Bị cáo 79 tuổi hiếp dâm bé gái 3 tuổi ở Hà Nội nằm gục xuống ghế khi vừa tới phòng xét xử

Tin nóng 22/01/2018 09:06

Khi vừa vào phòng xét xử, bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh đã nằm gục xuống ghế. Do sức khỏe yếu, con trai đối tượng Vĩnh phải đứng bên vành móng ngựa dìu dắt bố.

Sáng nay (22/1) TAND cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Danh Vĩnh (79 tuổi) hiếp dâm bé gái 3 tuổi ở Ba Vì (Hà Nội).

Vào 8 giờ sáng cùng ngày, bị cáo Vĩnh đã được người thân đưa đến phòng xét xử trong tâm trạng mệt mỏi. Khi vừa vào phòng xét xử, bị cáo Vĩnh đã nằm gục xuống ghế. Do sức khỏe yếu, con đối tượng Vĩnh phải đứng bên vành móng ngựa dìu dắt bố.

Rất đông người thân 2 bên đã có mặt tại tòa để lắng nghe phiên xét xử. 

Bị cáo 79 tuổi hiếp dâm bé gái 3 tuổi ở Hà Nội nằm gục xuống ghế khi vừa tới phòng xét xử - Ảnh 1
Bị cáo Vĩnh được con trai dìu tới tòa - Ảnh: Thời Đại

Theo cáo trạng của VKSND TP. Hà Nội, gia đình bé B.N.B.N. (sinh năm 2011, trú tại xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội) là hàng xóm của Nguyễn Danh Vĩnh. Sáng ngày 5/10/2015, N. cùng bạn sang nhà ông Vĩnh chơi. Lúc này chỉ có một mình ông Vĩnh ở nhà.

Đối tượng Vĩnh đi xuống tầng 1 thì bé N. đang mở tủ lạnh lấy nước uống. Lúc này, bị cáo tiến lại gần cháu bé thì thấy N. đang cầm chai nước lạnh đã đông đá nên đề nghị đập tan đá giúp bé gái. Khi bé N. bảo "Cháu tự đập được vì ở nhà vẫn quen như vậy" thì Vĩnh rủ cháu bé lên tầng 2, nói để lấy búa đập chai nước đá.

Bị cáo 79 tuổi hiếp dâm bé gái 3 tuổi ở Hà Nội nằm gục xuống ghế khi vừa tới phòng xét xử - Ảnh 2
Bị cáo Vĩnh tỏ ra vô cùng mệt mỏi tại tòa - Ảnh: Thời Đại

Khi N. theo Vĩnh lên tầng 2, tại phòng ngủ, 'yêu râu xanh' gần 80 tuổi đã lấy gấu bông để dụ cháu bé 3 tuổi nằm xuống rồi thực hiện hành vi đồi bại. Theo lời khai của Vĩnh, trong khi Vĩnh thực hiện hành vi xâm hại, cháu N. có kêu khóc và đòi đứng dậy. Lúc này, Vĩnh lại tiếp tục dụ dỗ cháu bé yên lặng, lát nữa sẽ cho bánh.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Vĩnh dắt cháu N. xuống tầng 1, đuổi 2 cháu nhỏ ra khỏi nhà rồi khóa cổng lại, thay quần áo và ra cửa hàng của con gái cách đó không xa. Sau khi sự việc xảy ra, bé N. vừa đi về nhà vừa khóc thì gặp người anh họ. Tại đây, bé N. đã kể lại sự việc. Ngay sau khi biết chuyện, gia đình nạn nhân đã trình báo cơ quan công an.

Bị cáo 79 tuổi hiếp dâm bé gái 3 tuổi ở Hà Nội nằm gục xuống ghế khi vừa tới phòng xét xử - Ảnh 3
Nơi bị cáo 79 tuổi thực hiện hành vi thú tính với bé gái 3 tuổi - Ảnh: Thời Đại

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Danh Vĩnh khai do nhu cầu tình dục cao nhưng đã lâu không được đáp ứng nên đã nảy sinh ý đồ đen tối với bé gái. Bị cáo cho biết bản thân rất ân hận về hành vi này.

Sau khi xác định làm rõ vụ việc, VKSND TP. Hà Nội đã ký quyết định truy tố trước TAND TP. Hà Nội để xét xử đối với bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh về tội Hiếp dâm trẻ em. Tội và hình phạt được quy định tại Khoản 4 Điều 112 của Bộ luật hình sự.

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