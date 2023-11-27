Lộ thêm loạt chi tiết minh chứng Doãn Hải My mang thai con đầu lòng, vòng eo 55 cm nay còn đâu?

Tin tức giải trí 27/11/2023 19:53

Chỉ một chi tiết nhỏ trong video phóng sự ngày cưới của Văn Hậu - Hải My, dân mạng khẳng định 'chắc nịch' cô dâu đã có hỷ.

Tối ngày 26/11, lễ cưới thứ 2 của của hậu vệ Đoàn Văn Hậu và cô dâu Doãn Hải My được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng ở Hà Nội. Khi cặp trai tài gái sắc xuất hiện trên lễ đường khiến tất cả phải chăm chú theo dõi. Đặc biệt khoảnh khắc Văn Hậu trao nụ hôn ngọt ngào cho Doãn Hải My khiến bạn bè, người thân đều lụi tim.

Lộ thêm loạt chi tiết minh chứng Doãn Hải My mang thai con đầu lòng, vòng eo 55 cm nay còn đâu? - Ảnh 1
Tối ngày 26/11, lễ cưới thứ 2 của của hậu vệ Đoàn Văn Hậu và cô dâu Doãn Hải My được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng ở Hà Nội

Không gian sự kiện được trang trí theo cảm hứng khu vườn địa đàng, sử dụng pha lê và các loài hoa như hồng, cẩm tú cầu, tulip, calla, phi yến, delphinium. Doãn Hải My dùng hoa cưới cầm tay kết từ linh lan, hình dáng giống như những chiếc chuông nhỏ, biểu trưng cho sự hạnh phúc.

Lộ thêm loạt chi tiết minh chứng Doãn Hải My mang thai con đầu lòng, vòng eo 55 cm nay còn đâu? - Ảnh 2
Doãn Hải My dùng hoa cưới cầm tay kết từ linh lan, hình dáng giống như những chiếc chuông nhỏ, biểu trưng cho sự hạnh phúc

Trong thước phim phóng sự ngày cưới, cô dâu khoe nét rạng rỡ, trong sáng khi diện váy cưới cúp ngực, ôm sát hình thể kèm với đuôi cá bồng bềnh. Đáng chú ý, khi Doãn Hải My nhận của trang sức cưới từ mẹ ruột, góc nghiêng của cô vô tình để lộ vòng hai nhô cao trước ống kính khiến công chúng càng chắc chắn hơn về tin đồn cặp đôi My - Hậu đã có tin vui. Không chỉ vậy, xuyên suốt bữa tiệc, cô dâu cũng khéo léo dùng hoa che chắn vòng 2. Ngoài sự thay đổi ở bụng, Hải My không lộ dấu hiệu tăng cân trên mặt lẫn cánh tay.

Lộ thêm loạt chi tiết minh chứng Doãn Hải My mang thai con đầu lòng, vòng eo 55 cm nay còn đâu? - Ảnh 3
Trong thước phim phóng sự ngày cưới, cô dâu khoe nét rạng rỡ, trong sáng khi diện váy cưới cúp ngực, ôm sát hình thể kèm với đuôi cá bồng bềnh. Đáng chú ý, khi Doãn Hải My nhận của trang sức cưới từ mẹ ruột, góc nghiêng của cô vô tình để lộ vòng hai nhô cao

Cách đây không lâu, mạng xã hội đã rầm rộ thông tin vợ hotgirl của Đoàn Văn Hậu đi khám thai tại một bệnh viện ở Hà Nội và có cả mẹ chồng đi cùng. Hải My cũng bị bắt gặp cử chỉ lấy tay che bụng trong đám cưới ở Thái Bình ngày 11/11 vừa qua khi có đông người chen lấn. Ngoài ra, trong lúc diễn ra hôn lễ, khách mời đến dự cũng khẳng định cặp đôi có tin vui khi nghe đại diện gia đình phát biểu chúc cô dâu chú rể sớm sinh em bé. Trước loạt nghi vấn, dân tình vẫn đang háo hức chờ đợi lời xác nhận tin vui từ phía "chính chủ".

Lộ thêm loạt chi tiết minh chứng Doãn Hải My mang thai con đầu lòng, vòng eo 55 cm nay còn đâu? - Ảnh 4
Hải My cũng bị bắt gặp cử chỉ lấy tay che bụng trong đám cưới ở Thái Bình ngày 11/11 vừa qua khi có đông người chen lấn
Lộ thêm loạt chi tiết minh chứng Doãn Hải My mang thai con đầu lòng, vòng eo 55 cm nay còn đâu? - Ảnh 5
Trước loạt nghi vấn, dân tình vẫn đang háo hức chờ đợi lời xác nhận tin vui từ phía "chính chủ"

Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My bắt đầu hẹn hò từ 2020 nhưng đến 2022 mới công khai chuyện tình cảm. Tháng 9 vừa qua, nam cầu thủ ngỏ lời cầu hôn và được bạn gái đồng ý. Đến ngày 20/10, cặp đôi đăng ký kết hôn tại UBND Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đoàn Văn Hậu trao nụ hôn ngọt ngào cho Doãn Hải My, cô dâu rơi nước mắt khi bố chồng phát biểu

Đoàn Văn Hậu trao nụ hôn ngọt ngào cho Doãn Hải My, cô dâu rơi nước mắt khi bố chồng phát biểu

Đám cưới Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải Mỹ đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng giới truyền thông và người hâm mộ Việt Nam.

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