Vì bị người tình “nhốt” trong phòng trọ để đi nhậu, Oanh dùng dao đâm chết người yêu. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mới đây, Công an quận Tân Phú, TP. HCM xác nhận đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Tào Kiều Oanh (29 tuổi, quê Vĩnh Long, trú quận Tân Phú) để điều tra hành vi giết người. Đối tượng Oanh đã đâm chết người yêu là anh Nguyễn Văn Hiện (25 tuổi, ngụ Hà Nội, trú quận Tân Phú).

Theo thông tin ban đầu, khuya 25/12, Oanh và Hiện gọi điện rủ bạn đến phòng trọ ở đường Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú để nhậu.

Đến khoảng 4 giờ sáng 26/12, một người hàng xóm sống cạnh phòng trọ của cả hai đi làm về nhìn thấy Hiện đang nhậu nên rủ sang phòng mình nhậu tiếp. Khi ra khỏi phòng trọ, Hiện khóa cửa từ bên ngoài “nhốt” Oanh bên trong.

Trong lúc cãi nhau, vì không kiềm được cảm xúc nên Oanh đâm chết người yêu - Ảnh minh họa: Internet

Vì bực tức nên Oanh khóa cửa bên trong rồi đi ngủ. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, Hiện nhậu xong về gọi cửa nhưng không được nên đạp cửa. Lúc Oanh dậy mở cửa thì cả hai xảy ra cự cãi, đánh nhau. Trong lúc mâu thuẫn, Oanh dùng dao đâm vào bụng người tình khiến Hiện bị thương.

Sau khi bị thương, Hiện nhờ 2 người sống gần phòng đưa đi cấp cứu. Trong khi đó, Oanh lên gác phòng trọ tiếp tục ngủ. Sau đó, vì vết thương quá nặng nên Hiện đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin từ người dân, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đưa những người có liên quan về trụ sở để làm việc, phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, Oanh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

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