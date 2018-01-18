Những chiếc áo dài cách tân mỏng tang giúp người mặc khoe triệt để nội y được đánh giá là vô cùng phản cảm. Nhiều cư dân mạng tỏ ra giận dữ vì biểu tượng văn hóa dân tộc bị "bóp méo" đến mức khó chấp nhận.

Mới đây, tài khoản Facebook L.L. đã đăng tải loạt ảnh quý bà mặc áo dài cách tân phản cảm khiến cư dân mạng dậy sóng. Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, chị L. cho biết đây là buổi trình diễn thời trang nhằm gây quỹ cho một ứng viên gốc Việt ứng cử vào Hội đồng thành phố Westminster, thuộc bang California (Mỹ). Loạt ảnh cho thấy những quý bà diện áo dài với quần short cũn cỡn hoặc mỏng đến mức nội y lồ lộ hết sức phản cảm. Hầu hết cư dân mạng đều bày tỏ sự thất vọng và phẫn nộ khi biểu tượng văn hóa Việt Nam bị mang ra "nhào nặn" đến móp méo.

Người đăng tải loạt ảnh hiện sống tại bang California - Ảnh: Facebook Điểm nhấn của bộ trang phục không phải tà áo dài thướt tha mà là vòng 1 lấp ló sau lớp áo mỏng tang - Ảnh: Facebook Hành động lấy một biểu tượng văn hóa đại diện cho sự kín đáo, quyến rũ để phô diễn cơ thể phản cảm khiến nhiều người khó hiểu và giận dữ - Ảnh: Facebook Thoạt nhìn, ai cũng ngỡ chiếc áo dài này khá kín đáo với chất liệu dày dặn. Tuy nhiên người mặc nó lại cách tân bằng cách phối với quần short cũn cỡn - Ảnh: Facebook Sự kết hợp 'táo bạo' này được đánh giá là không thể chấp nhận được - Ảnh: Facebook Nội y màu trắng hiện rõ sau lớp áo mỏng dính khiến người xem nhức mắt - Ảnh: Facebook Lớp áo trong suốt khiến người xem ngượng 'chín' mặt - Ảnh: Facebook Những bộ áo dài cách tân này không nhằm mục đích tôn vinh văn hóa Việt mà chủ yếu muốn người mặc phô diễn nội y triệt để - Ảnh: Facebook Áo dài truyền thống bị biến tướng đến mức phản cảm - Ảnh: Facebook Loạt ảnh trên đã thu hút sự chú ý của dân mạng và nhận về nhiều ý kiến khác nhau. Hầu hết mọi người đều cho rằng người thiết kế những bộ áo dài trên đã thiếu tôn trọng văn hóa Việt và phản đối việc lấy áo dài ra để cổ súy cho sự phản cảm. "Áo dài vốn là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam dịu dàng, nữ tính. Biến chúng trở nên phản cảm thế này thật không chấp nhận được", J.P. bình luận.

"Nếu muốn mặc sexy hãy chọn trang phục khác, đừng chà đạp lên biểu tượng văn hóa dân tộc", N.A. cho biết. Tuy nhiên, vẫn có người cho rằng những quý bà này diện trang phục ở Mỹ chứ không phải ở Việt Nam nên mọi người đừng quá gay gắt. Bình luận này nhận về khá nhiều ý kiến phản đối như: "Đã diện trang phục truyền thống của một dân tộc thì phải tôn trọng dù cho bạn ở bất cứ nơi nào?", "Dù ở Mỹ hay ở đâu, nhưng đã là người Việt Nam thì phải tôn trọng truyền thống văn hóa của dân tộc".

Bức ảnh chồng mút ngực vợ để chữa tắc sữa gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội Bức ảnh ghi lại cảnh chồng mút ngực vợ để chữa tắc sữa đã gây ra tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Người khen chị vợ có phước, lấy được chồng thương yêu vợ con bất chấp tất cả, kẻ lại chê phản cảm.

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