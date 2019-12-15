Sau khi vào nhà nghỉ với bạn trai, nữ sinh bị sát hại. Gây án xong, nghi phạm đã ra đầu thú tại cơ quan công an. Nạn nhân chỉ mới 18 tuổi hiện đang theo học tại trường Đại học dự bị Sầm Sơn.

Sáng nay (15/12) trong cuộc trao đổi với một số cơ quan báo chí, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cho biết vẫn đang điều tra vụ án nữ sinh bị sát hại tại một nhà nghỉ trên đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Sơn xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 14/12 vừa qua.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại nhà nghỉ K.H, nạn nhân được xác định là em T.T.H (sinh năm 2001, trú tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, sinh viên trường Đại học dự bị Sầm Sơn). Nghi phạm gây ra vụ án mạng nghiêm trọng này được xác định là Đ.H.T (sinh năm 1996, trú tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Nhà nghỉ nơi nữ sinh bị sát hại - Ảnh: Internet

Vào thời điểm trên, sau khi vào nhà nghỉ, T. đã ra tay sát hại bạn gái. Sau khi gây án, T. đã đến công an để đầu thú. Được biết nạn nhân và T. có quan hệ tình cảm yêu đương với nhau.

Đến sáng nay, lãnh đạo trường Đại học dự bị Sầm Sơn cũng đã chính thức xác nhận nữ sinh H. là sinh viên của trường.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

2 nữ sinh bị sát hại tại Hà Nội

Vào tháng 9 vừa qua, tại Hà Nội cũng vừa xảy ra vụ án mạng kinh hoàng do mâu thuẫn tình cảm khiến 2 nữ sinh tử vong. Cụ thể, vào sáng 16/9, đối tượng Giàng A Dông (sinh năm 1996, quê ở Điện Biên) đến phòng trọ của nữ sinh S.T.L (sinh năm 2000, trú tỉnh Điện Biên) để nói chuyện.

Trong lúc cãi vã, Dông và L. nảy sinh mâu thuẫn. Vì không kìm được nóng giận nên Dông dùng dao đâm L. nhiều nhát khiến nữ sinh này tử vong. Sau đó khi đi ra ngoài Dông nhìn thấy N.T.X (sinh năm 2000, quê Hải Dương) chung phòng với L. nên dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong.

Vì mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên sát hại 2 nữ sinh rồi tự tử - Ảnh: Internet

Trong cơn nóng giận, Dông tự dùng dao đâm vào người mình nhưng không chết. Đối tượng này tiếp tục đuổi theo 3 nữ sinh khác trong nhà. May mắn là 3 người này đã bỏ chạy kịp.

Sau khi gây án, đối tượng này nhảy lầu tự tử. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó Dông đã tử vong.

Vụ nam thanh niên sát hại 2 nữ sinh: Gia cảnh nghèo khó của nghi can, bố mẹ làm nông vẫn cố vay tiền cho con đi học Liên quan đến vụ 2 nữ sinh bị sát hại ở Hà Nội, được biết nghi can là con út trong gia đình có 9 anh chị em. Dù nghèo bố mẹ vẫn cố vay tiền cho đi học.

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