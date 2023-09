Chị Nguyễn Thị K. (mẹ bé C.) đau đớn cho biết, từ khi bị H. giở trò đồi bại, bé gái trở nên sợ hãi, suốt ngày chỉ nhốt mình trong nhà không dám gặp bất cứ một ai. Dù được gia đình động viên đến trường nhưng bé C. không dám vì sợ bạn bè trêu chọc. "Con bé không dám ở nhà một mình, đi đâu cũng nhờ người lớn đi cùng, lâu lâu bé lại khóc thét khi nhớ đến cái đêm bị thằng H. cưỡng hiếp (28/1). Nhìn thấy nó, tôi như muốn chết đi", chị K. bật khóc.

"Chú H. bình thường rất tốt, hay mua bánh kẹo và cho con tiền, con quý chú ấy lắm mà chú lại sờ con như vậy, con sợ lắm, con chẳng muốn gặp ai hết, không muốn đi học nữa", bé C. vừa nói vừa khóc nức nở.

Bố bị tâm thần nhẹ, 6 mẹ con sống khổ cực trong căn nhà xập xệ

Nhắc đến hoàn cảnh của mẹ con chị K., người dân địa phương không khỏi lắc đầu ngao ngán. Chồng chị bị tâm thần nhẹ, mọi gánh nặng kiếm sống đều đổ dồn lên vai người vợ cùng công việc làm thuê cuốc mướn.

Gia đình chị K. thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Sáu mẹ con sống trong căn nhà xập xệ, đùm bọc nhau sống qua ngày - Ảnh: Thời Đại

Chị K. vừa lau những giọt nước mắt trên má, vừa hối hận vì sự chủ quan của mình. Chỉ vì nghĩ H. là hàng xóm làng giềng, thường hay cho quà bánh bé C. nên gia đình không hề đề phòng. Tối đó, sau khi đã ngà ngà say, tên H. chở bố bé C. về nhà trước rồi nói là quay xe lại đón bé C. về, không thể ngờ tên yêu râu xanh nổi thú tính, đưa bé gái vào nhà hoang hãm hiếp.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Thời Đại

Chị Ngô Thị T. (hàng xóm) là người bắt quả tang hành vi đồi bại của H. Khoảng 18 giờ ngày 28/1, chị T. bế con đi dạo xung quanh nhà thì nghe tiếng kêu cứu. Chị cùng chồng chạy đến xem thì phát hiện sự việc, sau đó hô hoán lên cho mọi người cùng biết.

"Nó đáng tuổi cha chú của con bé lại làm chuyện đáng xấu hổ đó với con gái của bạn mình, hôm bắt tại trận mà nó còn chối nữa là. Cần phải xử thật nghiêm những kẻ như vậy để răn đe. Chỉ tội cho con bé C., nó còn quá nhỏ để chịu đựng vụ việc này", chị T. phẫn nộ.

Đối tượng H. đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Như đã đưa tin trước đó, tối 28/1, người dân thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau bắt quả tang đối tượng Đ.V.H. (31 tuổi) đang thực hiện hành vi hiếp dâm bé C. (10 tuổi) liền bắt giữ và báo cho chính quyền địa phương. Trong lúc khống chế, một số người dân không kiềm chế được bức xúc đã đánh đập H. dã man. Hiện Công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ nghi can H. để tiếp tục điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.