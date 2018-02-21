Cha tẩm xăng tự thiêu cùng con trai vào mùng 5 Tết: Tiết lộ nguyên nhân vụ việc

Liên quan đến vụ việc cha tẩm xăng tự thiêu cùng con trai vào ngày mùng 5 Tết, hôm nay (21/2) Công an tỉnh Gia Lai đã công bố nguyên nhân dẫn đến vụ việc thương tâm.

Qua xác minh của cơ quan điều tra, trước khi tự thiêu, giữa anh Trần Quốc Thi (24 tuổi, cư ngụ tại xã Ia Pết, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, làm nghề lái taxi) và vợ xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Vợ đòi ly dị, Thi níu kéo bất thành nên nảy sinh ý định tự tử. Trưa ngày 20/2 (tức mùng 5 Tết), Thi chở con trai là cháu Trần Quốc Huy mới 4 tuổi trên chiếc xe taxi chạy ra hướng Biển Hồ, dùng xăng tự thiêu rồi lao xe xuống vực. Tuy nhiên, vì bị một cây to chặn ngang nên chiếc xe vẫn ở trên bờ. Khi được tìm thấy, thi thể hai nạn nhân đã biến dạng.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Sau khi được đăng tải, vụ việc đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của cha con anh Thi. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng trách anh Thi quá bốc đồng khi tự thiêu, nhẫn tâm cướp đi mạng sống của con trai.

“Mọi việc đều là chuyện của người lớn, chẳng liên quan gì đến đứa nhỏ, tại sao lại cướp đi mạng sống của nó”, N.M nói.

“Tội cho đứa trẻ, cháu có tội tình gì đâu mà phải chết thảm như vậy. Nếu không níu kéo được thì ly hôn thôi. Mọi việc rồi cũng sẽ có cách giải quyết, tại sao lại chọn cách tiêu cực như thế này? Cuối cùng, cũng có quay lại được với nhau đâu”, bình luận của H.B.

Khi được tìm thấy, thi thể của hai nạn nhân đã biến dạng - Ảnh: Trí Thức Trẻ

“Mong hai cha con sẽ được an nghỉ, dù sao đi nữa người cũng đã mất rồi mong mọi người đừng trách anh ấy nữa. Người đau lòng nhất lúc này chắc hẳn là chị vợ vì cùng một lúc mất đi hai người thân. Hy vọng gia đình sớm vượt qua nỗi đau này”, X.L chia sẻ.

Bàng hoàng nam thanh niên tẩm xăng, quấn chăn định ép bạn gái cùng tự thiêu Hậu quả của hành vi tẩm xăng, quấn chăn rồi bật lửa này khiến 1 người tử vong còn 1 người bị thương nặng do bỏng.

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