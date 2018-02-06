Mệt mỏi vì phải chăm sóc cha già, người con trai ra tay đánh đập bố trên giường bệnh khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip ngắn ghi lại cảnh một cụ ông bị con trai đánh đập trên giường bệnh khiến dư luận vô cùng bức xúc. Theo hình ảnh trong clip, người con trai đập liên tiếp vào ngực bố và hét lớn: "Ông có mặc đồ ngay không thì bảo". Ông cụ khi đó đang nằm trên giường, cả người run lẩy bẩy, tay vẫn đang gắn dây truyền ở tĩnh mạch.

Clip: Con trai đánh đập cha già trên giường bệnh

Theo trang Metro, sự việc xảy ra tại Bệnh viện cổ truyền ở quận Shunyi, thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc). Video do một người có mặt trong phòng bệnh của ông bố dùng điện thoại quay lại. Người con trai được cho là đã quá chán ngán khi phải chăm sóc cho người cha bệnh tật nên đã phản ứng lại.

Phía đại diện bệnh viện cũng xác nhận hai người họ là cha con. Các y bác sĩ ở đây đều quen mặt cả hai vì ông cụ đã nằm viện ở đây mấy lần. Trước đây khi người con trai đánh bố mình, mọi người đều ra sức can ngăn, nhưng có vẻ như anh ta vẫn chứng nào tật nấy.

Con trai đánh cha ngay trên giường bệnh khiến cộng đồng mạng phẫn nộ - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, cư dân mạng để lại rất nhiều bình luận thể hiện sự bức xúc, phẫn nộ như: "Đồ bất hiếu, thật không thể chấp nhận được!"; "Cha già phải vất vả thế nào mới nuôi anh ta khôn lớn được đến thế, bây giờ lại quay ra đánh đập người sinh ra mình sao?"; "Nhìn ông cụ run rẩy mà xót xa quá đi mất. Ở với con cái mà bị đánh thế này thà vào trung tâm xã hội còn hơn"; "Không ai nỡ đối xử với người già như thế, đừng nói còn là bậc sinh thành ra mình"; "Sau này con hắn cũng đối xử với hắn như thế thì sao nhỉ?"; "Ngày trước còn có vụ con dâu nhốt mẹ vào chuồng lợn nữa, đạo đức con người xuống cấp quá"...

Sau khi nhận được tin báo từ bệnh viện, cảnh sát địa phương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

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