Ám ảnh với búp bê ‘Squid Game phiên bản lỗi’ mà Lâm Vỹ Dạ hóa thân dọa khách mời

Tin tức giải trí 04/12/2021 13:43

Mỗi tối thứ 2 hàng tuần “7 Nụ Cười Xuân” lại làm khán giả cười nghiêng ngả bởi sự hài hước, thú vị của các Nụ và khách mời. Tập 3 với sự xuất hiện của diễn viên Quốc Khánh đã làm cho chương trình thêm phần dí dỏm, hấp dẫn.

Quốc Khánh là diễn viên hài, biên kịch tài năng của showbiz Việt, anh diễn hài rất duyên, với ngoại hình cùng gương mặt tỉnh rụi, hài hước là điểm nhấn giúp Khánh chiếm được thiện cảm của mọi người. Lần đầu đến với chương trình 7 Nụ Cười Xuân, nam diễn viên cho biết mình đã xem nhiều mùa và rất thích chương trình, tuy nhiên vẫn chưa được mời. Điều đó khiến anh nghi ngờ sự nổi tiếng của bản thân nhưng vì quá thích đã tự đăng ký để được tham gia cùng với các Nụ. Sự chân thật và hài hước của Quốc Khánh khiến cho khán giả bất ngờ, cười nghiêng ngả. 

Ám ảnh với búp bê ‘Squid Game phiên bản lỗi’ mà Lâm Vỹ Dạ hóa thân dọa khách mời - Ảnh 1

Ở tập 3 này, các Nụ và khách mời sẽ diện trang phục thể thao, năng động để có thể tham gia các trò chơi vận động một cách dễ dàng, thoải mái. Tuy nhiên, sự xuất hiện đặc biệt và đầy bất ngờ của Nụ thứ 7 - Lâm Vỹ Dạ đã khiến cho khán giả và khách mời được một phen hú vía khi hóa thân thành nhân vật búp bê đáng sợ, nổi tiếng từng “làm mưa làm gió” khắp thế giới.

Ám ảnh với búp bê ‘Squid Game phiên bản lỗi’ mà Lâm Vỹ Dạ hóa thân dọa khách mời - Ảnh 2

Lâm Vỹ Dạ xuất hiện nhẹ nhàng từ sau gốc cây trong trang phục váy vàng cam, kiểu tóc mái ngố và cột hai bên đặc trưng của nhân vật búp bê trong “Trò Chơi Con Mực”. Động tác đơ cứng, thần thái vô hồn và diễn xuất của nữ diễn viên khiến cho khách mời Quốc Khánh “hồn phiêu phách lạc”. 

Ám ảnh với búp bê ‘Squid Game phiên bản lỗi’ mà Lâm Vỹ Dạ hóa thân dọa khách mời - Ảnh 3Ám ảnh với búp bê ‘Squid Game phiên bản lỗi’ mà Lâm Vỹ Dạ hóa thân dọa khách mời - Ảnh 4

Lấy cảm hứng và mượn ý tưởng từ bộ phim nổi tiếng rất được yêu thích, các trò chơi trong “7 Nụ Cười Xuân” lần này cũng sẽ phần nhiều là trò chơi dân gian của tuổi thơ với tên gọi dân dã: Đập Tường, Kéo Co,...hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả. Lựa chọn cách chia đội mới mẻ, khách mời Quốc Khánh sẽ phải hát một bài hát có từ liên quan đến tên của một Nụ mà mình muốn chung đội.

Ám ảnh với búp bê ‘Squid Game phiên bản lỗi’ mà Lâm Vỹ Dạ hóa thân dọa khách mời - Ảnh 5

Nhanh chóng chọn được Trương Thế Vinh về đội của mình qua bài hát Lý Ngựa Ô, Quốc Khánh đã rất khó khăn trong việc chọn bài hát tiếp theo để đưa Lâm Vỹ Dạ về chung đội. Lẽ hiển nhiên, ông chú xui xẻo Tiến Luật sau rất nhiều lần ở các tập trước cầu mong “ai cũng được, đừng cho tui chung đội với Ngọc và Ngân”, thì đã bị “nghiệp quật” khi số trời đã định cho cả ba về lại với nhau. Sự trớ trêu của định mệnh mang đến cho Tiến Luật nhiều cảm xúc khó tả cùng sự hả hê của Lan Ngọc, Thúy Ngân khi về chung đội với oan gia. 

Liệu số phận của đội ông chú khi có hẳn hai cô em gái vụng về trong đội sẽ như thế nào? Những trò chơi, tình huống hài hước bất ngờ nào sẽ có trong tập 3? ”7 Nụ Cười Xuân” được phát sóng vào lúc 21g00 tối thứ Hai ngày 06/12 trên kênh HTV7 và xem lại trên YouTube Dong Tay Promotion. 

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Lâm Vỹ Dạ Búp bê Squid Game 7 nụ cười xuân

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