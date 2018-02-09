Khoảng 6 năm trước, người dân xã Tế Tân, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) rúng động trước vụ án bé trai Vũ Quốc Linh (SN 2008) bị chính cha ruột tẩm xăng thiêu sống. Người đàn ông mất nhân tính phải trả giá bằng bản án 20 năm tù. Còn cậu bé 3 tuổi năm nào đã vượt qua nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, vươn lên bằng nghi lực mãnh liệt khiến họ hàng, bà con làng xóm đều phấn khởi, khâm phục.

Chị Lê Thị Hà (mẹ bé Linh) kể về con trai với ánh mắt đầy vẻ tự hào. Chị cho biết cậu bé rất đáng yêu, lễ phép và luôn thân thiện khi tiếp xúc với mọi người. Ngày đầu tiên đi học, bị bạn bè chọc ghẹo và xa lánh nhưng Linh chỉ khóc, chưa bao giờ xin mẹ cho nghỉ học ở nhà.

Được biết, bé Vũ Quốc Linh hiện đang học lớp 4, năm nào cũng đạt thành tích xuất sắc. Tuy bàn tay chỉ còn 4 ngón, cậu bé vẫn viết chữ rất đẹp và được tham dự cuộc thi vở sạch chữ đẹp cấp nhà trường. Những ngày đầu, em tập viết đến tay rớm máu, đỏ ửng nhưng vẫn không bỏ cuộc. Đặc biệt, cậu bé khá thông minh và làm toán rất nhanh. Năm lớp 2 đã bắt đầu tập xe và tự đến trường.

"Cháu rất nghị lực và bản lĩnh. Cháu biết bỏ qua những mặc cảm về ngoại hình để phấn đấu. Trước đây, mỗi lần dắt con đi chợ mua quần áo hay tới chỗ đông người, tôi đều dặn con, nếu ai hỏi hay trêu trọc, con đừng bận tâm. Cháu dạ và nghe lời rất lễ phép", chị Hà chia sẻ với Gia đình & Xã hội.

Nhìn Linh bây giờ không ai dám nghĩ đây chính là cậu bé từng bị bỏng đến 86%. Ở thời điểm nguy khốn ấy, cả mẹ lẫn họ hàng đều không tin em có thể sống nổi. Thậm chí cả các bác sĩ cũng chẩn đoán hi vọng sống của em rất mong manh, dù cứu được cũng sẽ tàn phế hoặc sống thực vật suốt đời. Thế nhưng sau hàng chục cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, cậu bé bị số phận vùi dập đã hồi sinh đầy mạnh mẽ. Hiện tại, Vũ Quốc Linh không phải phẫu thuật nữa nhưng những tổn thương trên da thịt luôn khiến em liên tục ngứa ngáy, đau đớn, khó chịu.

Cậu bé bị cha tẩm xăng thiêu sống vươn lên đầy mạnh mẽ - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Những ký ức kinh hoàng của người mẹ

Chị Hà kể, nỗi đau và hình hài biến dạng của con trai bắt nguồn từ bi kịch hôn nhân của chị cùng người chồng máu lạnh. Năm 2006, chị Hà kết hôn với Vũ Văn Quang (SN 1980, trú tại xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, bố của Linh). Sau khi lấy nhau, chị ở nhà làm ruộng, còn Quang thì thu mua dừa của bà con trong huyện đem bán cho thương lái.

Chỉ một thời gian ngắn sau, Quang lộ rõ bản chất vũ phu và ham mê rượu chè. Mỗi khi có men say, gã lại về nhà trút hết bực dọc, giận dữ lên đầu vợ. Năm 2008, chị Hà sinh con với hy vọng Quang sẽ thay đổi. Tuy nhiên, gã chồng vũ phu lại càng đánh vợ dữ tợn hơn nữa. "Cháu Linh mới được mấy tháng, anh ta uống rượu về chửi bới ầm nhà đánh tôi thừa sống, thiếu chết. Anh ta còn gọi điện cho mẹ và em trai tôi đòi trả vợ về. Tôi phải quỳ xuống van xin Quang. Mẹ tôi một mực bắt tôi bỏ chồng, nhưng vì thương cháu Linh, tôi nhẫn nhục chịu đựng", chị Hà xót xa kể.

Sau nhiều lần hòa giải không thành, ngày 21/4/2011 diễn ra phiên toà giải quyết ly hôn thì Quang giở trò. Anh ta chở bé Linh đến tòa án huyện, xách theo can xăng 2 lít rồi đổ lên đầu con, châm lửa đốt.

"Nuôi Linh vất vả lắm, hầu như đêm nào tôi cũng mất ngủ vì phải xoa bóp, gãi ngứa cho cháu. Thời tiết hanh khô, da con nứt nẻ rớm máu phải bôi rất nhiều thuốc. Mũi thì liên tục ngạt, khó thở. Mắt không còn mí nên đêm ngủ chẳng thể khép lại được. Nhìn con, tôi đau lắm nhưng chẳng thể làm gì hơn. Giờ đây, cháu được như vậy với tôi đã là cả một phép màu", chị Hà nghẹn ngào nói.