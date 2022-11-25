Hôm nay (25/11), Công an tỉnh Lạng Sơn đã thông tin về clip nam, nữ thoát y trong quán karaoke được phát tán trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 25/11, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Lực lượng chức năng địa phương tích cực vào cuộc điều tra và xác định một phần video được đăng tải trên mạng xã hội xảy ra ở quán Karaoke Galaxy có địa chỉ tại Số 113 - Đường Nguyễn Du - Phường Đông Kinh - Thành phố Lạng Sơn. Quán karaoke Galaxy nơi nhóm nam, nữ thoát y khi đi hát. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn Theo đó, ngày 16/11, nhóm thanh niên gồm 6 nam, 2 nữ đều cư trú tại thành phố Lạng Sơn rủ nhau đi ăn trưa. Sau khi uống rượu, nhóm này đến đến quán G.L.Y… thuê phòng hát và tiếp tục uống rượu, bia.

Các hình ảnh phát tán trên mạng ghi lại cảnh nhóm thanh niên nam nữ uống rượu bia và cởi bỏ quần áo khi hát karaoke (ảnh cắt từ Clip) Trong quá trình đó, do uống rượu bia quá nhiều, các đối tượng đã cởi bỏ quần áo cùng nhau nhảy múa trong trạng thái bị kích động. Một trong số đối tượng tham gia đã dùng điện thoại quay lại cảnh mọi người nhảy múa, chụp ảnh nam nữ khỏa thân. Sau khi giải tán, người này đã gửi video và ảnh cho các thành viên trong nhóm và bị tán phát trên cộng đồng mạng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, Công an tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra, thu hồi giấy chứng nhận về an ninh trật tự đối với quán karaoke Galaxy. Đồng thời triệu tập các trường hợp có liên quan để làm rõ vụ việc, rà soát, truy tìm các tài khoản Facebook đã tán phát các hình ảnh trên để xử lý theo quy định. Bên trong quán karaoke Galaxy. Ảnh: Vân Trường (báo Lao Động) Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh làm rõ và sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào ngày 17/11, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video dài chừng 1,2 phút ghi lại cảnh được cho là 2 nữ nhân viên đang phục vụ khách trong tình trạng khỏa thân, múa thoát y, có nhiều hành động tục tĩu, phản cảm tại một phòng karaoke. Nghi ngờ vụ việc xảy ra tại thành phố Lạng Sơn.

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