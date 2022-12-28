Tìm thân nhân của cô gái 18 tuổi quê An Giang bất ngờ xông vào bệnh viện ở TP.HCM nhờ cấp cứu

Tin nóng 28/12/2022 08:42

Cô gái này tự vào Khoa Cấp cứu của bệnh viện nhờ cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi và khó thở, trên người không mang theo bất cứ giấy tờ tùy thân nào.

Theo thông tin từ Zingnews, chiều 27/12 Bệnh viện Thành phố Thủ Đức (TP.HCM) phát đi thông tin khẩn tìm người thân cho một cô gái 18 tuổi, quê Đồng Tháp.

Trước đó, vào lúc 0h35 ngày 25/12, cô gái này tự vào Khoa Cấp cứu của bệnh viện nhờ cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi và khó thở, trên người không mang theo bất cứ giấy tờ tùy thân nào.

Bệnh viện ghi nhận thông tin ban cô gái tên là Nguyễn Ngọc Bích (sinh năm 2004, ngụ tại xã Thường Phước 1, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

Tìm thân nhân của cô gái 18 tuổi quê An Giang bất ngờ xông vào bệnh viện ở TP.HCM nhờ cấp cứu - Ảnh 1
Cô gái đang thở máy, tiên lượng nặng - Ảnh: báo Người Lao động

 

Theo thông tin từ báo Người Lao động, sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán: Sốc nhiễm trùng, suy hô hấp, viêm phổi cộng đồng nặng, theo dõi virus chưa loại trừ.

Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức đã cố gắng điều trị tích cực cho người bệnh. Tình trạng sức khỏe hiện tại mê an thần, thở máy. Tuy nhiên, tiên lượng nặng, cần theo dõi liên tục và cũng rất cần một người thân chăm sóc hỗ trợ người bệnh trong lúc này.

 

Bệnh viện Thành phố Thủ Đức xin thông báo ai là người nhà của người bệnh trên hoặc có bất kỳ thông tin gì về người bệnh xin mời đến Khoa Hồi sức tích cực chống độc hoặc liên hệ về địa chỉ: Phòng Công tác Xã hội của bệnh viện (số 29 Phú Châu, phường Tam Phú, TP Thủ Đức, TP HCM), điện thoại: 0962.534.646.

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