Theo chị Như, trong khoảng thời gian đầu khi Hải Như mất tích, có một người đàn ông tên Cao Bảo Trung (SN 1990, quê Phú Lương, Thái Nguyên) thường xuyên livestream với tư cách "thầy" để xem quẻ, bói, tiên đoán các thông tin liên quan đến em gái mình.

Liên quan đến vụ việc cô gái Lương Hải Như (23 tuổi, quê Chương Mỹ, Hà Nội) mất tích bí ẩn thời gian dài, mới đây, chị Quỳnh Như (chị gái Hải Như) đã trao đổi với Dân Trí cho, gia đình rất bức xúc khi xuất hiện đối tượng lợi dụng vụ việc, để thực hiện ý đồ cá nhân, có dấu hiệu lừa đảo.

Lợi dụng điều này, Trung đã có một số bài đăng kêu gọi quyên góp, nhận tiền qua tài khoản ngân hàng để tiếp tục "gieo quẻ", "xem" chân tướng vụ việc. Chị Như khẳng định, trong những bài đăng đó, có nhiều người đã bình luận, gửi ảnh chụp màn hình thể hiện giao dịch chuyển tiền.

Do đó, trang Facebook cá nhân của người này nhanh chóng thu hút nhiều lượt theo dõi, tương tác.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì nhưng bài đăng trên, thậm chí cả trang Facebook cá nhân liên quan trên của người này đều đã bị xóa.

Thông tin từ báo Công Thương cho biết thêm, ngoài ra, Cao Bảo Trung còn xuyên tạc, vu khống, loan tin thất thiệt về cô gái 23 tuổi, gây ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm của các tổ chức, cá nhân tình nguyện giúp đỡ gia đình.

Trước vụ việc này, chị Như cũng đang thu thập bằng chứng, kêu gọi những người đã chuyển tiền cho Cao Bảo Trung hãy gửi thông tin cho chị. Sau khi tập hợp bằng chứng chị Như sẽ trình báo cơ quan công an, đề nghị xem xét xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Gia đình nạn nhân cho biết, thời gian qua, gia đình đang tổ chức tìm kiếm thi thể em gái mất tích ở khu vực quanh cầu Cù Sơn, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả tích cực.

"Gia đình vẫn mong ngóng tin tức tìm kiếm từ phía cơ quan điều tra. Nguyện vọng của gia đình là làm rõ được chân tướng vụ việc, xác định được những người liên quan, nếu có tội phải chịu sự trừng trị của pháp luật", chị gái Hải Như cho biết.

Facebook chị Q.N chia sẻ về việc "thầy bói" Cao Bảo Trung. Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan sự việc trên, tối 14/7, Lương Hải Như rời khỏi nhà trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội. Đến 21h cùng ngày, gia đình đã mất liên lạc với Hải Như. Qua thiết bị điện thoại có định vị, người nhà Hải Như phát hiện cô di chuyển từ xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, sang cầu Cù Sơn, huyện Hoài Đức.

Lương Hải Như mất tích bí ẩn suốt 5 tháng qua. Ảnh: FBNV

Được biết, trước khi mất tích, Lương Hải Như từng có quan hệ tình cảm với T.N.T. (25 tuổi) nhưng sau đó có mâu thuẫn tình cảm nên đã chia tay. Sau khi chia tay, T. từng hành hung, chặn đường Hải Như, đã bị cơ quan chức năng can thiệp. Khi Hải Như mất tích, T. cũng tự tử tại một nhà trọ ở quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Hiện, cơ quan chức năng và gia đình đã thực hiện nhiều cuộc tìm kiếm Lương Hải Như nhưng vẫn chưa có kết quả tích cực.