo Stamp Comic Conte. Ngoài ra "High School Kick", "Yeon Ha Nam Ramen Store", "Ban Ji Ha Bromance" và "Oh Heun-Young's Golden Counseling Centre" cũng đã được ra mắt giới thiệu.

Đặc biệt, trong 'High School Kick', được tái hiện lại sau khoảng 15 năm, anh ấy đã thể hiện một cách hoàn hảo thế hệ MZ và mang đến những tiếng cười sảng khoái với lối diễn xuất thông minh của mình.

Tính đến ngày 20/3, tập 10 của 'SNL Korea Season 2' có sự góp mặt của nam diễn viên điển trai Jung Il-woo đã đứng đầu trong Top 20 phim nổi tiếng của tuần này.