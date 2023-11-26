Đoàn Văn Hậu trao nụ hôn ngọt ngào cho Doãn Hải My, cô dâu rơi nước mắt khi bố chồng phát biểu

Tin tức giải trí 26/11/2023 21:02

Đám cưới Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải Mỹ đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng giới truyền thông và người hâm mộ Việt Nam.

 

Tối ngày 26/11, tại một khách sạn 5 sao tại Hà Nội đã diễn ra lễ cưới của hậu vệ Đoàn Văn Hậu và cô dâu Doãn Hải My. Khi cặp trai tài gái sắc xuất hiện trên lễ đường khiến tất cả phải chăm chú theo dõi. Đặc biệt khoảnh khắc Văn Hậu trao nụ hôn ngọt ngào cho Doãn Hải My khiến bạn bè, người thân đều lụi tim.

Chàng hậu vệ sinh năm 1999 nhẹ nhàng trao nụ hôn ngọt ngào lên môi của cô dâu là top 10 Hoa hậu Việt Nam. Trước đó Văn Hậu đã bật khóc vì xúc động khi cầm trên tay quả bóng mini, bên trong là chiếc nhẫn cưới trao cho cô dâu.

 

Đoàn Văn Hậu trao nụ hôn ngọt ngào cho Doãn Hải My, cô dâu rơi nước mắt khi bố chồng phát biểu - Ảnh 1
Hải My, Văn Hậu trao nhau nụ hôn ở tiệc cưới

Một khoảnh khắc cũng vô cùng xúc động của cô dâu Doãn Hải My: Khi bố mẹ đôi bên đứng ra mắt họ hàng, Hải My đã rưng rưng nước mắt khi bố chồng là ông Đoàn Quốc Thắng phát biểu. 

Đoàn Văn Hậu trao nụ hôn ngọt ngào cho Doãn Hải My, cô dâu rơi nước mắt khi bố chồng phát biểu - Ảnh 2
Hải My mắt rưng rưng khi bố chồng phát biểu

Nhiều đồng nghiệp, bạn bè của Hải My, Văn Hậu như diễn viên Bảo Hân, Bình An, nhạc sĩ Khắc Việt, ca sĩ Tuấn Hưng và các cầu thủ, cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam Park Hang-seo tới chung vui. Một số khách mời hát tặng cô dâu chú rể. Hòa Minzy thể hiện bài Ánh nắng của anh (Khắc Hưng sáng tác), Tuấn Hưng hát Gấp đôi yêu thương (Hà Anh), Trái tim không ngủ yên (Thanh Tùng).

 

Không gian sự kiện được trang trí theo cảm hứng khu vườn địa đàng, sử dụng pha lê và các loài hoa như hồng, cẩm tú cầu, tulip, calla, phi yến, delphinium. Doãn Hải My dùng hoa cưới cầm tay kết từ linh lan, hình dáng giống như những chiếc chuông nhỏ, biểu trưng cho sự hạnh phúc.

Đoàn Văn Hậu trao nụ hôn ngọt ngào cho Doãn Hải My, cô dâu rơi nước mắt khi bố chồng phát biểu - Ảnh 3
HLV Park Hang-seo cùng các trợ lý cũ của ĐT Việt Nam
Đoàn Văn Hậu trao nụ hôn ngọt ngào cho Doãn Hải My, cô dâu rơi nước mắt khi bố chồng phát biểu - Ảnh 4
HLV Gong Oh-kuyn - thuyền trưởng của CLB CAHN đã xuất hiện cùng các học trò để chúc mừng Đoàn Văn Hậu
Đoàn Văn Hậu trao nụ hôn ngọt ngào cho Doãn Hải My, cô dâu rơi nước mắt khi bố chồng phát biểu - Ảnh 5
Tiền vệ Quang Hải cùng bạn gái Chu Thanh Huyền 
Đoàn Văn Hậu trao nụ hôn ngọt ngào cho Doãn Hải My, cô dâu rơi nước mắt khi bố chồng phát biểu - Ảnh 6
Ca sĩ Hòa Minzy 
Đoàn Văn Hậu trao nụ hôn ngọt ngào cho Doãn Hải My, cô dâu rơi nước mắt khi bố chồng phát biểu - Ảnh 7
Ca sĩ Khắc Việt đến tham dự cùng vợ
Đoàn Văn Hậu trao nụ hôn ngọt ngào cho Doãn Hải My, cô dâu rơi nước mắt khi bố chồng phát biểu - Ảnh 8
Bảo Hân, Ngô Tố Uyên - vợ cầu thủ Nguyễn Thành Chung (áo hồng) cùng Mai Hà Trang (cạnh Ngô Tố Uyên) 
Đoàn Văn Hậu trao nụ hôn ngọt ngào cho Doãn Hải My, cô dâu rơi nước mắt khi bố chồng phát biểu - Ảnh 9
Cầu thủ HAGL xuất hiện chúc phúc cho Đoàn Văn Hậu

Cả hai quen nhau từ năm 2020 nhưng đến tháng 8/2022 mới công khai. Người đẹp từng không trả lời tin nhắn làm quen của cầu thủ với lý do "bận học". Về sau, cô chịu mở lòng, nhận thấy cầu thủ có nét đáng yêu, tâm lý. Doãn Hải My nhận lời cầu hôn hồi tháng 9, họ nhanh chóng đăng ký kết hôn sau đó. Với Đoàn Văn Hậu, trải qua ba năm gắn bó rồi đi đến hôn nhân là chiến thắng lớn trong tình yêu. Hôm 11/11, họ làm lễ ăn hỏi theo phong cách truyền thống ở Hà Nội, sau đó rước dâu về Thái Bình.

Hé lộ hình ảnh cô dâu Doãn Hải My lộng lẫy, nắm chặt tay Đoàn Văn Hậu trong ngày cưới

Hé lộ hình ảnh cô dâu Doãn Hải My lộng lẫy, nắm chặt tay Đoàn Văn Hậu trong ngày cưới

Sau lễ cưới ở Thái Bình, hôm nay 26/11, cặp đôi Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi ở một khách sạn hạng sang tại Hà Nội.

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Từ khóa:   Đoàn Văn Hậu Doãn Hải My sao Việt

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