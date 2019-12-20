Hoàng Thùy Linh giải mã MV 'Duyên âm' lấy cảm hứng chính từ cuộc đời mình

Mở đầu MV là quyển “Nhật ký” với hình ảnh chú chim vàng anh như 1 ẩn ý của Hoàng Thùy Linh về một series phim đã làm nên tên tuổi một thời của cô.

Năm 2019 đây quả là năm hoạt động âm nhạc sôi nổi của Hoàng Thùy Linh. Từ MV Để Mị nói cho mà nghe “làm mưa làm gió”, đến Tứ phủ cũng ít nhiều gây chú ý, nữ ca sĩ ra mắt album Hoàng. Hình ảnh MV 'Duyên âm' Chiều 19/12, nữ ca sĩ tiếp tục giới thiệu MV Duyên âm - một ca khúc trong Hoàng. Như đã từng tâm sự, Hoàng Thuỳ Linh là một người duy tâm. Nếu điều gì đó khiến mình cảm thấy hứng thú và thôi thúc, cô sẽ làm bằng được. Duyên âm chính là một sản phẩm thừa hưởng cái bản tính cứng đầu và quyết liệt như thế của Hoàng Thùy Linh.

Một cảnh quay trong MV Duyên âm - như một quan niệm dân gian về những mối duyên cần phải cắt đứt, những điều không may mắn mà chẳng ai mong muốn. Nhưng cũng như một câu thành ngữ rất hay của người Nhật - “ichi go ichi e/nhất kỳ nhất hội" - chẳng mối duyên nào trên đời này vô nghĩa. Là duyên dương hay duyên âm, duyên thành hay duyên đoạn, cũng đều là định mệnh của cuộc đời chúng ta. Bản thân Hoàng Thùy Linh, hoặc bất cứ ai trên Trái Đất này, đều phải trải qua những chuyện không lường trước, gặp những người chưa từng muốn gặp, chịu đựng những việc vốn nằm ngoài sức đề kháng của chính mình. Đó là những sự cố, những trải nghiệm đau thương, những người bạn bỗng một ngày thành thù, những lời gièm pha, những cái nhìn đố kị… mà ta không thể nào lên kế hoạch để tránh né. Hoàng Thùy Linh trong ngày ra mắt MV Nhưng với Hoàng Thùy Linh, tất thảy những điều đáng chán nhất, đáng quên nhất ấy chính là những năng lượng tiêu cực mang dấu trừ mà chúng ta cần phải cắt đi, sau khi đã thích nghi đủ với chúng.

Ai cũng có một quãng tuổi trẻ quyết liệt, sống hết mình cho những ước muốn bản thân như cô Mị. Cũng có khi phải đối mặt với những bội phản, đớn đau như thể phải vùi mình vào “chốn linh thiêng". Nhưng sau ngần ấy thứ, chúng ta vẫn phải sống tiếp và hoàn thành nhiệm vụ của đời mình. Không ai biết được ngày mai thế nào nên hãy tập trung cho những gì mình cần hoàn thành, dành năng lượng và tình yêu cho những người mình trân trọng. Còn những điều làm mình phiền lòng, tức giận, hãy bỏ qua và xem đó như những thử thách của cuộc đời mà mình đã hoàn thành. Hoàng Thùy Linh trả lời báo chí MV Duyên âm như một thông điệp mà nữ ca sĩ muốn gửi đến fan hâm mộ về một Hoàng Thùy Linh thời non trẻ và muốn kết thúc tất cả mọi thứ ở đó, để bước sang một năm mới đầy hứa hẹn trong lĩnh vực ca hát lẫn nghệ thuật.

Đan Lê chia sẻ tuổi thơ bị mẹ mắng, bố đánh gãy chổi nhưng chưa bao giờ oán hận "Mẹ ít đánh tôi hơn, nhưng những lúc điên quá sẽ tát và mắng tôi là: Đồ sâu bọ! Đấy là điều tôi nhớ nhất. Đau hơn cả tát", Đan Lê nhớ lại.

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