'Một nam ca sĩ đình đám' từng hé lộ ekip Thủy Tiên tạo scandal để nổi tiếng

Tin tức giải trí 10/09/2021 18:05

Câu chuyện cũ liên quan đến Thủy Tiên đã được dân mạng nhiệt tình 'khui lại'.

Câu chuyện "sao kê" chưa ngã ngũ thì dân mạng lại tiếp tục đổ dồn sự chú ý về cuộc sống xung quanh những nghệ sĩ được nữ đại gia 50 tuổi "chỉ mặt điểm tên". Gần đây nhất, Công Vinh chính là người bị netizen "chĩa mũi dùi" khi anh bị nữ ca sĩ Pha Lê "đá xéo" chuyện quá khứ.

'Một nam ca sĩ đình đám' từng hé lộ ekip Thủy Tiên tạo scandal để nổi tiếng - Ảnh 1 

Hiện tại, không chỉ Công Vinh mà cả bà xã Thủy Tiên cũng đang chịu những cơn thịnh nộ dữ dội từ phía cộng đồng mạng. Nữ ca sĩ "Giấc mơ tuyết trắng" còn bị đào lại chuyện năm xưa với một nam ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt, đó chính là Ưng Hoàng Phúc.

Trước khi kết hôn với "chân sút" hàng đầu Việt Nam, Thủy Tiên được biết đã có mội quan hệ tình cảm với Ưng Hoàng Phúc. Dù khán giả vẫn chưa được tận mắt chứng kiến bất kỳ khoảnh khắc nào của cả hai, thế nhưng những khán giả thế hệ 8X, 9X chắc hẳn cũng đã nghe qua câu chuyện này. 

'Một nam ca sĩ đình đám' từng hé lộ ekip Thủy Tiên tạo scandal để nổi tiếng - Ảnh 2

Còn nhớ, trong một cuộc phỏng vấn Thủy Tiên đã từng nói: "Ấn tượng của tôi về anh Ưng Hoàng Phúc mãi mãi là người đàn ông tốt và rất hiền. Chuyện tình cảm giữa chúng tôi chỉ là một giấc mơ, qua một đêm tự dưng thấy không còn yêu nhau nữa…"

Thực tế thì chuyện tình cảm của cả hai không kết thúc êm đẹp. Điều này thậm chí còn được nam ca sĩ "Thà rằng như thế" xác nhận, đồng thời anh cũng từng tiết lộ thêm một sự thật gây sốc liên quan đến bạn gái cũ: "Thời điểm tôi và Thủy Tiên quen nhau, ê-kíp làm việc của Thủy Tiên có chủ động đề nghị tôi cùng Thủy Tiên làm scandal để gây chú ý cho mọi người nhưng tôi không đồng ý."

'Một nam ca sĩ đình đám' từng hé lộ ekip Thủy Tiên tạo scandal để nổi tiếng - Ảnh 3
 Ưng Hoàng Phúc từng chia sẻ về chuyện tình cảm với Thủy Tiên.

Dân mạng cho rằng có thể cuộc tình của cặp đôi đã chấm dứt vì "mâu thuẫn tư tưởng". Sau khi kết thúc với Ưng Hoàng Phúc, Thủy Tiên đã bắt đầu mối quan hệ với Công Vinh đã khiến cho báo chí tốn không ít giấy mực. 

Hiện tại cả hai đã có cuộc sống và tổ ấm riêng. Về Ưng Hoàng Phúc, anh hiện đang có cuộc sống viên mãn với vợ Kim Cương và ba con. Còn vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên thì đang dính vào lùm xùm được cho là lớn nhất sự nghiệp.

'Một nam ca sĩ đình đám' từng hé lộ ekip Thủy Tiên tạo scandal để nổi tiếng - Ảnh 4
Hồ Ngọc Hà thích thú khoe ảnh hai con sinh đôi làm điều này cùng bố Kim Lý, có gì mà khiến dân mạng buồn cười thế nhỉ?

Hồ Ngọc Hà thích thú khoe ảnh hai con sinh đôi làm điều này cùng bố Kim Lý, có gì mà khiến dân mạng buồn cười thế nhỉ?

Khoảnh khắc đáng yêu của Lisa - Leon được Hồ Ngọc Hà ghi lại khiến dân mạng chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Thủy Tiên sao kê Công Vinh và Pha Lê Cuộc sống của Ưng Hoàng Phúc

TIN MỚI NHẤT

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 2 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 4 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 5 giờ 23 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 6 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43