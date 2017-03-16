Hồ Trung Dũng mang sở thích xếp hạc giấy vào MV “Ngày không em”

Về hình ảnh con hạc giấy xuất hiện xuyên suốt trong MV cũng như được chọn làm ý tưởng để trang trí cho buổi ra mắt MV cũng có ý nghĩ thi vị đằng sau nó. Hình ảnh hạc giấy tượng trưng cho mong muốn điều ước nguyện có thể trở thành sự thật và đó cũng là hi vọng của chàng trai muốn gặp lại cô gái trong câu chuyện của MV. Đồng thời, nó xuất phát từ thói quen thích xếp hạc giấy khi có một tờ giấy bất kỳ rơi vào tay Hồ Trung Dũng. Và anh muốn thể hiện điều đó trong MV Ngày không em này để câu chuyện gần gũi, chân thật với nét tính cách của mình.

“Người dẫn chuyện” giúp Hồ Trung Dũng chia sẻ về quá trình thực hiện MV Ngày không em là MC Anh Quân. Như nam MC cũng đã chia sẻ ngay từ đầu chương trình, đây không giống như một buổi họp báo thông thường chỉ xoay quanh vấn đề hỏi đáp giữa nhân vật với báo giới và fan hâm mộ mà đây là một buổi gặp mặt, giao lưu mà Hồ Trung Dũng có thể bộc bạch những nỗi niềm rất thật về tình yêu, sự nghiệp, niềm đam mê ca hát của mình. Trong buổi ra mắt MV Ngày không em còn có sự góp mặt của các khách mời: ca sỹ – diễn viên Hoàng Kỳ Nam, Nguyễn Thùy Linh – nhân vật đóng cùng Hồ Trung Dũng trong MV này,…

Với ý tưởng MV như một bộ phim tình yêu ngắn, Hồ Trung Dụng đã chọn rạp chiếu phim làm nơi ra mắt MV. Cùng đó là mỗi người khi đến tham dự đều được khuyến khích mang theo một con hạc giấy để treo lên cây hạnh phúc. Dù 10 giờ chương trình mới bắt đầu nhưng các bạn trong FC, giới truyền thông và đặc biệt là các sinh viên của “thầy Dũng” có mặt rất đông đủ tại buổi họp báo giới thiệu MV này từ sáng sớm.



Nguyễn Thùy Linh – nhân vật đóng cùng Hồ Trung Dũng trong MV "Ngày không em"

Vẫn là phong cách lịch lãm, sang trọng tạo nên hình ảnh của mình, Hồ Trung Dũng diện bộ vest đen xuất hiện tại buổi họp báo. Mở đầu buổi gặp gỡ này là một đoạn audio tự sự về quá trình hình thành nên nhạc phẩm của Hồ Trung Dũng. Với chất giọng trầm ấm, đậm màu sắc trải lòng dẫn dắt cảm xúc người nghe trong audio này, nam ca sỹ đã chia sẻ rất nhiều về những khó khăn, những chuyện vui, buồn trong quá trình quay MV Ngày không em.

Câu hỏi đầu tiên “người dẫn chuyện” Anh Quân đặt ra cho Hồ Trung Dũng cũng là thắc mắc của rất nhiều khán giả trung thành với anh. Khi Anh Quân hỏi về hình ảnh thật của Hồ Trung Dũng ngoài đời sau vẻ lịch lãm, điển trai trên sân khấu âm nhạc có khác nhau nhiều không, Hồ Trung Dũng cũng thật thà chia sẻ: “Bên trong Dũng vẫn còn một khía cạnh nào đó khá là trẻ. Nhưng sự trẻ đó không được lúc nào cũng thể hiện ra nhưng Dũng đang cố gắng gửi hình ảnh đó nhiều hơn đến công chúng”.

Hồ Trung Dũng bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 16 tuổi. “Gia tài” của anh đã lên đến con số vài chục bài, Hồ Trung Dũng cũng nói vui rằng “Chắc là cũng đủ làm vài cái album”. Tuy nhiên, chàng ca sĩ điển trai này cũng nói về những khó khăn khi tự sáng tác nhạc. Có những bài viết lời, viết nhạc dở dang mà mãi mãi cũng không thể hoàn thành được. Ngoài ra, Hồ Trung Dũng cũng bật mí rằng anh đang “giấu” những sáng tác tâm đắc để chờ cơ hội “tung chiêu” vào thời điểm thích hợp.

