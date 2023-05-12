Á hậu Mâu Thủy tiết lộ đã tặng 'quà khủng' cho nửa kia nhận dịp sinh nhật khiến người hâm mộ vào chúc mừng rần rần

Tin tức giải trí 12/05/2023 16:58

Á hậu Mâu Thủy hiện đang là một ''hot mom'' của showbiz Việt nói chung và làng ''chân dài'' nói riêng. Mới đây cô công khai món quá ''cực chất'' nhân ngày sinh nhật dành tặng bạn trai khiến người hâm mộ vào chúc mừng rối rít.

Gần đây Á hậu - siêu mẫu Mâu Thủy đang là một trong những cái tên nổi bậc của làng mẫu Việt khi cô nàng công khai mang thai và hạ sinh em bé vào đầu 2023. Hiện tại cô và bạn trai vẫn chưa đăng kết hôn, tuy nhiên điều đó có lẽ đợi sức khỏe cô nàng ổn định hơn trong tương lai người hâm mộ sẽ có dịp được gửi lời chúc mừng đến nàng á hậu. 

Á hậu Mâu Thủy tiết lộ đã tặng 'quà khủng' cho nửa kia nhận dịp sinh nhật khiến người hâm mộ vào chúc mừng rần rần - Ảnh 1
Á hậu - siêu mẫu Mâu Thủy 

Mới đây nhận dịp sinh nhật của bạn trai Mâu Thủy cũng đã gửi lời chúc cực ngọt đến ''người ấy''. Bên cạnh đó cô nàng còn hào hứng khi tiết lộ món quà sinh nhật ''cực chất'' dành cho bạn trai khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. 

Cụ thể món quà cô tặng cho bạn trai chính là đứa con đầu lòng, nàng á hậu cũng chia sẻ rằng: ''Chúc mừng sinh nhật anh, nếu tính toán không nhầm là nhờ ngày này năm trước là 9 tháng 10 sau Mâu Con ra đời. Thế là sau một năm dư được một đứa con rồi anh ha. Món quà to bự cho các năm về sau nữa đó, mẹ không tặng quà nữa đâu''. Sau chia sẻ của Mâu Thủy bạn bè và người hâm mộ đã không khỏi phấn khích gửi đến cô nhiều lời chúc hạnh phúc.  

Á hậu Mâu Thủy tiết lộ đã tặng 'quà khủng' cho nửa kia nhận dịp sinh nhật khiến người hâm mộ vào chúc mừng rần rần - Ảnh 2
Quà sinh nhật của bạn trai chính là đứa con đầu lòng đáng yêu 
Á hậu Mâu Thủy tiết lộ đã tặng 'quà khủng' cho nửa kia nhận dịp sinh nhật khiến người hâm mộ vào chúc mừng rần rần - Ảnh 3
Công từng khiến dân tình bật ngửa khi công khai mang thai

Nàng mẫu không quá công khai rầm rộ chuyện tình cảm trên mạng xã hội nhưng Mâu Thủy lại biết lựa chọn hình ảnh bất ngờ khiến khán giả “bật ngửa”. Vậy nên sau khi công bố mang thai dân tình lập tức lùng sục danh tính bạn trai của cô. Tuy nhiên sau khi đã hạ sinh cô cũng công khai và không hề dấu mặt bạn trai.  

Á hậu Mâu Thủy tiết lộ đã tặng 'quà khủng' cho nửa kia nhận dịp sinh nhật khiến người hâm mộ vào chúc mừng rần rần - Ảnh 4
Bạn trai cô được biết là người ngoài ngành giải trí và đang làm công việc kinh doanh 
Á hậu Mâu Thủy tiết lộ đã tặng 'quà khủng' cho nửa kia nhận dịp sinh nhật khiến người hâm mộ vào chúc mừng rần rần - Ảnh 5
Anh được nhận xét có khuôn mặt hiền lành, dễ mến và tri thức. 

Được biết bạn trai Mâu Thủy lớn hơn cô 2 tuổi và làm kinh doanh nhưng không phải đại gia. Bạn đời của Mâu Thủy có vẻ ngoài sáng sủa, tri thức. Anh có ngoại hình to lớn, cao 1,8 m. Đây cũng là lần đầu chân dung bạn trai Mâu Thủy được hé lộ. Trước đó, cô giấu kín hình ảnh người bạn đời trên mạng xã hội và truyền thông.

Mặc dù bây giờ mới công khai danh tính bạn trai nhưng trước đó trong buổi tiệc sinh nhật của siêu mẫu Võ Hoàng Yến còn có một vị khách ''đặc biệt'' ngồi cạnh Mâu Thủy, dân tình có thể đoán đây chính là bố của con cô. Không chủ động công khai khoảnh khắc tình tứ bên “nửa kia” song bạn bè của Mâu Thủy lại đi trước một bước và đăng tải hình ảnh tập thể khi nữ siêu mẫu đang ngồi bên chồng sắp cưới.  

Á hậu Mâu Thủy tiết lộ đã tặng 'quà khủng' cho nửa kia nhận dịp sinh nhật khiến người hâm mộ vào chúc mừng rần rần - Ảnh 6
Bức ảnh chụp của siêu mẫu Võ Hoàng Yến được cho là có mặt bạn trai Mâu Thủy 
Á hậu Mâu Thủy tiết lộ đã tặng 'quà khủng' cho nửa kia nhận dịp sinh nhật khiến người hâm mộ vào chúc mừng rần rần - Ảnh 7
Cả hai ngồi cạnh nhau nhìn rất thân thiết 
Á hậu Mâu Thủy tiết lộ đã tặng 'quà khủng' cho nửa kia nhận dịp sinh nhật khiến người hâm mộ vào chúc mừng rần rần - Ảnh 8
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