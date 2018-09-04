Mùa thu nên mặc gì cho đẹp?

Mix kiểu áo này càng theo phong cách cổ điển lại càng đẹp. Với dáng áo có độ ôm vừa đủ và cũng không quá dài bạn có thể sơvin cùng những kiểu quần jeans cơ bản, cạp cao.

Trong tiết trời mùa thu mát lành, se lạnh, trang phục được lựa chọn thường dày dặn hơn. Áo thu dệt kim là item phù hợp với thời tiết và phong cách của mùa mới. Đây là thiết kế hot rất được ưa chuộng trong mùa thu này. Những chiếc áo này có kiểu dáng ôm vừa, chất liệu kim dày dặn và gam màu nền nã.

Trong những ngày thu gió về, bạn có thể kết hợp áo khoác dáng dài, áo sơ mi dáng dài với nhiều trang phục khác nhau. Dáng áo dài sẽ tạo cảm giác bay bổng lãng mạn.

Khi chọn những tông màu nâu hay be nhạt đặc trưng của mùa thu sẽ giúp nàng dịu dàng, mong manh hơn hẳn.

Sơ mi dáng dài mỏng, nhẹ kết hợp quần skinny sáng màu

Công thức phối sơ mi trắng dài cùng quần skinny và giày cao gót rất điển hình được cô nàng công sở lựa chọn cho mùa thu.

Phối sơ mi trắng dài cùng quần skinny

Tùy theo sở thích, bạn có thể phối Cardigan dáng dài cùng áo sơ mi, chân váy mini hay váy liền thân. Đây là phong cách phù hợp với cô nàng có dáng cao, thanh mảnh.

Phối Cardigan dáng dài cùng chân váy

Thêm một công thức phối đồ chuẩn cho ngày thu bạn không nên bỏ qua đó là sơ mi dáng dài mỏng cùng quần skinny sáng màu.

Phối Cardigan dáng dài cùng áo sơ mi

Trong thời tiết thu mát mẻ rất phù hơp để bạn có thể phối theo kiểu layer (nhiều lớp).

Thời tiết thu mát mẻ cũng phù hợp để phối đồ theo kiểu layer

2. Mẫu áo cơ bản thanh lịch

Trong ngày thu, bạn có thể thỏa thích diện các mẫu áo cơ bản như áo cổ lọ sát nách, áo ôm sát mà không sợ đen da hay nóng nực. Bạn nên phối đồ theo cách thật nhẹ nhàng và giản tiện.

Diện các mẫu áo cơ bản trong mùa thu không sợ đen da hay nóng nực

Phối áo cơ bản cùng cardigan là gợi ý hay để bạn trông thật thanh lịch mà không quá cầu kì. Để tạo nét chấm phá cho phong cách, bạn có thể phối áo cơ bản cùng quần ống rộng, hay chân váy vạt chéo.

Phối áo cơ bản với quần ống rộng, hay chân váy vạt chéo để tạo nét chấm phá cho phong cách

Nếu bạn muốn phô diễn vòng eo thon gọn thì có thể diện những thiết kế crop top.

Thiết kế crop top phô diễn vòng 2 thon gọn

Để hợp thời tiết hơn, bạn nên mix thêm chiếc áo khoác nhẹ bên ngoài.

Croptop cá tính và quần jeans vintage rất đáng yêu

Đây là một trong những phong cách thể hiện sự thanh nhã, tinh tế mà lại không kém phần quyến rũ.

Shorts suit cũng là sự lựa chọn phù hợp cho mùa thu

Shorts suit cũng là sự một gợi ý hay giúp bạn có một vẻ ngoài hoàn hảo mà không quá mất thời gian.

3. Chân váy

Chân váy xòe xếp ly màu vàng, áo cut out trắng và blazer họa tiết hoa ngoài là những set đồ cực đáng yêu nàng không nên bỏ qua trong ngày hẹn hò.

Set đồ cực đáng yêu nàng không nên bỏ qua trong ngày hẹn hò

Bạn nào thích phong cách thanh lịch, giản dị có thể chọn váy dáng suông dài tay mang nét đẹp đơn giản nhưng rất cuốn hút.

Mix một chiếc áo sweatshirts dáng thụng cùng chân váy ngắn là mẹo hay để gúp bạn trông cao hơn mà lại vô cùng dễ thương và dễ dàng ghi điểm trong mắt của người đối diện.

Mix áo dáng thụng cùng chân váy ngắn

Để mặc đẹp mùa thu, bên cạnh nắm được những xu hướng thời trang, bạn cần biết mình nên mặc gì và măc gì và mặc gì sẽ đẹp nhất. Trên đây là những xu hướng thời trang mùa thu năm 2018. Hi vọng bạn sẽ không còn phân vân Mùa thu nên mặc gì cho đẹp? và có sự lựa chọn hoàn hảo để bộ sưu tập thu đông của mình thêm nổi bật, bắt mắt hơn.