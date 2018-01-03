Đồng Nai: Đám cưới của chú rể soái ca 1m76 và cô dâu cao... 90 cm gây xôn xao mạng xã hội

Theo hình ảnh trong clip, cặp đôi đang thực hiện nghi lễ đám cưới, chuẩn bị tiến hành cắt bánh và rót rượu. Tuy nhiên, do chiều cao "nấm lùn" nên chú rể phải bế cô dâu đứng lên một chiếc ghế. Chứng kiến cảnh tượng thú vị này, cả hội trường đều rất vui vẻ, đồng thời chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc.

Mới đây, một Fanpage lớn trên Facebook thu hút sự chú ý cộng đồng mạng khi đăng tải clip đám cưới của một cặp "đũa lệch" khá thú vị. Cả hai có sự khác biệt về chiều cao khá lớn khiến nhiều người bàn tán xôn xao.

Chị Hoa - người đăng tải clip trên cho biết, đây là đám cưới của cô dâu Kim Yến và chú rể Hữu Hiệp diễn ra vào ngày 30/12 vừa qua ở Đồng Nai. Cả hai có sự chênh lệch về chiều cao khá lớn. Trong khi chú rể cao 1m76 thì cô dâu chỉ vỏn vẹn... 90 cm. Cặp đôi đã yêu nhau 3 năm trước khi tiến tới hôn nhân. Lúc đầu, gia đình chú rể phản đối dữ dội chuyện tình này, chỉ khi thấy con trai quá kiên quyết, họ cũng đành chấp thuận.

Trước thông tin cho rằng chú rể cưới cô dâu vì tham tiền, chị Hoa chia sẻ, nhà chị Yến không hề giàu có như một số lời đồn ác ý. Anh Hiệp và vợ đến với nhau hoàn toàn bằng tình yêu chân thành. "Tôi cũng cảm thấy rất vui vì Yến có thể tìm được một chàng trai thương mình thật sự", chị Hoa nghẹn ngào nói.

Chú rể 1m76 bế cô dâu lên ghế để cắt bánh cưới gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút hàng ngàn bình luận và chia sẻ từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều cảm động trước tình yêu của cặp đôi và dành tặng nhiều lời chúc phúc.

"Nhìn hai anh chị thấy ngưỡng mộ quá, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Trong hôn nhân, ngoại hình hay gia cảnh đều không quan trọng, quan trọng là yêu nhau thật lòng, hiểu và thông cảm cho nhau", T.H. bình luận.

"Ngưỡng mộ người đàn ông này quá, dũng cảm vượt qua mặc cảm, định kiến để bảo bọc cho người con gái mình yêu. Những người chỉ thích soi mói, nghĩ trên đời này chẳng có điều gì tốt đẹp mới phán xét chú rể cưới cô dâu vì tiền. Mong hai bạn có thể vượt qua mọi khó khăn phía trước để sống thật hạnh phúc", H.D. bày tỏ.