Mặc gì khi đi đám cưới người yêu cũ đẹp 'vượt mặt' cô dâu, chú rể phải ngậm ngùi tiếc nuối?

Tư vấn hôn nhân 06/06/2018 10:03

“Người yêu cũ” vết thương khó lành của các chị em phụ nữ. Vì thế, khi đã nhận thiệp cưới, các chị em nên cân nhắc thật kĩ việc mặc gì đi đám cưới người yêu cũ, phải lột xác ngoạn mục hơn cả cô dâu để chú rể phải tiếc nuối.

“Chia tay” khiến cho các chị em đau lòng, nhưng đừng nên bi lụy quá. Khi người cũ đã có hạnh phúc mới thì các chị em cũng nên tìm cho mình một “hoàng tử” mới. Nếu bất đắc dĩ phải nhận thiệp cưới của người yêu cũ thì các chị em phải tự tin tìm cho mình một bộ cánh lộng lẫy, xinh đẹp như một nữ thần, nổi bật hơn cả cô dâu, khiến cho chàng người yêu cũ phải hối tiếc vì không chọn bạn. Đồng thời thể hiện rằng “không có anh tôi vẫn ổn, thậm chí còn sống tốt hơn khi có anh”. Vì thế, rất nhiều chị em đau đầu về vấn đề mặc gì khi đi đám cưới người yêu cũ. Dưới đây sẽ là một vài gợi ý dành cho bạn:

Chiếc đầm khoét cổ thât sâu có đính sequin đen tuyền

Chiếc váy khoét cổ sâu tôn lên vòng 1 đẫy đà, thu hút ánh nhìn
Chiếc váy khoét cổ sâu tôn lên vòng 1 đẫy đà, thu hút ánh nhìn. Ảnh internet

Hãy tự tin vứt bỏ vẻ ngoài cũ kĩ và kín đáo của mình, hãy bứt phá với phong cách mới, gợi cảm và sexy để khoe được vòng 1 “lấp ló” thật đẫy đà, body nóng bỏng và hấp dẫn, nhưng vẫn thanh tao và nhã nhặn. Bạn hãy khoác lên mình một chiếc đầm khoét cổ thât sâu có đính sequin đen tuyền để đến tham dự đám cưới người yêu cũ. Chiếc đầm sẽ giúp bạn tôn dáng, hấp dẫn và gợi cảm, thu hút ánh nhìn của mọi người. Đồng thời, kết hợp với giày cao gót mũi nhọn và chiếc túi màu đen khiến bạn thật sang trọng.

Bộ đồ xuyên thấu khoe những phần cần khoe nhưng không phản cảm

Bồ đồ xuyên thấu giúp bạn nổi bạn trong đám cưới người yêu cũ
Bồ đồ xuyên thấu giúp bạn nổi bật trong đám cưới người yêu cũ. Ảnh internet

Mặc gì khi đi đám cưới người yêu cũ? Nếu bạn là người táo bạo và không ngại lời dèm pha thì hãy chọn những chiếc đầm có thiết kế xuyên thấu, giúp bạn khoe được thân hình nóng bỏng của mình. Mục đích của việc này là để chàng hối hận và tiếc hùi hụi vì đã không ở bên bạn lâu hơn. Tuy nhiên, bạn nên nhớ hãy mặc đẹp chứ không phải mặc lố nhé!

Khi mặc bồ đồ xuyên thấu này bạn hãy đi cùng với một người đàn ông nào đó có thể là người yêu mới đủ bảnh bao, đủ “khí chất”, để thể hiện rằng “Chỉ có anh ấy mới xứng đáng được hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của tôi”.

Chiếc váy ôm sát để lộ vai trần quyến rũ

Bạn cũng có thể chọn một chiếc váy trắng ôm sát cơ thể, để lộ vai trần gợi cảm, thể hiện sự sexy và quyến rũ, nhưng không kém phần kín đáo và sang trọng. Bộ đồ sẽ tôn được vòng hai thon gọn, đầy nữ tính, trong sáng bất ngờ. Đồng thời, giúp bạn lộng lẫy, xinh đẹp như một tiên nữ, không chỉ có chú rể, các vị khách mời mà cô dâu cũng phải ghen tỵ với vẻ đẹp kiêu sa của bạn do bộ váy tạo nên.

Váy ôm sát hở vai trần trông bạn gợi cảm mà không kém phần kín đáo
Váy ôm sát hở vai trần trông bạn gợi cảm mà không kém phần kín đáo. Ảnh internet

Bên cạnh chọn những trang phục đẹp, bạn cũng cần chăm chút hơn về kiểu tóc. Đừng để người yêu cũ thấy bạn đang để kiểu tóc giống hệt với lần cuối cùng hai người gặp nhau. Hãy thay đổi kiểu tóc mới giúp khuôn mặt trông thanh thoát và nổi bật hơn.

Cuối cùng, bạn cần phải trang điểm thật đẹp, chọn màu son phù hợp, làm nổi bật lên đôi môi quyến rũ. Bạn hãy đầu tư, ra tiệm để thợ trang điểm làm cho mình thật lung linh. Bạn hãy nhớ rằng, khi người yêu cũ mời mình đi dự đám cưới có nghĩa là đang cố tình khơi gợi lại nỗi đau trong lòng bạn. Vì thế, đây là cơ hội tốt để bạn đáp trả lại họ, nói cho họ biết “tất cả chỉ là quá khứ”, anh không là gì hết trong cuộc đời tôi. 

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