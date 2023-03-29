Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào lúc 15h45p ngày 28/3, Chi cục ATVSTP Hà Nội nhận được thông tin sự cố an toàn thực phẩm tại trường Tiểu học Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân Hà Nội từ Trung tâm y tế quận Thanh Xuân, Chi cục Anh toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã cử 2 đội phản ứng nhanh xuống nhà trường phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hướng dẫn, điều tra.

Trung tâm Y tế giám sát diễn biến tình hình của các học sinh, phát hiện bệnh nhân mới. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho giáo viên, phụ huynh học sinh kiến thức ATTP, các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm, xử lí ngộ độc thực phẩm, khi có biểu hiện nghi ngờ do sử dụng thực phẩm không an toàn, cần đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời.

Đề nghị bếp ăn tập thể Trường Tiểu học Kim Giang tạm dừng hoạt động để điều tra rõ nguyên nhân.

Trường Tiểu học Kim Giang. Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Truyền Hình Thông Tấn, 38 em được đưa đến bệnh viên Bạch Mai đã tỉnh táo từ tối qua. Liên quan đến vụ việc này, tối 28/3 Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân cũng đã báo cáo Sở Y tế Hà Nội, đề nghị tăng cường nhân lực và các điều kiện tốt nhất để chăm lo sức khỏe cho các em; đồng thời phối hợp với quận để làm rõ nguyên nhân liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trả lời trên báo Dân Trí, bác sĩ Dương Thanh Sơn - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, khoảng hơn 16h ngày 28/3, một xe ô tô đã chở 5 học sinh (tốp đầu tiên) đến Khoa Cấp cứu của bệnh viện.

Thời điểm mới nhập viện, tình trạng các cháu nôn nhiều, mệt lả, một số cháu bị đi ngoài. Sau khi tiếp nhận các bệnh nhân đầu tiên, bệnh viện đã nhanh chóng kích hoạt báo động đỏ.

Bên cạnh Khoa Cấp cứu, còn có sự phối hợp của Khoa Hồi sức tích cực và khoa Nhi, với tổng 20 cán bộ y tế tham gia cấp cứu cho các học sinh.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã tiến hành xử trí cấp cứu, truyền dịch, truyền kháng sinh. Sau đó, các cháu đã qua giai đoạn bệnh nặng. Hiện các học sinh đã tỉnh táo, sức khỏe tốt.

BS Dương Thanh Sơn - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Ảnh Dân Trí

Thông tin ban đầu, vào sáng 28/3, trường Tiểu học Kim Giang tổ chức cho 915 học sinh khối lớp 1, 2 đi tham quan tại Trang trại C.B.X. (Gia Lâm, Hà Nội). Khi về đến trường, có 56 em biểu hiện đau bụng, buồn nôn.