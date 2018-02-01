Nghi can B.V.Đ (SN 1982, bố cháu N.) đã bị bắt tạm giam để điều tra hành vi hiếp dâm con ruột. Người cha này được lãnh đạo xã nhận xét là khá hiền lành, trước đến nay chưa từng gây ra điều tiếng gì.
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Sự việc đau lòng xảy ra tại xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi (Hòa Bình). Không chịu nổi đau đớn, đích thân người mẹ đã dẫn con gái là cháu N. (15 tuổi) lên công an tố cáo hành vi đồi bại của chồng.
Theo thông tin từ ông Bùi Văn Đông - Chủ tịch UBND xã Bình Sơn, hiện vụ việc đã được chuyển lên Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra, làm rõ. Nghi can B.V.Đ (SN 1982, bố cháu N.) đã bị bắt tạm giam để điều tra hành vi hiếp dâm con ruột.
Theo lời kể của bé N., khoảng 14 giờ ngày 28/1, bé đang ở nhà bà ngoại thì bố bắt về nhà để trông em. Bé N. nói bận học nhưng anh Đ. đã sang nhà mẹ vợ lôi con gái về bằng được.
Sau khi về nhà, người cha kéo con gái vào phòng ngủ, khóa cửa lại rồi thực hiện hành vi đồi bại dù nạn nhân ra sức chống cự. Sau khi xong việc, Đ. bỏ ra ngoài mặc con gái khóc lóc trong phòng. Khi bình tĩnh lại, bé gái quyết định gọi điện cho mẹ để kể lại toàn bộ sự việc.
Nhận tin sét đánh, chị M. (mẹ bé N.) như chết lặng, rồi vội vàng bắt xe từ Hà Nội về quê. Chị đã gọi gia đình 2 bên đến để báo cáo sự việc, lúc này Đ. xấu hổ xin sự tha thứ để vợ đừng báo công an.
Tuy nhiên sáng hôm sau, chị M. đã dẫn con gái lên công an xã trình báo sự việc.
Sau đó, Công an xã Bình Sơn đã triệu tập B.V.Đ lên để làm việc. Tại đây, Đ. thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện Công an tỉnh Hòa Bình đã quyết định bắt tạm giam đối với B.V.Đ để điều tra, làm rõ.
Theo ông Đông, ở địa phương đối tượng Đ. là người khá hiền lành, trước đây chưa từng gây điều tiếng gì. Đ. kết hôn với chị M. đã được khoảng 16 năm. Tuy nhiên, gần đây chị M. đã làm đơn xin ly hôn gửi TAND huyện Kim Bôi. Trong thời gian chờ tòa xét xử, vợ chồng Đ. sống ly thân, chị M. lên Hà Nội làm việc, còn cháu N. sống ở nhà bà ngoại.
Sau khi xảy ra vụ việc, tinh thần bé N. suy sụp hoàn toàn. Những ngày gần đây, các thầy cô, nhà trường cũng chư chính quyền, đoàn thể thay nhau đến động viên và chia sẻ với N.
Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, luật sư Nguyễn Văn Tuấn (Công ty TNHH MTV Bản Luật) cho biết, hành vi của nghi can B.V.Đ. đã vi phạm khoản 2, Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù.
Điều 142. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:
a) Có tính chất loạn luân;
b) Làm nạn nhân có thai;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
d) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;
đ) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;
…
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.