Thiếu nữ lõa lồ giữa phố Hà Nội ăn mừng chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam

Trước chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam, nhiều thiếu nữ ăn mặc lõa lồ, phản cảm tràn xuống đường phố khiến mọi người phải lắc đầu ngao ngán.
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Tối 20/1, U23 Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn vào bán kết giải U23 châu Á 2018. Người hâm mộ trên khắp cả nước đều vỡ òa, xuống đường chung vui với chiến tích lịch sử của những chàng trai.
Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh ăn mừng văn minh của những cổ động viên chân chính, một số thiếu nữ ra đường với trang phục gần như lõa lồ cực phản cảm khiến nhiều người nổi giận.
Sau khi loạt ảnh được đăng tải lên Facebook, nhiều cư dân mạng nổi giận và để lại nhiều bình luận bức xúc.
"Đây không còn dừng ở mức phản cảm nữa rồi. Hành động của những cô gái này là xúc phạm quốc kỳ của đất nước. Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý", Anh Minh bình luận.
"Lợi dụng niềm tự hào dân tộc để khoe thân phản cảm, thậm chí còn xúc phạm quốc kỳ là hành động không thể chấp nhận được. Phải phạt nặng để răn đe", Thu Hà cho biết.
Bên cạnh những hành động phản cảm phía trên, một số Fan hâm hộ bóng đá còn có những cách ăn mừng chẳng giống ai khiến nhiều người phải ngao ngán.
Song song với những hành động phản cảm, rất đông người hâm mộ bày tỏ tình yêu bóng đá đầy xúc động. Có lẽ lâu lắm rồi, người yêu thể thao cả nước mới được vui đến thế.