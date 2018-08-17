10 bí quyết ăn mặc 'nhỏ xíu' giúp chị em sở hữu phong cách thời trang sang trọng, tự tin dù diện đồ bình dân

Thời trang 17/08/2018 10:44

Áp dụng khéo léo 10 bí quyết ăn mặc sau đây từ Brightside, bộ trang phục sẽ trở nên thời thượng, sang trọng hơn rất nhiều dù bạn không diện hàng hiệu đắt tiền.

Đối với phụ nữ, vẻ bề ngoài cực kỳ quan trọng. Do đó, mỗi lần ra khỏi nhà, đặc biệt là xuất hiện trước đám đông, chị em đều bỏ ra khá nhiều thời gian để chọn lựa trang phục, giày dép, phong cách trang điểm... 

Trên thực tế, không cần phải chi nhiều tiền vào các món đồ hàng hiệu, chỉ cần bạn lưu ý đến 10 bí quyết sau đây, dù diện quần áo bình dân, ngoại hình vẫn sẽ tỏa sáng vô cùng.

1. Chọn chất liệu vải phù hợp

Không phải ai cũng có đủ điều kiện để chọn lựa trang phục bằng chất liệu lụa tự nhiên, gấm hay da thật. Trên thực tế, vẫn có những loại vải với giá cả phải chăng nhưng vẻ ngoài vẫn rất "xịn" và sang như lanh, da lộn giả...

10 bí quyết ăn mặc 'nhỏ xíu' giúp chị em sở hữu phong cách thời trang sang trọng, tự tin dù diện đồ bình dân - Ảnh 1
Chất liệu quyết định độ sang và chỉn chu của bộ trang phục - Ảnh: Brightside

2. Chọn màu sắc thống nhất

Diện trang phục đồng tông chính là bí quyết đơn giản nhất làm tăng độ sang và thời thượng về mặt tổng thể. Những tông màu pastel là lựa chọn mang đến vẻ đắt giá cực kỳ phù hợp với phụ nữ.

10 bí quyết ăn mặc 'nhỏ xíu' giúp chị em sở hữu phong cách thời trang sang trọng, tự tin dù diện đồ bình dân - Ảnh 2
Hãy chọn trang phục cùng tông màu để trở nên thời thượng hơn - Ảnh: Brightside

3. Chăm diện áo sơ mi trắng 

Áo sơ mi trắng là thiết kế đi cùng năm tháng và chưa bao giờ trở nên lỗi thời. Để kiểu áo này mang đến vẻ ngoài sang trọng nhất, bạn nên chọn thiết kế đơn giản, chất liệu phẳng và tươi tắn.

10 bí quyết ăn mặc 'nhỏ xíu' giúp chị em sở hữu phong cách thời trang sang trọng, tự tin dù diện đồ bình dân - Ảnh 3
Chăm chỉ diện áo sơ mi trắng là bí quyết ăn mặc mọi phụ nữ nên áp dụng - Ảnh: Brightside

4. Luôn mang túi xách

Không chỉ tiện dụng vì có thể chứa nhiều món đồ cần thiết, túi xách còn làm tăng vẻ chỉn chu, thời thượng cho mọi phụ nữ. Chính vì vậy, hãy luôn mang theo món phụ kiện này bên mình, tuy nhiên, phải chọn lựa đúng kiểu phù hợp với set đồ đang diện.

10 bí quyết ăn mặc 'nhỏ xíu' giúp chị em sở hữu phong cách thời trang sang trọng, tự tin dù diện đồ bình dân - Ảnh 4
Túi xách là món phụ kiện không thể thiếu nếu bạn muốn sở hữu phong cách thời trang sang trọng - Ảnh: Brightside

5. Chú ý đến khuy cài áo

Tuy chỉ là chi tiết nhỏ trên chiếc áo nhưng khuy cài quyết định tính thẩm mỹ về mặt tổng thể. Theo đó, bạn nên chọn thiết kế áo có nút màu tương phản với chất liệu vải, tương tự như hình minh họa dưới đây.

