Trước đó, công an bất ngờ ập vào căn nhà ở phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa), bắt quả tang 8 đàn em của Tuyền và Hưng, gồm: Nguyễn Vũ Phong, Trương Jhon Ny, Ngô Minh Khoa, Trần Tuấn Khải, Quách Văn Quang, Lê Thị Nguyệt Nhi, Mai Trung Hiếu, Trần Quốc Tuấn đang có hành vi giam giữ 14 nạn nhân là nữ tiếp viên karaoke.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM , công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Nguyễn Thị Cẩm Tuyền (Tố Linh) cùng chồng là Trần Đình Hưng (31 tuổi) cầm đầu hàng chục nghi can để điều tra hành vi bắt người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng, tổ chức hoạt động bán dâm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ báo Lao động , kết quả đấu tranh ban đầu, các đối tượng đều khai nhận: Tuyền và Hưng là 2 đối tượng cầm đầu.

Cùng lúc Công an kiểm tra hai quán karaoke ở phường Tân Biên (TP Biên Hoà) bắt quả tang trong một phòng đang có ba nhân viên nữ thực hiện hành vi kích dục cho khách và một phòng có ba nhân viên nữ đang nhảy múa thoát y cho khách.

Thủ đoạn của Tuyền và Hưng là móc nối với các đối tượng tại TP.HCM chuyên môi giới việc làm, nhắm vào nạn nhân là nữ trẻ tuổi, có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Sau đó ép buộc, lừa nạn nhân vay nợ với số tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng.

Thủ đoạn tinh vi hơn là khi ép các nạn nhân ghi nợ, bọn chúng dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh ghi lại, thể hiện nạn nhân đã tự nguyện đến cơ sở của chúng để xin việc làm và vay tiền chứ không phải bị ép buộc; có nhiều trường hợp các đối tượng đã bắt nạn nhân phải thoát y để chụp hình khỏa thân nhằm khống chế nạn nhân bỏ trốn.

Sau khi viết giấy nợ, nạn nhân được Tuyền, Hưng đưa về quán Karaoke Nice và căn nhà ở phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa giao cho đàn em canh giữ, quản thúc.

Hàng ngày, các đối tượng này có nhiệm vụ canh giữ, quản lý, cắt cử người chở các nạn nhân đến 2 quán Karaoke Nice và Thùy Dương để tiếp khách bằng hình thức rót bia, kích dục, khỏa thân múa thoát y và bán dâm. Tiếp viên không được nhận tiền lương mà chỉ nhận tiền bo của khách.

Tuyền và Hưng còn dùng các thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt một phần số tiền bo của các tiếp viên thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Theo khai nhận của các đối tượng, khi nhân viên phục vụ tiếp khách tại quán karaoke, nếu mỗi nhân viên được khách “bo” 500.000 đồng thì phải đóng tiền phí 100.000 đồng; nếu khách “bo” 1.000.000 đồng, thì phải đóng 300.000 đồng.

Tuyền và Hưng còn cho hàng chục tiếp viên vay nợ với lãi suất rất cao từ 20% đến 30%.

Vợ chồng Nguyễn Thị Cẩm Tuyền (Tố Linh, 31 tuổi) và Trần Đình Hưng (31 tuổi) cầm đầu nhóm tội phạm - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai còn phối hợp với Công an TP.HCM, Công an TP Thủ Đức bắt khẩn cấp 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Khánh Hội (20 tuổi, quê Bạc Liêu), Nguyễn Tấn Kiệt (18 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) và Hà Văn Nghị (44 tuổi, quê Thanh Hoá).

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là đăng tải các thông tin tuyển việc làm tại các quán karaoke trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai với thu nhập từ 30 đến 50 triệu đồng. Khi nạn nhân “sập bẫy” chúng sẽ ép buộc, đe dọa các nạn nhân phải viết giấy vay số tiền từ 18 triệu đến 25 triệu đồng. Số tiền này chúng nói với nạn nhân là tiền phí môi giới việc làm. Sau đó chúng sẽ liên hệ cho nhóm của Tuyền và Hưng đến chuộc các nạn nhân về phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hiện các đối tượng bị điều tra về các hành vi phạm tội: Bắt giữ người trái pháp luật; cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; tổ chức hoạt động bán dâm; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.