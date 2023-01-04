Đến thời điểm này, đơn vị cứu hộ đã gần 100 giờ tìm kiếm với nhiều phương án nhưng chưa thành công.
- Thông tin mới nhất vụ bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông: Đã xói được 31/36 mét cọc để cứu bé
- Hiện trường mới nhất bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ sâu 35m: Trời có mưa, tiếp tục dùng máy khoan nới rộng trụ bê tông cứu bé
Theo thông tin từ VnExpress, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp xác nhận tối 4/1, em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) bị rơi xuống cọc bê tông trong công trình xây dựng đã tử vong.
Đến thời điểm này, đơn vị cứu hộ đã gần 100 giờ tìm kiếm với nhiều phương án nhưng chưa thành công. Cọc bêtông dài 35 m nơi cháu bé bị mắc kẹt chưa thể rút lên được.
Hôm 31/12/2022, Nam cùng 3 bạn vào dự án xây cầu Rọc Sen ở xã Phú Lợi, cách nhà gần một km, nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống cọc bêtông rỗng ruột, đường kính 25 cm, đã đóng sâu 35 m. Em kêu cứu chừng 10 phút rồi tiếng dần mất hút, theo nhân chứng.
Cảnh sát cứu hộ, cứu nạn tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Quân khu 9 và nhiều lực lượng điều các thiết bị chuyên dụng đến đào bới, tìm kiếm nạn nhân. Do trụ bêtông cắm sâu, tiết diện nhỏ, nhân viên cứu hộ không thể chui lọt.
Đến trưa nay, máy đã khoan sâu hơn 30 m, song gặp đất, đá cứng, bám dính cao, các máy khoan áp lực nước sau một đêm hoạt động đã không hiệu quảChính quyền tỉnh Đồng Tháp nhìn nhận, việc thiếu kinh nghiệm, hạn chế máy móc, nhân lực khiến công tác cứu hộ nạn nhân gặp khó khăn, kéo dài.
Theo thông tin từ báo Giao thông, trước đó, các lực lượng công an, quân đội đã được huy động hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn bé trai bị kẹt trong ống cọc bê tông.
Một thành viên ban chỉ huy cứu hộ tại hiện trường cho biết, thời gian cẩu cọc bê tông được tính toán mất khoảng 2 giờ.
Sau khi cọc được cẩu lên, lực lượng cứu hộ sẽ dùng thiết bị dò tìm chuyên dụng xác định vị trí cháu bé đang mắc kẹt và cắt ống trụ đưa nạn nhân ra ngoài.
Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, giải pháp khoan guồng xoắn vẫn được lực lượng cứu hộ duy trì và thực hiện liên tục những ngày qua, có những cọc đã khoan đến 34 - 35m ngang đáy trụ cọc bê tông mà bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) mắc kẹt.
Phần đất còn lại quanh trụ sẽ tiếp tục áp dụng khoan guồng xoắn làm tan rã đất, giảm áp lực ma sát tối đa và phương pháp này đang ưu tiên cứu hộ.
Kỹ thuật bơm xoắn áp lực nước cao cũng được áp dụng trong đêm 3/1, tuy nhiên kết quả hạn chế nên tạm dừng để ưu tiên triển khai biện pháp khoan guồng xoắn với mũi khoan có đường kính nhỏ hơn.