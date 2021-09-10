'Một nam ca sĩ đình đám' từng hé lộ ekip Thủy Tiên tạo scandal để nổi tiếng

Câu chuyện cũ liên quan đến Thủy Tiên đã được dân mạng nhiệt tình 'khui lại'.

Câu chuyện "sao kê" chưa ngã ngũ thì dân mạng lại tiếp tục đổ dồn sự chú ý về cuộc sống xung quanh những nghệ sĩ được nữ đại gia 50 tuổi "chỉ mặt điểm tên". Gần đây nhất, Công Vinh chính là người bị netizen "chĩa mũi dùi" khi anh bị nữ ca sĩ Pha Lê "đá xéo" chuyện quá khứ. Hiện tại, không chỉ Công Vinh mà cả bà xã Thủy Tiên cũng đang chịu những cơn thịnh nộ dữ dội từ phía cộng đồng mạng. Nữ ca sĩ "Giấc mơ tuyết trắng" còn bị đào lại chuyện năm xưa với một nam ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt, đó chính là Ưng Hoàng Phúc.

Trước khi kết hôn với "chân sút" hàng đầu Việt Nam, Thủy Tiên được biết đã có mội quan hệ tình cảm với Ưng Hoàng Phúc. Dù khán giả vẫn chưa được tận mắt chứng kiến bất kỳ khoảnh khắc nào của cả hai, thế nhưng những khán giả thế hệ 8X, 9X chắc hẳn cũng đã nghe qua câu chuyện này. Còn nhớ, trong một cuộc phỏng vấn Thủy Tiên đã từng nói: "Ấn tượng của tôi về anh Ưng Hoàng Phúc mãi mãi là người đàn ông tốt và rất hiền. Chuyện tình cảm giữa chúng tôi chỉ là một giấc mơ, qua một đêm tự dưng thấy không còn yêu nhau nữa…"

Thực tế thì chuyện tình cảm của cả hai không kết thúc êm đẹp. Điều này thậm chí còn được nam ca sĩ "Thà rằng như thế" xác nhận, đồng thời anh cũng từng tiết lộ thêm một sự thật gây sốc liên quan đến bạn gái cũ: "Thời điểm tôi và Thủy Tiên quen nhau, ê-kíp làm việc của Thủy Tiên có chủ động đề nghị tôi cùng Thủy Tiên làm scandal để gây chú ý cho mọi người nhưng tôi không đồng ý." Ưng Hoàng Phúc từng chia sẻ về chuyện tình cảm với Thủy Tiên. Dân mạng cho rằng có thể cuộc tình của cặp đôi đã chấm dứt vì "mâu thuẫn tư tưởng". Sau khi kết thúc với Ưng Hoàng Phúc, Thủy Tiên đã bắt đầu mối quan hệ với Công Vinh đã khiến cho báo chí tốn không ít giấy mực. Hiện tại cả hai đã có cuộc sống và tổ ấm riêng. Về Ưng Hoàng Phúc, anh hiện đang có cuộc sống viên mãn với vợ Kim Cương và ba con. Còn vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên thì đang dính vào lùm xùm được cho là lớn nhất sự nghiệp.

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