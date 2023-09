Theo nhận định của cơ quan công an, người mẹ đã gây ra cái chết cho con trai 5 tháng tuổi vì trầm cảm sau sinh.

Hôm nay (28/2), Công an tỉnh Tiền Giang cho biết cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Xuân Nhi (25 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 13/2, một số người dân sống gần nhà anh Lê Tấn Phong (30 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo) hoảng hốt chứng kiến chị Nhi đang bế con trai 5 tháng tuổi, trên người cậu bé có nhiều vết máu.

Thấy người mẹ trẻ cầm dao trên tay nên người dân tìm cách giải cứu bé trai nhưng đáng tiếc là bé đã tử vong.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi dưới sự chứng kiến của các cán bộ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Theo kết quả khám nghiệm, bé trai tử vong vì chấn thương sọ não, xuất huyết não, dập não nghi do vật sắc nhọn tác động vào dẫn đến tử vong.

Theo nhận định của cơ quan công an, người mẹ đã gây ra cái chết cho con trai 5 tháng tuổi vì trầm cảm sau sinh. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bị trầm cảm sau sinh, mẹ ra tay sát hại con 33 ngày tuổi - Ảnh: Internet

Trước đây, tại Hà Nội đã xảy ra vụ án tương tự khiến dư luận địa phương rúng động. Khoảng 6 giờ sáng ngày 12/6/2017, Công an TP. Hà Nội nhận được tin báo về việc cháu Việt Anh (mới sinh được 33 ngày tuổi) chết trong chậu nước. Nạn nhân là con của anh Vũ Hoàng Hải và Phan Thị Trinh (thôn Đình, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất).

Kết quả điều tra cho thấy, cháu Việt Anh tử vong do bị ngạt nước, trên tử thi không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực. Sau hơn 30 giờ tích cực điều tra, cơ quan công an đã xác định đối tượng gây ra vụ giết người trên không ai khác chính là Phan Thị Trinh (mẹ ruột bé trai). Nguyên nhân được cho là do người mẹ bị trầm cảm sau sinh.

