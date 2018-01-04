'Hot girl' Bella quay clip chửi con trai mới sinh, hứa hẹn sẽ có ngày... đâm chết

Xã hội 04/01/2018 17:50

Bella nói con trai hàng ngày đi theo phá hoại cuộc sống của mình, thậm chí còn đòi đâm chết. Nay Bella mong tổ chức từ thiện hoặc ai đó hãy mang đứa trẻ này đi để cô được... nhẹ nợ. 

Cách đây ít phút, "hot girl" Bella tiếp tục gây sốc khi quay clip mắng chửi con trai mới sinh, thậm chí còn đòi đâm chết vì không chịu đựng nổi nữa. 

Theo hình ảnh trong clip, bà mẹ trẻ nói con trai hàng ngày đi theo phá hoại cuộc sống của mình. Bella muốn đuổi con đi nhưng không được, nay mong tổ chức từ thiện hãy mang đứa trẻ này đi để cô được... nhẹ nợ. 

Clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều vô cùng phẫn nộ, cầu cứu cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vụ việc để đảm bảo an toàn cho bé trai tội nghiệp.

Clip: "Hot girl" Bella quay clip mắng chửi con trai

Nhắc đến "hot girl" Bella, người ta thường nghĩ ngay đến thành tích quỵt tiền từ Nam ra Bắc cùng phong cách thời trang chẳng giống ai. Thậm chí, nhiều người gọi cô gái này là nỗi ám ảnh của nhiều nhà hàng, nhà nghỉ và tài xế taxi. Kể từ khi Bella sinh con trai, dư luận lại càng đổ dồn sự chú ý vào hai mẹ con nhiều hơn nữa. Chứng kiến Bella lôi con đi khắp nơi ăn quỵt, ai cũng xót thương đứa trẻ chọn nhầm nơi sinh ra.

Trước đây, Bella từng có nhiều hành động gây tranh cãi như hút thuốc phả khói vào mặt con, đưa con lang thang nhiều nơi để quỵt tiền, cãi nhau với người dân rồi làm rớt con xuống đất... khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

'Hot girl' Bella quay clip chửi con trai mới sinh, hứa hẹn sẽ có ngày... đâm chết - Ảnh 1
Bella quay clip mắng chửi con trai, thậm chí đòi đâm chết khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải lên Facebook, rất đông cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ và để lại nhiều bình luận lên án Bella không xứng được làm mẹ.

"Cô ta thực sự quá tâm thần luôn rồi, không thể tin nổi lại đối xử với con ruột mình như thế. Đề nghị chính quyền vào cuộc xử lý để bé trai được sống ở nơi khác tốt đẹp hơn", M.T. bình luận.

"Bella lại giở trò để người khác thương hại đứa nhỏ rồi cho tiền từ thiện. Mong là không có nhà hảo tâm nào mắc lừa cô ta nữa", N.A. cho biết.

'Hot girl' Bella quay clip chửi con trai mới sinh, hứa hẹn sẽ có ngày... đâm chết - Ảnh 2
Cư dân mạng vô cùng phẫn nộ với hành động của Bella và lo lắng cho tương lai của đứa trẻ - Ảnh: Facebook

Bella tên thật là Đoàn Thúy Hà, sinh năm 1986, quê ở Hải Dương. Cô gái này rất nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng loạt "thành tích" quỵt tiền taxi, quán ăn, nhà nghỉ.

Dù đã được mời lên cơ quan chức năng làm việc nhiều lần, cô gái vẫn chứng nào tật nấy khiến dư luận vô cùng bức xúc.

'Hot girl' Bella tái xuất ở Hải Phòng, ôm con lang thang giữa trời rét mướt

'Hot girl' Bella tái xuất ở Hải Phòng, ôm con lang thang giữa trời rét mướt

Cư dân mạng than trời không biết nàng "hot girl" lại mưu tính chuyện gì khi xuống tận Hải Phòng, chỉ khổ con trai của Bella phải lang thang theo mẹ giữa trời giá rét.

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