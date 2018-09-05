Mặc gì khi đi đám cưới mùa Thu - Đông

Thời trang 05/09/2018 16:45

Mùa thu đông gần cuối năm là thời điểm của mùa cưới, những thiệp mời đám cưới liên tục đến tay nên việc chuẩn bị trang phục để dự tiệc cưới vào tiết trời se lạnh, dễ mưa có lẽ là điều được nhiều chị em đặc biệt quan tâm. Dưới đây là một số gợi ý giúp bạn lựa chọn được những bộ trang phục thích hợp khi đi đám cưới mùa Thu - Đông.

Không giống như hội hè, hoạt động văn thể, tiệc cưới là sự kiện cầu kỳ và dễ khiến chị em “đau đầu” trong vấn đề tìm trang phục, nhất là với tiết trời mùa thu thay đổi thất thường, mưa nắng bất chợt.

Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu bạn dựa trên những nguyên tắc cơ bản gồm kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, phụ kiện để lựa chọn.

1. Kiểu dáng

Mùa thu với tiết trời nắng nhẹ và có ít gió vào buổi tối rất phù hợp để bạn diện những bộ đầm dài qua đầu gối. Có rất nhiều mẫu đầm cho bạn lựa chọn như có tay, tay ngắn, ống tay hơi rộng.

Cách bạn chọn đồ cũng là thể hiện của sự tôn trọng đến cô dâu chú rể trong ngày cưới. Vì vậy, chắc hẳn bạn cũng không muốn diện quần jean, T-shirt hay những món đồ mặc hằng ngày.

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Nên chọn đầm, váy có thiết kế đơn giản theo phong cách tinh tế, thanh lịch

Nếu chọn váy, bạn hãy chọn những chiếc có thiết kế đơn giản có họa tiết độc đáo, nổi bật, hay phối áo dài tay với chân váy xòe, váy đơn sắc thu hút thị giác.

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Váy xòe kết hợp áo Blazer hoa nhí khoác ngoài

Đầm suông thanh lịch khoe đôi chân nuột nà hoặc mix váy midi với croptop cũng là một gợi ý không tồi, vừa xinh xắn lại còn rất quyến rũ.

Mặc gì khi đi đám cưới mùa Thu - Đông - Ảnh 3
Đầm suông thanh lịch khoe đôi chân nuột nà

Đầm ren hoa xòe với chất liệu nữ tính, tinh tế - thanh lịch và rất phù hợp với thời tiết giao mùa là một gợi ý hay bạn không nên bỏ qua.

Còn với những bạn không muốn theo style bánh bèo thì có thể chọn một chiếc jumpsuit hay mặc quần pants cách điệu.

Mặc gì khi đi đám cưới mùa Thu - Đông - Ảnh 4
Chọn một chiếc jumsuit thời trang để dự tiệc

Lưu ý không chọn đồ quá bó hay áo khoác quá chật sẽ bất tiện khi vận động, ăn, uống trong bữa tiệc.

2. Chất liệu

Những chất liệu nhẹ nhưng không quá mỏng như chiffon, Jersey knit fabric, crepe … rất phù hợp khi bạn không biết mặc gì đi đám cưới mùa thu đông.

Ren là chất liệu đầu bảng mang đến sự thanh lịch, nhẹ nhàng. Một lưu ý nhỏ khi bạn muốn mặc ren trong đám cưới đó là chú ý khi mặc váy ren với những họa tiết đơn giản. Hoặc để đỡ rối mắt hơn, bạn có thể phối ren với các chất liệu khác.

Mặc gì khi đi đám cưới mùa Thu - Đông - Ảnh 5
Nên chọn chất liệu ren với thiết kế thanh lịch, trẻ trung

3. Màu sắc

Nương theo sự thay đổi của thời tiết, khi lựa chọn trang phục, bạn nên tìm đến với những gam màu trầm, nhã nhặn như tông tím trầm như màu fig, plum, coneflower, tông đỏ trầm như burgundy, maroon; tông tím trầm như màu fig, plum, coneflower… ; tông xanh lục đậm như emerald, forest, olive,… ;

Mặc gì khi đi đám cưới mùa Thu - Đông - Ảnh 6
Chọn những gam màu trầm, nhã nhặn

Với những bạn muốn phá cách hơn thì có thể chọn tông cam đất hoặc cam đất nghiêng sang tông nâu trầm như squash, amber, marmalade.

Mặc gì khi đi đám cưới mùa Thu - Đông - Ảnh 7
Chọn tông cam thu hút

Lưu ý:

  • Tuyệt đối không chọn một cây đen hay một cây trắng và hạn chế dùng 2 màu đen, trắng khi dự tiệc cưới.
  • Tránh chọn màu nude hay beige nhạt nhòa rất dễ gây “hòa tan”.
  • Để tránh nhàm chán, bạn có thể chọn những bộ cánh có họa tiết to trông rất thanh thoát.
Mặc gì khi đi đám cưới mùa Thu - Đông - Ảnh 8

Đầm, váy họa tiết tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát mà không nhàm chán

4. Phù hợp với địa điểm tổ chức

Tùy vào địa điểm tổ chức tiệc cưới mà bạn cần có cách lựa chọn trang phục phù hợp. Khi dự tiệc cưới ở quê, bạn nên có cách ăn mặc giản dị, đảm bảo được tính lịch sự để phù hợp với hình thức tổ chức khá đơn giản nơi đây. Thậm chí bạn có thể mặc quần jean.

Mặc gì khi đi đám cưới mùa Thu - Đông - Ảnh 9
Lựa chọn trang phục đảm bảo tính lịch sự khi dự tiệc cưới ở quê

Tuy nhiên, với những tiệc cưới được tổ chức ở nhà hàng, ngoài trời hoặc những nơi sang trọng, quần jean sẽ là lựa chọn sai lầm.

Dự tiệc cưới sẽ thật “phí” nếu bạn lựa chọn những chiếc váy nền nã, quá giản dị hoặc những chiếc đầm hơi bị “công sở” theo hướng an toàn.

Mặc gì khi đi đám cưới mùa Thu - Đông - Ảnh 10
Lựa chọn những mẫu đầm đẹp và quyến rũ sẽ giúp bạn thu hút hơn ở những chốn đông người

Qua những gợi ý trên, chắc hẳn bạn đã có thể nắm được Mặc gì đi đám cưới mùa thu đông và chọn được cách kết hợp ưng ý nhất cho bữa tiệc cưới sắp tới. Với những hướng dẫn cách lựa chọn trang phục cực dễ trên bạn hoàn toàn có thể là cô nàng có guu thời trang cực chất thu hút mọi ánh nhìn.

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