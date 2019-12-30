Khóa cửa 'nhốt' bạn gái trong phòng để đi nhậu, nam thanh niên bị đâm tử vong ở Sài Gòn

Tin nóng 30/12/2019 10:00

Vì bị người tình “nhốt” trong phòng trọ để đi nhậu, Oanh dùng dao đâm chết người yêu. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mới đây, Công an quận Tân Phú, TP. HCM xác nhận đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Tào Kiều Oanh (29 tuổi, quê Vĩnh Long, trú quận Tân Phú) để điều tra hành vi giết người. Đối tượng Oanh đã đâm chết người yêu là anh Nguyễn Văn Hiện (25 tuổi, ngụ Hà Nội, trú quận Tân Phú).

Theo thông tin ban đầu, khuya 25/12, Oanh và Hiện gọi điện rủ bạn đến phòng trọ ở đường Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú để nhậu.

Đến khoảng 4 giờ sáng 26/12, một người hàng xóm sống cạnh phòng trọ của cả hai đi làm về nhìn thấy Hiện đang nhậu nên rủ sang phòng mình nhậu tiếp. Khi ra khỏi phòng trọ, Hiện khóa cửa từ bên ngoài “nhốt” Oanh bên trong.

dam chet nguoi yeu 1
Trong lúc cãi nhau, vì không kiềm được cảm xúc nên Oanh đâm chết người yêu - Ảnh minh họa: Internet

Vì bực tức nên Oanh khóa cửa bên trong rồi đi ngủ. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, Hiện nhậu xong về gọi cửa nhưng không được nên đạp cửa. Lúc Oanh dậy mở cửa thì cả hai xảy ra cự cãi, đánh nhau. Trong lúc mâu thuẫn, Oanh dùng dao đâm vào bụng người tình khiến Hiện bị thương.

Sau khi bị thương, Hiện nhờ 2 người sống gần phòng đưa đi cấp cứu. Trong khi đó, Oanh lên gác phòng trọ tiếp tục ngủ. Sau đó, vì vết thương quá nặng nên Hiện đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin từ người dân, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đưa những người có liên quan về trụ sở để làm việc, phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, Oanh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Nam thanh niên giết người yêu rồi phân xác phi tang: Tự đề nghị mức án tử hình cho bản thân

Nam thanh niên giết người yêu rồi phân xác phi tang: Tự đề nghị mức án tử hình cho bản thân

Sau khi nghe bạn gái thông báo sắp lấy chồng, Hiếu nảy sinh ý định sát hại người yêu. Gây án xong, đối tượng phân xác nạn nhân, chở đi Tây Ninh phi tang.

Xem thêm
Từ khóa:   TP. HCM giết người yêu án mạng thương tâm

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 14 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 18 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào