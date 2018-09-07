Người gầy mặc gì đi đám cưới để trông đầy đặn và đẹp hơn

Còn với áo, những chiếc áo tay bồng, có nhiều bèo, kiểu diêm dúa luôn thích hợp với người gầy.

Quần jeans là sự lựa chọn hoàn hảo giúp bạn gái có thân hình gầy trở nên tròn trịa hơn, bạn nên lưu ý chọn những kiểu quần jeans sáng màu và trẻ trung, tôn dáng.

Những kiểu áo không tay, cổ khoét sâu hay bó sát cơ thể không thật sự thích hợp để mặc đi dự tiệc, chúng chỉ khiến bạn đã gầy trông càng thêm gầy.

Bạn có thể kết hợp áo tay phồng với chân váy, chỉ cần bạn khéo léo một chút khi chọn trang phục là đã có thể che giấu khuyết điểm trên cơ thể và trông mập mạp hơn.

Đồng thời bạn nên chọn những trang phục có kiểu hoa văn to và sặc sỡ hay vải kẻ ô vuông để góp phần "tăng thêm" vài kg.

Chọn trang phục có kiểu hoa văn to và sặc sỡ

Lưu ý:

Đám cưới vừa là ngày vui vừa là một ngày trọng đại của cô dâu, chú rể cũng như quan viên hai họ. Vì vậy, bạn cần phải ăn mặc lịch sự và không nên mặc quá đơn giản khi đi dự đám cưới của ai đó.

Một số loại trang phục như jean rách + áo phông, áo 2 dây, váy xuyên thấu, váy xẻ quá cao hay chi tiết quá rườm rà... bạn tuyệt đối không nên mặc.

2. Mẫu váy đầm dự tiệc cho người gầy

Lựa chọn trang phục phù hợp sẽ giúp nàng gầy trông mũm mĩm, tràn đầy sức sống

Lựa chọn mẫu váy đầm dự tiệc là điều chắc chắn không thể nào thiếu trong tủ đồ của các cô nàng muốn cải thiện vóc dáng.

Nếu bạn vẫ còn phân vân người gầy mặc gì đi đám cưới thì đừng bỏ qua những gợi ý sau:

Váy đầm tay phồng

Chọn đầm tay phồng để trông đầy đặn và thật duyên dáng, sang trọng

Với những họa tiết, thiết kế lựa chọn phù hợp sẽ khiến cô nàng trông mũm mĩm và có sức sống hơn. Váy đầm tay phồng chính là một trong những kiểu trang phục hiệu quả nhất.

Váy đầm tay phồng là lựa chọn hoàn hảo cho nàng gầy

Không những giúp đôi tay bạn đầy đặn hơn nhờ thiết kế mềm mại mà còn mang đến vẻ duyên dáng, sang trọng và nổi bật.

Váy xòe

Chọn mẫu váy xòe phần dưới, phần trên không nên quá bó sát

Chọn những chiếc váy xòe phần dưới, phần thân trên không nên quá bó sát cũng là một gợi ý bạn gái có thân hình mảnh mai không nên bỏ qua.

3. Những kiểu váy đầm dự tiệc giúp người gầy sang trọng hơn

Đôi chân nhỏ nhắn là ưu điểm của những cô nàng gầy được nhiều người mơ ước. Do đó, nếu bạn gái muốn nổi bật hơn thì nên ưu tiên chọn những chiếc váy ngắn ngang đầu gối, kết hợp cùng giầy cao gót.

Chọn váy ngắn ngang đầu gối và phối với giày cao gót

Khi chọn trang phục, người gầy cần để tâm đến kiểu dáng, hoa văn vì nó có ảnh hưởng khá lớn đến toàn bộ diện mạo.

Với những màu sắc tươi sáng, rực rỡ như vàng, đỏ, cũng sẽ giúp tạo cảm giác thân hình của bạn có vẻ đầy đăn hơn. Để không phải “đã gầy nay còn gầy hơn” bạn nên tránh các màu đen, xanh tím than,…

Chọn màu sắc tươi sáng

Bạn cũng nên chọn họa tiết trẻ trung, bắt mắt để cải thiện số đo ba vòng trông thu hút và đánh lừa thị giác của người đối diện.

Thêm một cách hiệu quả để bạn ăn gian thân hình lên đó là chọn những chiếc váy xòe bồng bềnh nhiều lớp. Đây là bí quyết giúp bạn có vòng hông trông nảy nở, quyến rũ.

Chọn váy xòe bồng bềnh nhiều lớp là cách ăn gian thân hình hiệu quả

Người gầy mặc váy gì đi đám cưới? Váy suông, váy xòe rộng, váy chữ A sẽ là sự lựa chọn thông minh nhất.

Chọn váy đầm chữ A đi dự tiệc

Đồng thời, bạn cũng có thể lựa chọn những mẫu váy maxi dài. Tuy rằng hơi “kín đáo” nhưng mẫu váy này lại là cách khắc phục nhược điểm của cơ thể bạn rất hiệu quả.

Đầm maxi giúp bạn thành quý cô sang trọng trong bữa tiệc

Nếu bạn chọn kiểu váy suông để đi dự tiệc thì nên tránh những thiết kế rộng thùng thình. Nên chọn những thiết kế vừa vặn ôm sát cơ thể.

Chọn kiểu váy suông có thiết kế vừa vặn

Kết hợp trang sức lấp lánh đi kèm với những chiếc váy suông sẽ giúp bạn có được vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại.

Chọn trang phục cho người gầy dự tiệc cưới không quá khó. Với những gợi ý trên, chắc hẳn bạn sẽ không bao giờ phải lo chuyện “Người gầy mặc gì đi đám cưới” nữa! Vậy là những lo lắng, buồn phiền đã được xóa tan, bạn hãy chọn cho mình kiểu váy ưng ý nhất, xinh đẹp nhất đấy thoải mái khoác lên những bộ cánh thật đẹp trong buổi tiệc cưới.