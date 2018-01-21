Không rõ vì vui sướng tột độ trước màn chiến thắng lịch sử của đội tuyển nước nhà hay vì muốn gây chú ý mà cô gái này cởi sạch quần áo rồi dùng lá cờ quấn ngang người khiến một đoạn đường bị tắc nghẽn.

Nhiều giờ qua, những bức ảnh chụp các cô gái trút sạch xiêm y ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam được chia sẻ không ngừng trên mạng xã hội.

Người đi đường "mắt chữ A, mồm chữ O" khi chứng kiến cảnh nóng ngay giữa đường - Ảnh: Facebook

Chỉ ít giờ sau, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm được Facebook của cô gái “nổi nhất mạng xã hội đêm qua”. Facebook của cô gái này tên là Đ.Đ. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ rất nhiều hình ảnh sexy và xinh đẹp bên bạn bè.

Được biết, Đ.Đ là một cô gái chuyển giới- Ảnh: Facebook

Facebook cá nhân của Đ.Đ có hơn 50 nghìn lượt theo dõi - Ảnh chụp màn hình

Sau sự kiện đêm qua, Facebook Đ.Đ có thêm rất người follow - Ảnh: Facebook

Hành vi lấy lá cờ quấn ngang người của Đ.Đ bị cư dân mạng 'ném đá' - Ảnh: Facebook

Trước hành động táo bạo này, cư dân mạng có nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng hành động của Đ.Đ vô cùng phản cảm, nhất là khi dùng lá cờ để che thân. Bên cạnh đó, một số người lại cho rằng trong bầu không khí vui mừng chiến thắng thì việc phấn khích quá mức là điều dễ hiểu và cũng không có gì đáng để lên án.