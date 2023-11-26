Hé lộ hình ảnh cô dâu Doãn Hải My lộng lẫy, nắm chặt tay Đoàn Văn Hậu trong ngày cưới

Tin tức giải trí 26/11/2023 17:56

Sau lễ cưới ở Thái Bình, hôm nay 26/11, cặp đôi Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi ở một khách sạn hạng sang tại Hà Nội.

Chiều tối 26/11 diễn ra đám cưới của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu. Ngày trọng đại của cặp đôi được diễn ra trong không gian kín đáo tại một khách sạn sang trọng bậc nhất Hà thành. Hôn lễ có sự tham dự của gia đình 2 bên, cùng với đó là những bạn bè, đồng nghiệp là những nghệ sĩ đình đám của làng giải trí.

Trong ngày cưới, cô dâu Doãn Hải My xuất hiện sang trọng trong chiếc váy cưới lộng lẫy, khoé léo khoe vai trần quyến rũ. Dù chỉ lộ diện qua vài khoảnh khắc qua camera thường nhưng người đẹp vẫn ghi điểm với nhan sắc xinh đẹp tựa nàng thơ. Chú rể bảnh bao diện bộ suit lịch lãm nắm chặt tay cô dâu. 

Hé lộ hình ảnh cô dâu Doãn Hải My lộng lẫy, nắm chặt tay Đoàn Văn Hậu trong ngày cưới - Ảnh 1Hé lộ hình ảnh cô dâu Doãn Hải My lộng lẫy, nắm chặt tay Đoàn Văn Hậu trong ngày cưới - Ảnh 2
Vợ chồng Đoàn Văn Hậu hạnh phúc tay trong tay vào ngày trọng đại

Các nghi lễ bắt đầu diễn ra từ 5h chiều ngày 26/11 gồm: Đón khách, lễ thành hôn và khai tiệc. Dresscode trong đám cưới gồm 3 màu chủ đạo: hồng phấn, xám và be. Khách sạn mà Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My tổ chức hôn lễ là một trong những trung tâm tiệc cưới sang trọng tại Hà Nội với sức chứa khoảng hơn 1.000 khách. Không gian tiệc cưới cực hoành tráng, trang trí đầu tư chỉn chu.

Hé lộ hình ảnh cô dâu Doãn Hải My lộng lẫy, nắm chặt tay Đoàn Văn Hậu trong ngày cưới - Ảnh 3Hé lộ hình ảnh cô dâu Doãn Hải My lộng lẫy, nắm chặt tay Đoàn Văn Hậu trong ngày cưới - Ảnh 4Hé lộ hình ảnh cô dâu Doãn Hải My lộng lẫy, nắm chặt tay Đoàn Văn Hậu trong ngày cưới - Ảnh 5
Mọi công đoạn chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thiện để kịp đón tiếp khách mời chiều nay

Bên cạnh đó, những hình ảnh bên trong nơi diễn ra tiệc chiêu đãi của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tối 26/11 đã được hé lộ. Theo đó, không gian tổ chức tiệc cưới được phủ kín hoa tươi. Từ sảnh cưới cho đến bên trong nơi diễn ra lễ cưới với hoa trắng làm chủ đạo.

 

Ngoài sảnh đón tiếp cũng được cặp đôi bày trí ảnh cưới để khách mời có thể check-in, cùng nhau lưu giữ lại những hình ảnh đẹp nhất trong ngày trọng đại của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. 

Hé lộ hình ảnh cô dâu Doãn Hải My lộng lẫy, nắm chặt tay Đoàn Văn Hậu trong ngày cưới - Ảnh 6
Đám cưới Văn Hậu - Hải My được quan tâm nhất hôm nay

Trước đó, cư dân mạng đã đồn đoán cô dâu mới Doãn Hải My đã có tin vui khi tại hậu trường đi thử váy cưới, Doãn Hải My đã để lộ vòng 2 to bất thường so với hình ảnh tự đăng tải trước đây.

Đặc biệt tại đám cưới diễn ra ngày 11/11 ở Thái Bình, khi xuất hiện nơi đông người, Top 10 hoa hậu Việt Nam còn có hành động dùng tay che bụng rất cẩn thận. Thậm chí, khách mời dự đám cưới cũng khẳng định cặp đôi có tin vui khi nghe đại diện gia đình phát biểu chúc cô dâu chú rể sớm sinh em bé.

 

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là lời đồn đoán của cư dân mạng khi chính chủ vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Dù vậy, chuyện người đẹp Doãn Hải My đã sớm có tin vui vẫn được cư dân mạng quan tâm.

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Ngày 11/11, cầu thủ Đoàn Văn Hậu chính thức đón Doãn Hải My "về dinh" sau 3 năm hẹn hò. Lễ cưới được tổ chức ở nhà trai tại Hưng Hà (Thái Bình), còn tại nhà gái ở Hà Nội chỉ làm lễ ăn hỏi kết hợp rước dâu.

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Từ khóa:   Đoàn Văn Hậu Doãn Hải My

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