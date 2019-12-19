Trong lúc đi hát karaoke, nhớ lại việc bạn từng chụp hình đi “bia ôm” gửi vợ mình, Huy tức giận dùng dao đâm bạn tử vong.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết hiện đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Quang Huy (sinh năm 1984, ngụ phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi giết người. Theo đó, Huy đã dùng dao đâm bạn khi đang hát karaoke khiến nạn nhân tử vong. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào trưa 15/12 Huy cùng Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1986) và một số người bạn đi hát tại quán karaoke K.S (phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Nhớ đến việc bạn gửi hình đi 'bia ôm' cho vợ, Huy dùng dao đâm chết nạn nhân - Ảnh minh họa: Internet Tại đây, khi nghe Nam hát bài “Tình anh em”, Huy nhớ lại việc trước đây khi đi “bia ôm” cùng nhau, người này đã chụp hình gửi cho vợ mình. Không kiềm chế được tức giận, Huy đã dùng 1 con dao bấm (dài khoảng 16cm) đâm vào vai Nam khiến nạn nhân bị thương. Theo thông tin trên Zing, mặc dù mọi người đã đưa nạn nhân vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên Nam đã tử vong. Sau khi gây án, Huy đã ra cơ quan công an đầu thú. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Đâm chết bạn nhậu ở quán karaoke Cách đây hơn 4 tháng tại Đắk Lắk cũng vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng tại quán karaoke khiến 1 người tử vong. Cụ thể, vào ngày 4/8, sau khi làm việc ở huyện Krông Ana (Đắk Lắk), Nguyễn Minh Luân (33 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột) cùng một số người quen đi nhậu. Sau đó, mọi người rủ nhau đến quán cà phê, karaoke nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Tân Tiến. Trong lúc nhậu, Luân mời rượu ông Nguyễn Khắc Hiệp (46 tuổi, đồng nghiệp của Luân) nhưng bị từ chối. Sau đó cả hai xảy ra mâu thuẫn, Luân đập vỡ cốc bia rồi đâm một nhát vào cổ ông Hiệp khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện. Luân đâm chết bạn nhậu vì mâu thuẫn khi karaoke - Ảnh: Internet Gây án xong, nghi phạm dọn quần áo bỏ trốn vào TP.HCM. Sau khi được công an và người thân vận động, đối tượng đã quay về đầu thú. Được biết, trước khi gây ra án mạng Luân từng có tiền án 4 năm về tội Cố ý gây thương tích.

Không đánh thức được bạn nhậu, nam thanh niên châm lửa đốt Sáu trêu đùa, gọi ông Báu dậy nhưng ông Báu không dậy mà còn chửi bới. Bực tức, Sáu đốt dây cao su, nhỏ giọt vào người ông Báu.

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