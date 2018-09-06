Nên mặc gì khi đi đám cưới ở quê?

Nhiều bạn thấy đắn đo không biết có nên mặc quần jean khi đi đám cưới hay không?

Nhìn chung, dự đám cưới ở quê thì mọi thứ khá đơn giản, ngay cả cách ăn mặc cũng vậy. Do đó, khi dự đám cưới ở quê bạn chỉ cần đảm bảo sao cho thật lịch sự, gọn gàng, không cần thời thượng hay sexy.

Về giày, trong tiệc cưới ở quê, bạn không nên mang giày quá cao, lí do bởi ở quê thường đãi tiệc ở khu đất trống. Mang giày cao gót sẽ khiến bạn dễ mất thăng bằng, té ngã và trông không đẹp mắt.

Theo quan sát, người ở quê thường không quá quan trọng việc nhất thiết phải mặc váy. Thay vào đó, họ thường mặc quần. Do đó, bạn đừng lo, ở dưới quê miễn bạn mặc những kiểu quần lịch sự, đừng bụi bặm, rách te tua trông rất khó coi.

Nếu bạn tham dự đám cưới là của nhà bạn trai thì càng không nên mang giày cao gót. Vì sao vậy? thông thường ở quê sẽ đãi ngay tại nhà nên cần có người phụ. Bạn sẽ cần vào bếp để làm lụng hoặc trở thành bồi bàn. Do đó, bạn nên mang giày đế xuồng để có thể giữ thằng tốt, dễ dàng di chuyển hơn.

Mang giày đế xuồng để tiện hơn

Còn nếu bạn chỉ tham dự đám cưới bình thường thì nên mang giày đế thấp.

Về trang điểm, bạn nên lưu ý trang điểm thật nhẹ nhàng và chỉ cần một đôi môi hồng là đã ghi điểm. Không nên trang điểm đậm, ăn mặc quá hở hang vì người nhà quê rất dị ứng điều này. Chưa kể bạn sẽ vấp phải ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm của các vị bô lão lớn tuổi với suy nghĩ cổ điển.

Trang điểm nhẹ nhàng

Bên cạnh đó, bạn đừng quên chú ý đến móng tay, móng chân. Đừng sơn, hình vẽ trên đó nếu muốn có thể ghi điểm trong mắt mọi người nơi đây. Hãy chú ý hơn đến cách ăn nói vì người nông thôn sống tình cảm và rất cởi mở.

Không nên, sơn vẽ móng tay vì dễ gây mất điểm trong mắt mọi người

2. Mặc gì đi đám cưới mùa hè?

Trong mùa hè oi bức, nóng nực, nếu bạn muốn trang phục đi đám cưới vừa mát vừa đẹp thì cần chú ý nhiều hơn đến việc lựa chọn chất liệu trang phục.

Chất liệu những trang phục đi đám cưới mùa hè phù hợp nhất đó là những loại vải mỏng như ren, cotton, voan có khả năng thấm hút mồ hôi tốt. Không chỉ giúp bạn thoáng mát, thoải mái hơn, đây còn là những chất liệu sẽ hạn chế những trường hợp gây mất thẩm mỹ do mồ hôi tiết ra.

Chọn trang phục có chất liệu vừa thoải mái, tiện lợi vừa đẹp khi đi đám cưới mùa hè

Về kiểu dáng, bạn có thể chọn các loại váy ren, chân váy metallic, chân váy midi, chân váy bút chì, váy chữ A bồng bềnh, quyến rũ mà lại rất tiện lợi, thoải mái.

3. Mặc gì đi đám cưới mùa đông?

Một số set đồ phù hợp bạn có thể tham khảo lựa chọn gồm:

+ Áo khoác dáng dài: Đây là lựa chọn thông minh để bạn trông thật lịch sự, sang trọng mà không bị lạnh.

Áo khoác dáng dài là lựa chọn phù hợp khi đi đám cưới mùa đông

+ Váy ôm sát dự tiệc cưới: Mặc váy luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các bạn gái. Nhưng giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông, việc mặc váy đi ăn cưới lại trở nên khó khăn.

Trong ngày đông lạnh, thay vì chọn những kiểu váy có chất liệu quá mỏng manh, bạn có thể chọn kiểu váy xòe họa tiết hoặc váy ôm. Kết hợp với những phụ kiện như khăn len, boot để trông sang trọng và lịch sự hơn.

+ Trang phục màu tối: Trông bạn sẽ không quá nổi bật nhưng vẫn rất sang trọng và cuốn hút.

Với những chia sẻ trên, hi vọng bạn sẽ dễ dàng xóa đi nỗi âu lo Nên mặc gì khi đi đám cưới ở quê và có thể xuất hiện giữa bữa tiệc đám cưới thật lộng lẫy mà vẫn phù hợp với gu thời trang ở miền quê. Chỉ cần một chút lưu ý bạn sẽ không quá khó để có một bữa tiệc đám cưới vui vẻ cùng cô dâu, chú rể cũng như là ghi điểm trong mắt người nhà quê.