10 bí quyết ăn mặc 'nhỏ xíu' giúp chị em sở hữu phong cách thời trang sang trọng, tự tin dù diện đồ bình dân - Ảnh 5
Khuy cài áo quyết định tính thẩm mỹ của cả tổng thể set đồ bạn diện trên người - Ảnh: Brightside

6. Tránh xa đồ bạc màu

Màu sắc xỉn, phai sẽ khiến món đồ mất đi vẻ thời thượng và trông vô cùng cũ kỹ. Do đó, hãy nhuộm lại hoặc thanh lý những chiếc áo, quần, váy... đã sờn màu.

10 bí quyết ăn mặc 'nhỏ xíu' giúp chị em sở hữu phong cách thời trang sang trọng, tự tin dù diện đồ bình dân - Ảnh 6
Màu sắc tươi sáng sẽ giúp bộ đồ trong mới và xịn hơn rất nhiều - Ảnh: Brightside

7. Chọn đồ vừa vặn với cơ thể

Đồ quá chật hay quá rộng sẽ tạo cảm giác quê mùa, kém sang và gây hiểu lầm về kích thước cơ thể của người diện. Ngoài điều này, việc chọn trang phục vừa vặn còn giúp bạn tôn lên đường cong quyến rũ hay che giấu bớt khuyết điểm về ngoại hình.

10 bí quyết ăn mặc 'nhỏ xíu' giúp chị em sở hữu phong cách thời trang sang trọng, tự tin dù diện đồ bình dân - Ảnh 7
Trang phục vừa vặn sẽ tôn lên sự nhã nhặn, sang trọng - Ảnh: Brightside

8. Hương thơm 

Hương nước hoa có khả năng đánh lừa cảm giác của người đối diện khi nhìn thấy bạn. Đồng nghĩa với việc mùi hương trên cơ thể sẽ phản ánh tính cách, phong cách mỗi người. Do đó, hãy lựa chọn hương thơm phù hợp với bộ trang phục đang diện. 

Đặc biệt, một người sành thời trang không bao giờ xịt quá nhiều nước hoa khi ra ngoài. Một là, bạn cần tôn trọng không gian chung của mọi người xung quanh. Hai là, mùi hương nồng nặc trong khoang mũi sẽ gây ra cảm giác khó chịu. 

10 bí quyết ăn mặc 'nhỏ xíu' giúp chị em sở hữu phong cách thời trang sang trọng, tự tin dù diện đồ bình dân - Ảnh 8
Sử dụng nước hoa cũng là một cách tạo phong cách riêng hiệu quả - Ảnh: Brightside

9. Chăm diện trang phục màu be

Be là màu sắc cổ điển và thịnh hạnh nhiều thập kỷ qua. Nếu muốn trở thành một phụ nữ sành điệu, các thiết kế áo khoác màu be, boots da be chính là những lựa chọn cực kỳ phù hợp. 

Đặc biệt, vào thời điểm đầu mùa thu như hiện nay, đây chính là xu hướng bạn nên áp dụng thường xuyên.

10 bí quyết ăn mặc 'nhỏ xíu' giúp chị em sở hữu phong cách thời trang sang trọng, tự tin dù diện đồ bình dân - Ảnh 9
Chăm diện màu be là bí quyết thời trang cực kỳ hợp xu hướng thu đông hiện nay - Ảnh: Brightside

10. Tự tin là chính mình

Dù diện đồ hàng hiệu hay bình dân, điều quan trọng nhất là bạn phải tự tin với những lựa chọn, thoải mái với bộ trang phục đang mặc. Đây cũng chính là ý nghĩa của thời trang. 

Có thể đơn giản là quần jean, áo phông hay quần short, áo hai dây nhưng chỉ cần bản thân cảm thấy tự tin, vẻ đẹp tự nhiên toát ra trong bạn chính là sự thời thượng mà không có bất cứ thiết kế nào có thể mang đến.

10 bí quyết ăn mặc 'nhỏ xíu' giúp chị em sở hữu phong cách thời trang sang trọng, tự tin dù diện đồ bình dân - Ảnh 10
Đơn giản hay cầu kì, đắt tiền hay bình dân đều không quan trọng, điểm mấu chốt của thời trang là mang đến sự tự tin, thoải mái cho người diện - Ảnh: Internet

Chỉ cần thuộc lòng 10 bí quyết ăn mặc trên, bạn sẽ luôn xuất hiện với phong cách thời trang sang trọng, tự tin tỏa sáng. 

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