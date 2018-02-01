Theo thông tin từ ông Bùi Văn Đông - Chủ tịch UBND xã Bình Sơn, hiện vụ việc đã được chuyển lên Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra, làm rõ. Nghi can B.V.Đ (SN 1982, bố cháu N.) đã bị bắt tạm giam để điều tra hành vi hiếp dâm con ruột.

Sự việc đau lòng xảy ra tại xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi (Hòa Bình). Không chịu nổi đau đớn, đích thân người mẹ đã dẫn con gái là cháu N. (15 tuổi) lên công an tố cáo hành vi đồi bại của chồng.

Sau khi về nhà, người cha kéo con gái vào phòng ngủ, khóa cửa lại rồi thực hiện hành vi đồi bại dù nạn nhân ra sức chống cự. Sau khi xong việc, Đ. bỏ ra ngoài mặc con gái khóc lóc trong phòng. Khi bình tĩnh lại, bé gái quyết định gọi điện cho mẹ để kể lại toàn bộ sự việc.

Theo lời kể của bé N., khoảng 14 giờ ngày 28/1, bé đang ở nhà bà ngoại thì bố bắt về nhà để trông em. Bé N. nói bận học nhưng anh Đ. đã sang nhà mẹ vợ lôi con gái về bằng được.

Nhận tin sét đánh, chị M. (mẹ bé N.) như chết lặng, rồi vội vàng bắt xe từ Hà Nội về quê. Chị đã gọi gia đình 2 bên đến để báo cáo sự việc, lúc này Đ. xấu hổ xin sự tha thứ để vợ đừng báo công an.

Tuy nhiên sáng hôm sau, chị M. đã dẫn con gái lên công an xã trình báo sự việc.

Sau đó, Công an xã Bình Sơn đã triệu tập B.V.Đ lên để làm việc. Tại đây, Đ. thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện Công an tỉnh Hòa Bình đã quyết định bắt tạm giam đối với B.V.Đ để điều tra, làm rõ.



Mẹ đưa con gái lên công an tố cáo hành vi đồi bại của bố - Ảnh minh họa: Internet

Theo ông Đông, ở địa phương đối tượng Đ. là người khá hiền lành, trước đây chưa từng gây điều tiếng gì. Đ. kết hôn với chị M. đã được khoảng 16 năm. Tuy nhiên, gần đây chị M. đã làm đơn xin ly hôn gửi TAND huyện Kim Bôi. Trong thời gian chờ tòa xét xử, vợ chồng Đ. sống ly thân, chị M. lên Hà Nội làm việc, còn cháu N. sống ở nhà bà ngoại.

Sau khi xảy ra vụ việc, tinh thần bé N. suy sụp hoàn toàn. Những ngày gần đây, các thầy cô, nhà trường cũng chư chính quyền, đoàn thể thay nhau đến động viên và chia sẻ với N.

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, luật sư Nguyễn Văn Tuấn (Công ty TNHH MTV Bản Luật) cho biết, hành vi của nghi can B.V.Đ. đã vi phạm khoản 2, Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù.