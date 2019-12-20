Nữ sinh 18 tuổi bị người yêu sát hại tại nhà nghỉ: Lời khai gây phẫn nộ của hung thủ

Xã hội 20/12/2019 11:30

Liên quan đến vụ việc nữ sinh bị sát hại trong nhà nghỉ ở Thanh Hóa, hung thủ khai do người yêu nặng lời vì mình nhắn tin cho người khác và phê ma túy đá nên ra tay giết người.

Hôm nay (20/12), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra bước đầu đã điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc nữ sinh bị sát hại tại nhà nghỉ vào ngày 14/12 vừa qua.

Nạn nhân là T.T.H (sinh năm 2001, ngụ huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, sinh viên Trường đại học dự bị Sầm Sơn) bị bạn trai là Đỗ Huy Tùng (sinh năm 1996, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) sát hại.

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Chân dung nam thanh niên sát hại bạn gái trong nhà nghỉ - Ảnh: Internet

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai cả hai đã yêu nhau một thời gian. Vào ngày 14/12, Tùng đi từ Triệu Sơn xuống TP. Sầm Sơn để gặp người yêu rồi cả hai vào nhà nghỉ để tâm sự.

Trong lúc nằm cạnh nhau, H. phát hiện Tùng nhắn tin với người khác nên nặng lời. Thời điểm đó, Tùng còn trong cơn phê ma túy đá. Nghĩ H. sẽ giết mình nên Tùng đã lấy chăn giết người yêu.

Mặc dù nạn nhân đã phản kháng, cào vào mặt Tùng nhưng bất thành. Một lúc sau, khi bừng tỉnh, Tùng phát hiện bạn gái không còn thở nên hoảng sợ, bỏ chạy đến đồn công an đầu thú. Tại cơ quan công an, Tùng khai ngày 14/12 cũng là lần đầu tiên sử dụng ma túy.

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Nhà nghỉ nơi nữ sinh bị sát hại - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 22 giờ ngày 14/12, tại một nhà nghỉ thuộc phường Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 nữ sinh tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm đã đến cơ quan công an đầu thú. Nhận được tin, lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.

Thanh Hóa: Nữ sinh 18 tuổi bị bạn trai sát hại trong nhà nghỉ

Thanh Hóa: Nữ sinh 18 tuổi bị bạn trai sát hại trong nhà nghỉ

Sau khi vào nhà nghỉ với bạn trai, nữ sinh bị sát hại. Gây án xong, nghi phạm đã ra đầu thú tại cơ quan công an. Nạn nhân chỉ mới 18 tuổi hiện đang theo học tại trường Đại học dự bị Sầm Sơn.

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Từ khóa:   giết người yêu án mạng kinh hoàng Thanh Hóa

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