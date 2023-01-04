Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, trong suốt buổi chiều 4/1, các đơn vị cứu hộ đã phối hợp thực hiện nhiều biện pháp cứu nạn liên tục. Các lực lượng đang thực hiện các biện pháp để đưa cọc lên mặt đất trong thời gian sớm nhất để bàn giao thi thể bé cho gia đình lo hậu sự. Hiện việc đưa cọc lên thế nào, đơn vị cứu hộ tiếp tục tham khảo thêm các ý kiến chuyên gia để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, tối 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho hay bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi vào ống cọc có độ sâu, bị kẹt trong thời gian dài qua 4 ngày, bị thiếu khí, chấn thương nên không qua khỏi. Hiện tại, các cơ quan chức năng đã xác định bé không qua khỏi.

Theo thông tin từ VnExpress, ông Bửu cũng cho biết sau khi các cơ quan chuyên môn kết luận bé tử vong, việc cứu hộ cũng sẽ thay đổi. Trước đây, lực lượng cứu hộ tiến hành song song giải cứu và cố gắng duy trì sự sống cho em bé. Tuy nhiên, lúc này bé trai đã không còn nữa, nên biện pháp cứu hộ sẽ thay đổi với mục tiêu sớm đưa bé lên để lo hậu sự.

Trước khi UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin bé tử vong, anh Thái Văn Tấn Tài - cha bé Hạo Nam (40 tuổi), được chính quyền địa phương mời đến hiện trường vụ tai nạn. Anh đi đến với khuôn mặt thất thần, đôi mắt hoe đỏ. Những ngày qua, anh luôn có mặt ở hiện trường tìm kiếm với mong muốn cứu được con. Tại nhà anh Nam, nhiều hàng xóm có mặt để chia buồn cùng gia đình.

Tối nay, nhiều người dân đã dừng xe hai bên đầu cầu gần đường dẫn vào khu vực tai nạn để nghe ngóng. Cảnh sát liên tục phát loa yêu cầu đám đông giải tán, vãn hồi trật tự. Ở khu vực hiện trường đèn vẫn sáng, nhiều nhóm công binh, nhân viên kỹ thuật đang làm việc để sớm đưa trụ bêtông lên khỏi mặt đất.

Lực lượng công binh Quân khu 9 tại hiện trường, sáng 4/1 - Ảnh: VnExpress

Trước đó, hôm 31/12/2022, Nam cùng 3 bạn vào dự án xây cầu Rọc Sen ở xã Phú Lợi, cách nhà gần một km, nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống cọc bêtông rỗng ruột, đường kính 25 cm, đã đóng sâu 35 m. Em kêu cứu chừng 10 phút rồi tiếng dần mất hút, theo nhân chứng.

Cảnh sát cứu hộ, cứu nạn tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Quân khu 9 và nhiều lực lượng điều các thiết bị chuyên dụng đến đào bới, tìm kiếm nạn nhân. Do trụ bêtông cắm sâu, tiết diện nhỏ, nhân viên cứu hộ không thể chui lọt. Đến trưa nay, máy đã khoan sâu hơn 30 m, song gặp đất, đá cứng, bám dính cao, các máy khoan áp lực nước sau một đêm hoạt động đã không hiệu quả.Chính quyền tỉnh Đồng Tháp nhìn nhận, việc thiếu kinh nghiệm, hạn chế máy móc, nhân lực khiến công tác cứu hộ nạn nhân gặp khó khăn, kéo dài.