'Hot girl' Bella đăng tin bán con, dân mạng phẫn nộ đòi công an vào cuộc

Xã hội 31/01/2018 17:48

Bella bày tỏ mong muốn tìm được người nhận nuôi con trai mình, ai có nhu cầu hãy bình luận bên dưới video, cô sẽ chủ động liên lạc để hướng dẫn các thủ tục nhận nuôi đứa bé theo đúng quy định.

Cách đây ít phút, "hot girl" Bella đăng tải clip rao bán con trai khiến dân mạng vô cùng phẫn nộ. Một số người lên tiếng kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc giải cứu đứa bé đáng thương.

Nhắc đến "hot girl" Bella, người ta thường nghĩ ngay đến thành tích quỵt tiền từ Nam ra Bắc cùng phong cách thời trang chẳng giống ai. Thậm chí, nhiều người gọi cô gái này là nỗi ám ảnh của nhiều nhà hàng, nhà nghỉ và tài xế taxi. Kể từ khi Bella sinh con trai, dư luận lại càng đổ dồn sự chú ý vào hai mẹ con nhiều hơn nữa. Chứng kiến Bella lôi con đi khắp nơi ăn quỵt, ai cũng xót thương đứa trẻ chọn nhầm nơi sinh ra.

Trước đây, Bella từng có nhiều hành động gây tranh cãi như hút thuốc phả khói vào mặt con, đưa con lang thang nhiều nơi để quỵt tiền, cãi nhau với người dân rồi làm rớt con xuống đất... khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Clip: Bella rao bán con khiến dân mạng phẫn nộ

Theo hình ảnh trong clip, Bella cho biết cô không đủ điều kiện để chăm sóc con trai nên muốn ai đó hãy nhận nuôi đứa trẻ. Điều kiện đi kèm là người này phải cho Bella một khoản tiền nhất định. Ngoài ra, người mẹ trẻ cũng "dằn mặt" những cư dân mạng chửi bới mình vì cô cho rằng bản thân đã chịu quá nhiều vất vả lúc mang thai, sinh con rồi nuôi con.

'Hot girl' Bella đăng tin bán con, dân mạng phẫn nộ đòi công an vào cuộc - Ảnh 1
Bella rao bán con trai trên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Trong đoạn video, Bella nói chuyện khá rõ ràng mạch lạc chứ không "bắn rap" như thường thấy. Cô bày tỏ mong muốn tìm được người nhận nuôi con trai mình, ai có nhu cầu hãy bình luận bên dưới video, Bella sẽ chủ động liên lạc để hướng dẫn các thủ tục nhận nuôi đứa bé theo đúng quy định.

Ngay lập tức, đoạn video Bella rao bán con thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hầu hết đều tỏ ra vô cùng bức xúc và mong muốn các cơ quan chức năng có thẩm quyền can thiệp đến hành động công khai bán con của Bella, đảm bảo an toàn cho đứa trẻ vô tội.

'Hot girl' Bella đăng tin bán con, dân mạng phẫn nộ đòi công an vào cuộc - Ảnh 2
Hiện đoạn video Bella công khai bán con đang lan truyền với tốc độ 'chóng mặt' trên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Bella tên thật là Đoàn Thúy Hà, sinh năm 1986, quê ở Hải Dương. Cô gái này rất nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng loạt "thành tích" quỵt tiền taxi, quán ăn, nhà nghỉ. Dù đã được mời lên cơ quan chức năng làm việc nhiều lần, cô gái vẫn chứng nào tật nấy khiến dư luận vô cùng bức xúc.

'Hot girl' Bella quay clip chửi con trai mới sinh, hứa hẹn sẽ có ngày... đâm chết

'Hot girl' Bella quay clip chửi con trai mới sinh, hứa hẹn sẽ có ngày... đâm chết

Bella nói con trai hàng ngày đi theo phá hoại cuộc sống của mình, thậm chí còn đòi đâm chết. Nay Bella mong tổ chức từ thiện hoặc ai đó hãy mang đứa trẻ này đi để cô được... nhẹ nợ. 

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