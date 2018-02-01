Theo một nhân chứng, người phụ nữ này mang con trai ra giữa chợ rao bán với giá từ 5-10 triệu. Sau khi biết nguyên nhân, ai cũng phẫn nộ nhưng chẳng thể làm gì.

Cách đây ít giờ, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin một bà mẹ ở Định Quán (Đồng Nai) mang con trai ra giữa chợ rao bán. Phụ nữ & Gia đình đã liên hệ với chị Thanh Trần (nhân chứng) để tìm hiểu sự việc. Mẹ mang con ra giữa chợ rao bán - Ảnh: Facebook "Khoảng 9 giờ sáng nay, một người phụ nữ ẵm theo đứa bé trai khoảng 2-3 tuổi đến chợ Phú Lợi rao bán. Mọi người xung quanh thấy lạ nên tụ tập lại hỏi chuyện người phụ nữ. Chị ta nói quê mình ở Cần Thơ, chồng mới bỏ đi, nhà nghèo quá không nuôi nổi con nên mới mang đi bán. Giá từ 5-10 triệu tùy khả năng của người mua.

Tuy nhiên, cách nói chuyện của cô ta không có chút gì là thương xót đứa trẻ nên tôi nghi ngờ đây là vụ bắt cóc, quyết định giữ lại rồi trình báo lên Công an xã Phú Lợi. Khoảng một lúc sau, lực lượng chức năng có mặt, đưa người phụ nữ về trụ sở làm việc. Tại đây, cô ta xuất trình được giấy khai sinh của đứa nhỏ, chứng minh được đây là con của mình nên công an xã buộc phải thả ra. Hiện giờ cô ta đã đi rồi, chẳng biết có mang con trai đến chỗ khác bán tiếp không nữa. Mọi người ở đây cũng thương bé lắm nhưng chẳng thể làm được gì.

Một số người nghi ngờ đây là vụ bắt cóc trẻ em nên đã giữ lại, gọi công an tới giải quyết - Ảnh: Facebook "Lúc người phụ nữ này kéo khẩu trang xuống, tôi thấy trên cổ cô ta có nhiều vết kim chích, giống như người nghiện ma túy lâu năm. Sau khi đăng tải sự việc lên Facebook, rất nhiều người nhận ra người phụ nữ này. Một số bạn bè tôi nói cô ta là con nghiện, mỗi lần lên cơn 'vã thuốc' lại mang con đi bán. Nhiều người thương đứa trẻ nên cho cô ta vài trăm ngàn, chắc cũng mang đi mua 'thuốc' thôi chứ chẳng lo cho con đâu", chị Thanh thở dài nói. Sự việc sau khi được đăng tải lên Facebook đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Hầu hết đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước hành vi của người mẹ này và mong muốn chính quyền can thiệp sớm nhằm đảm bảo an toàn cho đứa trẻ. "Hy vọng chính quyền địa phương giải cứu đứa bé khỏi người mẹ. Nếu cứ lên cơn nghiện lại mang con đi bán, chẳng may đứa nhỏ lọt vào tay bọn buôn người hay bắt cóc thì đau lòng lắm", N.M. bình luận. "Mình ở gần nhà cô này, thấy thương đứa bé lắm mà chẳng biết làm sao. Cô ta cứ lôi con đi khắp nơi đòi bán, ai thương thì cho vài trăm ngàn chứ không dám mua. Mong là cơ quan chức năng sớm có giải pháp để đứa bé có cuộc sống mới an toàn, bình yên", N.Q. bày tỏ.

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