Nhắc đến "hot girl" Bella, người ta thường nghĩ ngay đến thành tích quỵt tiền từ Nam ra Bắc cùng phong cách thời trang chẳng giống ai. Thậm chí, nhiều người gọi cô gái này là nỗi ám ảnh của nhiều nhà hàng, nhà nghỉ và tài xế taxi. Kể từ khi Bella sinh con trai, dư luận lại càng đổ dồn sự chú ý vào hai mẹ con nhiều hơn nữa. Chứng kiến Bella lôi con đi khắp nơi ăn quỵt, ai cũng xót thương đứa trẻ chọn nhầm nơi sinh ra.

Cách đây ít phút, "hot girl" Bella đăng tải clip rao bán con trai khiến dân mạng vô cùng phẫn nộ. Một số người lên tiếng kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc giải cứu đứa bé đáng thương.

Trước đây, Bella từng có nhiều hành động gây tranh cãi như hút thuốc phả khói vào mặt con, đưa con lang thang nhiều nơi để quỵt tiền, cãi nhau với người dân rồi làm rớt con xuống đất... khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Clip: Bella rao bán con khiến dân mạng phẫn nộ

Theo hình ảnh trong clip, Bella cho biết cô không đủ điều kiện để chăm sóc con trai nên muốn ai đó hãy nhận nuôi đứa trẻ. Điều kiện đi kèm là người này phải cho Bella một khoản tiền nhất định. Ngoài ra, người mẹ trẻ cũng "dằn mặt" những cư dân mạng chửi bới mình vì cô cho rằng bản thân đã chịu quá nhiều vất vả lúc mang thai, sinh con rồi nuôi con.

Bella rao bán con trai trên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Trong đoạn video, Bella nói chuyện khá rõ ràng mạch lạc chứ không "bắn rap" như thường thấy. Cô bày tỏ mong muốn tìm được người nhận nuôi con trai mình, ai có nhu cầu hãy bình luận bên dưới video, Bella sẽ chủ động liên lạc để hướng dẫn các thủ tục nhận nuôi đứa bé theo đúng quy định.

Ngay lập tức, đoạn video Bella rao bán con thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hầu hết đều tỏ ra vô cùng bức xúc và mong muốn các cơ quan chức năng có thẩm quyền can thiệp đến hành động công khai bán con của Bella, đảm bảo an toàn cho đứa trẻ vô tội.

Hiện đoạn video Bella công khai bán con đang lan truyền với tốc độ 'chóng mặt' trên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip