Hé lộ hình ảnh cô dâu Doãn Hải My lộng lẫy, nắm chặt tay Đoàn Văn Hậu trong ngày cưới

Các nghi lễ bắt đầu diễn ra từ 5h chiều ngày 26/11 gồm: Đón khách, lễ thành hôn và khai tiệc. Dresscode trong đám cưới gồm 3 màu chủ đạo: hồng phấn, xám và be. Khách sạn mà Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My tổ chức hôn lễ là một trong những trung tâm tiệc cưới sang trọng tại Hà Nội với sức chứa khoảng hơn 1.000 khách. Không gian tiệc cưới cực hoành tráng, trang trí đầu tư chỉn chu.

Ngoài sảnh đón tiếp cũng được cặp đôi bày trí ảnh cưới để khách mời có thể check-in, cùng nhau lưu giữ lại những hình ảnh đẹp nhất trong ngày trọng đại của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My.

Đám cưới Văn Hậu - Hải My được quan tâm nhất hôm nay

Trước đó, cư dân mạng đã đồn đoán cô dâu mới Doãn Hải My đã có tin vui khi tại hậu trường đi thử váy cưới, Doãn Hải My đã để lộ vòng 2 to bất thường so với hình ảnh tự đăng tải trước đây.

Đặc biệt tại đám cưới diễn ra ngày 11/11 ở Thái Bình, khi xuất hiện nơi đông người, Top 10 hoa hậu Việt Nam còn có hành động dùng tay che bụng rất cẩn thận. Thậm chí, khách mời dự đám cưới cũng khẳng định cặp đôi có tin vui khi nghe đại diện gia đình phát biểu chúc cô dâu chú rể sớm sinh em bé.

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là lời đồn đoán của cư dân mạng khi chính chủ vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Dù vậy, chuyện người đẹp Doãn Hải My đã sớm có tin vui vẫn được cư dân mạng quan tâm.