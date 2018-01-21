Thiếu nữ lõa lồ giữa phố Hà Nội ăn mừng chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam

Trước chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam, nhiều thiếu nữ ăn mặc lõa lồ, phản cảm tràn xuống đường phố khiến mọi người phải lắc đầu ngao ngán.

Tối 20/1, U23 Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn vào bán kết giải U23 châu Á 2018. Người hâm mộ trên khắp cả nước đều vỡ òa, xuống đường chung vui với chiến tích lịch sử của những chàng trai. Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh ăn mừng văn minh của những cổ động viên chân chính, một số thiếu nữ ra đường với trang phục gần như lõa lồ cực phản cảm khiến nhiều người nổi giận.

Cô gái này thậm chí còn không che chắn thân trên, thoải mái lõa lồ giữa phố - Ảnh: Facebook Nhiều người xúm lại chụp ảnh một thiếu nữ bán khỏa thân trên đường phố Hà Nội - Ảnh: Facebook Hình ảnh xúc phạm quốc kỳ này khiến nhiều người nổi giận - Ảnh: Facebook Cô gái trẻ thản nhiên lột trần giữa phố rồi quấn cờ làm áo ống hết sức phản cảm - Ảnh: Facebook Sau khi loạt ảnh được đăng tải lên Facebook, nhiều cư dân mạng nổi giận và để lại nhiều bình luận bức xúc. "Đây không còn dừng ở mức phản cảm nữa rồi. Hành động của những cô gái này là xúc phạm quốc kỳ của đất nước. Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý", Anh Minh bình luận.

"Lợi dụng niềm tự hào dân tộc để khoe thân phản cảm, thậm chí còn xúc phạm quốc kỳ là hành động không thể chấp nhận được. Phải phạt nặng để răn đe", Thu Hà cho biết. Bên cạnh những hành động phản cảm phía trên, một số Fan hâm hộ bóng đá còn có những cách ăn mừng chẳng giống ai khiến nhiều người phải ngao ngán. Có lẽ không tin Việt Nam sẽ chiến thắng nên tuyên bố khá hùng hồn. Cuối cùng lại đổ cho mình bị... hack nick - Ảnh: Facebook Phong trào 'Việt Nam nói là làm' gây sốt một thời nay đã trở lại - Ảnh: Facebook Sau khi Việt Nam chiến thắng, nhiều người đòi thiếu nữ này phải giữ lời hứa - Ảnh: Facebook Sau đó, cô gái trẻ đã livestream cảnh mình thực hiện lời hứa - Ảnh cắt từ clip Nhiều người ngán ngẩm với cách thu hút sự nổi tiếng, câu like từ một số bạn trẻ - Ảnh cắt từ clip Song song với những hành động phản cảm, rất đông người hâm mộ bày tỏ tình yêu bóng đá đầy xúc động. Có lẽ lâu lắm rồi, người yêu thể thao cả nước mới được vui đến thế. Tình yêu thể thao không phân biệt tuổi tác - Ảnh: Internet Nhiều người đùa rằng Việt Nam vui hơn Tết trước chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam - Ảnh: Facebook Người dân tràn xuống đường phố ăn mừng chiến thắng - Ảnh: Facebook

Loạt ảnh quý bà mặc áo dài mỏng tang khoe ngực và nội y khiến dân mạng phẫn nộ Những chiếc áo dài cách tân mỏng tang giúp người mặc khoe triệt để nội y được đánh giá là vô cùng phản cảm. Nhiều cư dân mạng tỏ ra giận dữ vì biểu tượng văn hóa dân tộc bị "bóp méo" đến mức khó chấp nhận.

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