Qua đó, Hồ Trung Dũng cũng khẳng định rằng bài hát Ngày không em sẽ là bước ngoặc mở đầu cho một dự án album gồm những ca khúc do chính anh sáng tác sẽ được phát hành vào năm 2016. MV Ngày không em cũng là một dự án được đầu tư nhiều nhất trong suốt sự nghiệp ca hát của nam ca sỹ, bằng tất cả những MV trước cộng lại.Ngày không emđược Hồ Trung Dũng bắt đầu viết những ca từ đầu tiên ở một quán cà phê nhỏ tại Sài Gòn và đằng đẵng đến hai năm sau thì câu chuyện ấy mới được Hồ Trung Dũng cho một cái kết. Cảm hứng để Dũng ra mắt Ngày không em là từ một chuyện tình “nhiều chương hồi” của chính anh và từ cảm xúc khi mất đi người mình yêu mà hai người quen của Dũng đang trải qua.

Hồ Trung Dũng cũng cho biết ca từ trong bài hát lần này của anh là đơn giản, dễ hiểu. “Bài hát Ngày không em này, Dũng muốn viết thật đơn giản. Dũng không thích những câu chữ màu mè mà phải thật sự có ý nghĩa”. Ngày không em là cách Hồ Trung Dũng gợi mở để chính người nghe đưa câu chuyện của mình vào khung cảnh đó.

Câu hỏi đặc biệt từ một sinh viên của Hồ Trung Dũng hỏi về cách nào đã giúp anh làm phong phú vốn tiếng Việt khi sáng tác, Hồ Trung Dũng đã rất cởi mở khi trả lời, “Nghề của Dũng là nghề của ‘đợi’, làm gì cũng đợi, lúc ở sân khấu, lúc ở sân bay nên Dũng luôn mang theo bên mình một vài cuốn sách, Dũng nghĩ nó là một nguồn rất tốt cho mình. Dũng cũng nghĩ rằng hãy bắt tay vào viết thật nhiều và đừng suy nghĩ nhiều quá”.

Sau phần video clip về hậu trường, người đóng vai nhân vật nữ trong MV Ngày không em– Nguyễn Thùy Linh, đã bộc bạch rằng cô cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi đóng MV cùng nam ca sỹ. “Anh Dũng là một người có tư duy logic và duy mỹ. Cách Dũng gợi ý cho Linh làm Linh cảm thấy mình không phải đang diễn mà chỉ như đang đối thoại để cùng anh ấy kể cho khán giả một câu chuyện tình đầy lãng mạn”.



Hồ Trung Dũng cùng MV Anh Quân

Chia sẻ về lý do chọn ca khúc Ngày không em để quay MV, Dũng cho biết đó là vì lời gợi ý từ người cháu của mình và anh đặc biệt muốn dành ca khúc cho các khán giả trẻ. Một điều thú vị là từng khung cảnh trong MV này tái hiện rất chính xác sự tưởng tượng của Hồ Trung Dũng khi sáng tác ca khúc Ngày không em. Anh cũng bật mí rằng bối cảnh trong MV là một chỗ rất khó tìm nhưng lại ở ngay trong thành phố. MV được quay từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Trong suốt quá trình quay, cả ê-kíp đã phải đối phó với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là thời tiết. Bởi vì hiện tại đang là mùa mưa, ý đồ của Hồ Trung Dũng là lái xe dưới mưa nhưng ngày quay lại không có mưa nên phải huy động xe bồn phun nước để tạo mưa. Tuy nhiên, Hồ Trung Dũng cũng tâm sự rằng: “Dũng coi MV này như đứa con tinh thần của mình nên Dũng không xem đó là khó khăn mà trách nhiệm và diễm phúc để làm câu chuyện được chân thật hơn”.

MV Ngày không em không đi theo mô-típ “người thứ ba” mà là một câu chuyện rất đời, rất thực của hai người yêu nhau nhưng nghịch cảnh không cho họ đến với nhau. Ở câu chuyện tình yêu đó có đủ đầy những cung bậc cảm xúc yêu – hiểu lầm – xa cách – tiếc nuối. Cùng đó là những khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh. Và hình ảnh đặc biệt con hạc giấy được lồng ghép xuyên suốt trong MV. Qua đó, Hồ Trung Dũng muốn gửi đến khán giả thông điệp về sự tiếc nuối và hi vọngsau những mất mát trong tình yêu.



Hồ Trung Dũng cùng chuyên viên truyền thông của mình



Ca sĩ/diễn viên Hoàng Kỳ Nam là khách mời chương trình

Ảnh: Duy Nhất