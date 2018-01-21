Cận cảnh nhan sắc cô gái Sài Gòn lột sạch đồ trên phố ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam

Xã hội 21/01/2018 14:07

Sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước Iraq vào đêm qua, nhiều người tụ tập xuống phố để đi “bão”. Giữa bầu không khí hân hoan đó, một số cô gái đã có màn ăn mừng bằng cách... lột đồ giữa phố.

Nhiều giờ qua, những bức ảnh chụp các cô gái trút sạch xiêm y ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam được chia sẻ không ngừng trên mạng xã hội.

Cận cảnh nhan sắc cô gái Sài Gòn lột sạch đồ trên phố ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 1
Đoàn người 'bão' mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh: Facebook 
Cận cảnh nhan sắc cô gái Sài Gòn lột sạch đồ trên phố ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 2
Cô gái cởi sạch quần áo trên phố - Ảnh: Facebook

Không rõ vì vui sướng tột độ trước màn chiến thắng lịch sử của đội tuyển nước nhà hay vì muốn gây chú ý mà cô gái này cởi sạch quần áo rồi dùng lá cờ quấn ngang người khiến một đoạn đường bị tắc nghẽn.

Cận cảnh nhan sắc cô gái Sài Gòn lột sạch đồ trên phố ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 3
Người đi đường "mắt chữ A, mồm chữ O" khi chứng kiến cảnh nóng ngay giữa đường - Ảnh: Facebook

Chỉ ít giờ sau, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm được Facebook của cô gái “nổi nhất mạng xã hội đêm qua”. Facebook của cô gái này tên là Đ.Đ. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ rất nhiều hình ảnh sexy và xinh đẹp bên bạn bè.

Cận cảnh nhan sắc cô gái Sài Gòn lột sạch đồ trên phố ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 4
Được biết, Đ.Đ là một cô gái chuyển giới- Ảnh: Facebook 
Cận cảnh nhan sắc cô gái Sài Gòn lột sạch đồ trên phố ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 5
Facebook cá nhân của Đ.Đ có hơn 50 nghìn lượt theo dõi - Ảnh chụp màn hình
Cận cảnh nhan sắc cô gái Sài Gòn lột sạch đồ trên phố ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 6
Sau sự kiện đêm qua, Facebook Đ.Đ có thêm rất người follow - Ảnh: Facebook
Cận cảnh nhan sắc cô gái Sài Gòn lột sạch đồ trên phố ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 7
Hành vi lấy lá cờ quấn ngang người của Đ.Đ bị cư dân mạng 'ném đá' - Ảnh: Facebook

Trước hành động táo bạo này, cư dân mạng có nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng hành động của Đ.Đ vô cùng phản cảm, nhất là khi dùng lá cờ để che thân. Bên cạnh đó, một số người lại cho rằng trong bầu không khí vui mừng chiến thắng thì việc phấn khích quá mức là điều dễ hiểu và cũng không có gì đáng để lên án.

Trong khi cả thiên hạ hò reo mừng chiến thắng của đội U23, ông bố này chọn cách hô hào trong "câm nín" vì con đang ngủ

Trong khi cả thiên hạ hò reo mừng chiến thắng của đội U23, ông bố này chọn cách hô hào trong "câm nín" vì con đang ngủ

Khoảnh khắc ông bố trẻ cổ vũ bóng đá cuồng nhiệt nhưng vẫn cố gắng im lặng vì sợ con thức giấc khiến dân mạng thích thú, đặc biệt là hội bỉm sữa.

Xem thêm
Từ khóa:   u23 việt nam u23 việt nam chiến thắng chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam cởi đồ mừng chiến thắng của u23 việt nam cô gái cởi đồ mừng U23 Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 22 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 49 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 1 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Ngoại tình 1 giờ 49 phút trước
Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Video 2 giờ 19 phút trước
Trương Nghệ Mưu lập đội ngũ AI làm phim, điện ảnh bước vào kỷ nguyên mới?

Trương Nghệ Mưu lập đội ngũ AI làm phim, điện ảnh bước vào kỷ nguyên mới?

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau âm thanh bất thường qua điện thoại và hình ảnh phía sau lưng bố chồng

Sự thật đằng sau âm thanh bất thường qua điện thoại và hình ảnh phía sau lưng bố chồng

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày