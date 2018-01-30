Nghi án bé gái ở Cà Mau bị hiếp dâm và quay clip: Công an lên tiếng

Tin nóng 30/01/2018 11:18

Công an tỉnh Cà Mau đã chính thức lên tiếng về vụ việc nam thanh niên bị người dân đánh đập dã man vì bắt quả tang đang thực hiện hành vi đồi bại với một bé gái.

Ngày 28/1 vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn video ghi lại cảnh người dân thị trấn Sông Đốc (Cà Mau) đánh đập dã man một thanh niên vì cho rằng người này có ý định hiếp dâm trẻ em. Ngoài ra, thông tin trên Facebook còn cho biết ngoài thanh niên bị đánh còn có hai người khác vừa quay clip, vừa cổ vũ hành vi đồi bại.

Nghi án bé gái ở Cà Mau bị hiếp dâm và quay clip: Công an lên tiếng - Ảnh 1
Nam thanh niên bị người dân bắt quả tang đang thực hiện hành vi hiếp dâm trẻ em - Ảnh: Internet

Hôm nay (30/1), Công an tỉnh Cà Mau đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Thanh niên bị người dân vây đánh trong clip tên Đoàn Văn Hòa (31 tuổi, ngụ thị trấn Sống Đốc, huyện Trần Văn Thời), hiện đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Nạn nhân là bé S.N.C. (10 tuổi, ngụ cùng địa phương). Theo thông tin ban đầu, Hòa là bạn nhậu của cha bé C. Tối 28/1, Hòa nhậu ở nhà C. đến gần say thì chở bé gái đi mua bánh. 

Trên đường về, đối tượng nảy sinh ý đồ đen tối nên đã đưa bé C. đến một khu đất hoang rồi giở trò đồi bại. Tuy nhiên, bé gái kêu la thảm thiết nên được người dân phát hiện và giải cứu, đồng thời báo cho cơ quan công an. Trong lúc bắt giữ, một số người dân không kiềm chế được bức xúc đã đánh đập Hòa dã man.

Nghi án bé gái ở Cà Mau bị hiếp dâm và quay clip: Công an lên tiếng - Ảnh 2
Trong lúc bắt giữ, đối tượng bị người dân bức xúc đánh đập dã man - Ảnh: Internet

Ngoài ra, trước thông tin bé C. bị Hòa hiếp dâm, 2 thanh niên khác vừa cổ vũ vừa quay clip, Chủ tịch UBND Thị trấn Sông Đốc cho biết tình tiết này đang được điều tra, làm rõ. 

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Hôm qua (28/1), trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên bị người dân thị trấn Sông Đốc (Cà Mau) đánh đập vì nghi hiếp dâm bé gái. Theo lời khai của nghi can, tại hiện trường còn có 2 thanh niên khác vừa quay phim vừa cổ vũ.

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