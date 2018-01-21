Sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước Iraq vào đêm qua, nhiều người tụ tập xuống phố để đi “bão”. Giữa bầu không khí hân hoan đó, một số cô gái đã có màn ăn mừng bằng cách... lột đồ giữa phố.
- Thiếu nữ lõa lồ giữa phố Hà Nội ăn mừng chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam
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Nhiều giờ qua, những bức ảnh chụp các cô gái trút sạch xiêm y ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam được chia sẻ không ngừng trên mạng xã hội.
Không rõ vì vui sướng tột độ trước màn chiến thắng lịch sử của đội tuyển nước nhà hay vì muốn gây chú ý mà cô gái này cởi sạch quần áo rồi dùng lá cờ quấn ngang người khiến một đoạn đường bị tắc nghẽn.
Chỉ ít giờ sau, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm được Facebook của cô gái “nổi nhất mạng xã hội đêm qua”. Facebook của cô gái này tên là Đ.Đ. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ rất nhiều hình ảnh sexy và xinh đẹp bên bạn bè.
Trước hành động táo bạo này, cư dân mạng có nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng hành động của Đ.Đ vô cùng phản cảm, nhất là khi dùng lá cờ để che thân. Bên cạnh đó, một số người lại cho rằng trong bầu không khí vui mừng chiến thắng thì việc phấn khích quá mức là điều dễ hiểu và cũng không có gì đáng để lên án.