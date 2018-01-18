Những chiếc áo dài cách tân mỏng tang giúp người mặc khoe triệt để nội y được đánh giá là vô cùng phản cảm. Nhiều cư dân mạng tỏ ra giận dữ vì biểu tượng văn hóa dân tộc bị "bóp méo" đến mức khó chấp nhận.
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Mới đây, tài khoản Facebook L.L. đã đăng tải loạt ảnh quý bà mặc áo dài cách tân phản cảm khiến cư dân mạng dậy sóng. Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, chị L. cho biết đây là buổi trình diễn thời trang nhằm gây quỹ cho một ứng viên gốc Việt ứng cử vào Hội đồng thành phố Westminster, thuộc bang California (Mỹ).
Loạt ảnh cho thấy những quý bà diện áo dài với quần short cũn cỡn hoặc mỏng đến mức nội y lồ lộ hết sức phản cảm. Hầu hết cư dân mạng đều bày tỏ sự thất vọng và phẫn nộ khi biểu tượng văn hóa Việt Nam bị mang ra "nhào nặn" đến móp méo.
Loạt ảnh trên đã thu hút sự chú ý của dân mạng và nhận về nhiều ý kiến khác nhau. Hầu hết mọi người đều cho rằng người thiết kế những bộ áo dài trên đã thiếu tôn trọng văn hóa Việt và phản đối việc lấy áo dài ra để cổ súy cho sự phản cảm.
"Áo dài vốn là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam dịu dàng, nữ tính. Biến chúng trở nên phản cảm thế này thật không chấp nhận được", J.P. bình luận.
"Nếu muốn mặc sexy hãy chọn trang phục khác, đừng chà đạp lên biểu tượng văn hóa dân tộc", N.A. cho biết.
Tuy nhiên, vẫn có người cho rằng những quý bà này diện trang phục ở Mỹ chứ không phải ở Việt Nam nên mọi người đừng quá gay gắt. Bình luận này nhận về khá nhiều ý kiến phản đối như: "Đã diện trang phục truyền thống của một dân tộc thì phải tôn trọng dù cho bạn ở bất cứ nơi nào?", "Dù ở Mỹ hay ở đâu, nhưng đã là người Việt Nam thì phải tôn trọng truyền thống văn hóa của dân tộc".