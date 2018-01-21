Phạm Văn Sự (37 tuổi) đi xem đá bóng và cá độ U23 Việt Nam sẽ thua. Tuy nhiên, chiến thắng lịch sử của nước nhà đã diễn ra khiến Sự thua một số tiền lớn. Tên này bực tức đi uống rượu say rồi cầm xăng về nhà bố mẹ ruột châm lửa đốt.

Hôm nay (21/1), ông Nguyễn Đình Long - Chủ tịch UBND xã Văn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà nghiêm trọng trong đêm. Ngôi nhà của ông Phạm Văn Th. (60 tuổi) bị thiêu rụi hoàn toàn, may mắn là không có thiệt hại về người.

Clip: Nghịch tử đốt nhà vì thua cá độ

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 20/1, Phạm Văn Sự (37 tuổi, con ông Th.) đi xem đá bóng và cá độ U23 Việt Nam sẽ thua. Tuy nhiên, chiến thắng lịch sử của nước nhà đã diễn ra khiến Sự thua một số tiền lớn. Tên này bực tức đi uống rượu say rồi cầm xăng về nhà bố mẹ ruột châm lửa đốt. Phát hiện sự việc, ông bà Th. hô hoán người dân đến cứu giúp.

Căn nhà bị thiêu rụi trong đêm - Ảnh cắt từ clip

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm liền chạy đến hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên do lửa cháy quá mạnh, ngôi nhà của ông bà Th. bị thiêu rụi nhanh chóng. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng lập tức có mặt ở hiện trường điều tra vụ việc.

Theo ông Long, đối tượng Sự đã lập gia đình, tuy nhiên tính tình không được bình thường và trước đó cũng thường xuyên cãi nhau với bố mẹ.

Ban đầu, Sự chỉ đốt nhà bếp nhưng không ngờ ngọn lửa lan nhanh và bén lên nhà trên. Do ngôi nhà đã bị cháy rụi nên ông bà Th. đành phải sang nhà họ hàng ngủ nhờ.

Trung tá Phạm Ngọc Cảnh, Trưởng Công an huyện Yên Thành xác nhận có vụ hỏa hoạn nhưng đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin.

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