Hoàn cảnh đau xót của bé gái 10 tuổi bị bạn nhậu của cha hiếp dâm

Tin nóng 03/02/2018 20:53

Nhắc đến hoàn cảnh của gia đình bé gái, người dân địa phương không khỏi lắc đầu ngao ngán. Cha em bị tâm thần nhẹ, mọi gánh nặng kiếm sống đều đổ dồn lên vai người mẹ cùng công việc làm thuê cuốc mướn.

Bé gái 10 tuổi bị bạn nhậu của cha hiếp dâm

Khoảng 1 tuần nay, người dân thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc bé C. (10 tuổi, học lớp 4) nghi bị Đ.V.H. (31 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc) hiếp dâm. Ai cũng phẫn nộ trước hành vi thú tính của đối tượng H.

Hoàn cảnh đau xót của bé gái 10 tuổi bị bạn nhậu của cha hiếp dâm - Ảnh 1
Người dân Thị trấn Sông Đốc rúng động trước nghi án nam thanh niên hiếp dâm bé 10 tuổi - Ảnh: Internet

Chị Nguyễn Thị K. (mẹ bé C.) đau đớn cho biết, từ khi bị H. giở trò đồi bại, bé gái trở nên sợ hãi, suốt ngày chỉ nhốt mình trong nhà không dám gặp bất cứ một ai. Dù được gia đình động viên đến trường nhưng bé C. không dám vì sợ bạn bè trêu chọc. "Con bé không dám ở nhà một mình, đi đâu cũng nhờ người lớn đi cùng, lâu lâu bé lại khóc thét khi nhớ đến cái đêm bị thằng H. cưỡng hiếp (28/1). Nhìn thấy nó, tôi như muốn chết đi", chị K. bật khóc.

Hoàn cảnh đau xót của bé gái 10 tuổi bị bạn nhậu của cha hiếp dâm - Ảnh 2
Những vết thương trên cổ bé gái khi bị đối tượng H. khống chế - Ảnh: Thời Đại

Trao đổi với Thời Đại, bé C. kể lại sự việc bằng giọng rụt rè, sợ hãi. Bé cho biết tối đó sau khi nhậu xong, bố em đi về nhà trước, bỏ em lại nhà H. Tên này chở bé gái đến căn nhà hoang, giả vờ nhờ bé vào tìm chìa khóa giúp rồi giở trò đồi bại. Khi nạn nhân kêu la thảm thiết, tên H. bóp cổ và còn dọa sẽ giết chết nếu tiếp tục kêu cứu.

"Chú H. bình thường rất tốt, hay mua bánh kẹo và cho con tiền, con quý chú ấy lắm mà chú lại sờ con như vậy, con sợ lắm, con chẳng muốn gặp ai hết, không muốn đi học nữa", bé C. vừa nói vừa khóc nức nở.

Bố bị tâm thần nhẹ, 6 mẹ con sống khổ cực trong căn nhà xập xệ

Nhắc đến hoàn cảnh của mẹ con chị K., người dân địa phương không khỏi lắc đầu ngao ngán. Chồng chị bị tâm thần nhẹ, mọi gánh nặng kiếm sống đều đổ dồn lên vai người vợ cùng công việc làm thuê cuốc mướn.

Hoàn cảnh đau xót của bé gái 10 tuổi bị bạn nhậu của cha hiếp dâm - Ảnh 3
Gia đình chị K. thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Sáu mẹ con sống trong căn nhà xập xệ, đùm bọc nhau sống qua ngày - Ảnh: Thời Đại

Chị K. vừa lau những giọt nước mắt trên má, vừa hối hận vì sự chủ quan của mình. Chỉ vì nghĩ H. là hàng xóm làng giềng, thường hay cho quà bánh bé C. nên gia đình không hề đề phòng. Tối đó, sau khi đã ngà ngà say, tên H. chở bố bé C. về nhà trước rồi nói là quay xe lại đón bé C. về, không thể ngờ tên yêu râu xanh nổi thú tính, đưa bé gái vào nhà hoang hãm hiếp.

Hoàn cảnh đau xót của bé gái 10 tuổi bị bạn nhậu của cha hiếp dâm - Ảnh 4
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Thời Đại

Chị Ngô Thị T. (hàng xóm) là người bắt quả tang hành vi đồi bại của H. Khoảng 18 giờ ngày 28/1, chị T. bế con đi dạo xung quanh nhà thì nghe tiếng kêu cứu. Chị cùng chồng chạy đến xem thì phát hiện sự việc, sau đó hô hoán lên cho mọi người cùng biết.

"Nó đáng tuổi cha chú của con bé lại làm chuyện đáng xấu hổ đó với con gái của bạn mình, hôm bắt tại trận mà nó còn chối nữa là. Cần phải xử thật nghiêm những kẻ như vậy để răn đe. Chỉ tội cho con bé C., nó còn quá nhỏ để chịu đựng vụ việc này", chị T. phẫn nộ.

Hoàn cảnh đau xót của bé gái 10 tuổi bị bạn nhậu của cha hiếp dâm - Ảnh 5
Đối tượng H. đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Như đã đưa tin trước đó, tối 28/1, người dân thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau bắt quả tang đối tượng Đ.V.H. (31 tuổi) đang thực hiện hành vi hiếp dâm bé C. (10 tuổi) liền bắt giữ và báo cho chính quyền địa phương. Trong lúc khống chế, một số người dân không kiềm chế được bức xúc đã đánh đập H. dã man. Hiện Công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ nghi can H. để tiếp tục điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em. 

Vụ bố hiếp dâm con gái ở Hòa Bình: Lãnh đạo xã nhận xét là người hiền lành

Vụ bố hiếp dâm con gái ở Hòa Bình: Lãnh đạo xã nhận xét là người hiền lành

Nghi can B.V.Đ (SN 1982, bố cháu N.) đã bị bắt tạm giam để điều tra hành vi hiếp dâm con ruột. Người cha này được lãnh đạo xã nhận xét là khá hiền lành, trước đến nay chưa từng gây ra điều tiếng gì.

Xem thêm
Từ khóa:   hiếp dâm trẻ em hiếp dâm bé gái 10 tuổi xâm hại tình dục trẻ em xâm hại trẻ em

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào