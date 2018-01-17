Bé gái 8 tuổi nghi bị cha ruột dí sắt nung đỏ vào mặt đã bỏ học không rõ nguyên nhân

Mẹ ruột bé gái cũng không hề biết con đã bỏ học. Mới đây, chị đã đến Trường Tiểu học Vĩnh Hòa Hiệp 1 tìm hiểu thì biết con gái đã nghỉ học không phép từ ngày 27/11/2017 và bỏ thi học kỳ 1 năm học 2017-2018.

Liên quan đến vụ việc em N.H.N.T. (8 tuổi, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Vĩnh Hòa Hiệp 1, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) nghi bị cha ruột bạo hành bằng cách gí thanh sắt nung đỏ vào mặt, hôm nay 17/1, chương trình "Nâng bước em đến trường" do Bộ Tư lệnh Biên phòng Tây Yên (huyện An Biên) phát động đã đến nhà trường nơi em T. theo học với ý định hỗ trợ tiền và nhận đỡ đầu cho bé gái học đến hết lớp 12. Tuy nhiên, đoàn cán bộ hoàn toàn bất ngờ trước thông tin học sinh này đã bỏ học. Phía gia đình cũng không cung cấp thông tin gì về T. nên việc giúp đỡ bé gái đã không thể thực hiện. Điều đáng nói là, chính mẹ ruột bé T. là chị Huỳnh Thị Bích Vân cũng không hề biết con gái đã nghỉ học. Mới đây, chị Vân đã đến Trường Tiểu học Vĩnh Hòa Hiệp 1 hỏi thăm thì mới biết T. nghỉ học không phép từ ngày 27/11/2017 và bỏ thi học kỳ 1 năm học 2017-2018.

Lúc đầu bé gái 8 tuổi nói bị cha ruột dùng sắt nung đỏ dí vào mặt - Ảnh: Internet Như đã đưa tin, chiều ngày 24/11/2017, bé T. đến lớp học thì thầy cô tá hỏa phát hiện trên mặt và tay em có nhiều vết bỏng. Cô giáo chủ nhiệm đã chụp hình lại vết thương đồng thời báo cáo vụ việc lên chính quyền địa phương. T. cho biết các vết thương do bố ruột và mẹ kế gây ra vào ngày 21/11/2017. Vết bỏng trên mặt và tay do bị bố (anh Nguyễn Văn Hòa, 31 tuổi) dùng thanh sắt nung đỏ trên bếp gas dí vào. Trong khi đó, mẹ kế của em là chị Trần Thị Kiều Tiên (27 tuổi) nói rằng T. bị dầu mỡ văng trúng.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cho cách ly bé T. khỏi cha ruột và mẹ kế để về sống với bà nội nhằm phục vụ điều tra. Chiều ngày 25/11/2017, đại diện UBND xã Vĩnh Hòa Phú và Hội liên hiệp phụ nữ, Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội đã đến nhà bé T. tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, lúc này T. lại nói rằng mình bị bỏng vì ngã vào bếp điện. Vì lý do này, đoàn công tác ra về, tiếp tục để bé gái lại với cha ruột. Tuy nhiên, cha ruột và mẹ kế hoàn toàn phủ nhận điều này - Ảnh: Internet Chị Vân (mẹ ruột) và ông ngoại bé T. khẳng định, anh Hòa nhiều lần đánh đập con gái, nhất là khi nhà ngoại thăm hỏi bé. Chính điều này khiến chị Vân và người thân bên ngoại không dám đến trò chuyện với bé, dù hai gia đình chỉ cách nhau một con sông. Một số người hàng xóm sống gần nhà anh Hòa cho biết, T. thường xuyên bị cha và mẹ kế đánh đòn, thậm chí hù dọa sẽ giết bé. Gia đình chị Vân mong mỏi cơ quan chức năng sớm vào cuộc để T. được về nhà mẹ ruột sống.

Sẽ giám định thương tích với bé gái nghi bị dí sắt nung Công an tỉnh Kiên Giang đang khám nghiệm hiện trường, làm việc với T – bé gái nghi bị dí sắt nung đỏ vào người và những người liên quan. Ngày mai, T sẽ được đưa đi giám định thương tích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-8-tuoi-nghi-bi-cha-ruot-di-sat-nung-do-vao-mat-da-bo-hoc-khong-ro-nguyen-nhan-267095.html