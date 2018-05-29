Trên đấy, tôi kết bạn với một anh chàng hơn mình 3 tuổi, nhìn hình cũng khá đẹp trai. Chát với nhau một lúc, làm quen xong là tôi về nhà. Về đến nhà tôi nhìn thấy chồng đang cặm cụi với cái máy tính để làm dự án mới. Chán nản với không khí nặng nề, tôi nấu ăn xong, tắm rửa cho con, rồi bỏ lên phòng ngủ và online với anh chàng mới quen.

Sau khi tan sở, tôi ngại về nhà vì không muốn chạm mặt với chồng. Anh quá khô khan, không có chút lãng mạn nào, mỗi lần cãi nhau là anh chọn cách im lặng khiến tôi thấy bức bối. Vì thế, tôi ở lại công ty một lúc nữa để online, tình cơ tôi thấy một group về tìm kiếm bạn bốn phương hiện trên newfeed facebook, vậy là tôi tham gia.

Ngày nào tôi cũng mong ngóng nhận được tin nhắn từ anh ta. Tôi thấy mình yêu đời như thời mới yêu, cũng không còn quan tâm nhiều đến sự nhạt nhẽo của chồng. Hôm nào tôi thấy anh không nhắn tin là có cảm giác lo lắng, sợ anh xảy ra chuyện gì. Vậy là tôi đã phản bội chồng, đã ngoại tình tư tưởng.

Anh ta thật ấp ám, mặc dù chỉ hỏi những câu đơn giản như: “Em ăn cơm chưa? Mai là cuối tuần, em có đi đâu chơi không? Chúc em ngủ ngon!... Chỉ đơn giản như vậy tôi cũng thấy mình rất hạnh phúc.

Nhắn tin với người tình qua mạng tôi thấy mình vui và không còn quan tâm đến sự khô khan của chồng nữa. Ảnh internet

Sau 2 ngày anh không nhắn tin làm tôi lo lắng, tôi nhắn anh cũng không trả lời, thì bỗng anh nhắn lại: “Anh xin lỗi! Mấy hôm nay anh không nhắn tin cho em, vì anh sợ anh có tình cảm với em. Nhưng không nhắn thì anh thấy mình nhớ nhung đến khó chịu”. Có lẽ anh yêu em mất rồi!”

Thấy những dòng tin nhắn, tôi vui mừng anh phúc, và trả lời lại: “Em cũng có tình cảm với anh” Mà tôi quên mất mình đã có gia đình. Sau 3 tháng nói chuyện online, ngày nào anh cũng nói nhớ nhung, nhắn những câu đơn giản như: “Vợ yêu ơi em đang làm gì thế”. Làm trái tim tôi thổn thức. Tôi tò mò, tưởng tượng không biết anh là người như thế nào? Cuối cùng anh cũng nói muốn gặp tôi ngoài đời. Anh nói “Hay chúng mình đi nhà nghỉ nhé” Trong đó có nhiều không gian riêng tư để nói chuyện hơn” Tôi không phải con nít mới lớn, tôi biết anh muốn gì. Nhưng không hiểu sao tôi lại đồng ý.

Ngày hôm ấy, tôi nói dối chồng công ty có tổ chức tiệc nên về nhà hơi muộn. Thật lạ là hôm đó, anh cũng nói mình bận vì phải ra ngoài gặp khách hàng, bảo tôi mang con sang ngoại gửi.

Tôi trang điểm và ăn mặc thật đẹp rồi đi đến điểm hẹn. Đến trước nhà nghỉ, tôi thấy lo lắng, cảm thấy dằn vặt vì mình đang làm điều có lỗi với chồng. Nhưng sự tò mò và sức hút từ người đàn ông qua mạng có một ma lực khiến tôi không bỏ về mà vẫn bước vào đó. Tôi bước vào, gõ cửa. Cánh cửa mở ra, giật mình, người đàn ông ấy chỉ cuốn trên người chiếc khăn tắm, nhưng càng sốc hơn khi người ấy lại chính là chồng tôi.

Cả hai nhìn nhau. Lần này anh mở lời nói trước tại sao em đến đây. Tôi lý nhí, em xin lỗi em đã ngoại tình với một người trên mạng mới quen và người đó hẹn em đến đây. Nhưng sao anh ở đây, anh cũng vậy, em là… À hóa ra là vậy.

Hóa ra người lâu nay tôi nhắn tin chính là chồng, vậy là tôi đã ngoại tình với chồng. Ảnh internet

Nhưng hôm nay nhìn em đẹp quá. Dù sao cũng đến đây rồi chúng ta “ấy” rồi về nhé! Trong căn phòng khách sạn lãng mạn ấy, vậy là tôi đã ngoại tình thật sự nhưng mà ngoại tình với chồng. Tôi thấy anh không giống như mọi khi, có lẽ do không gian thay đổi, cộng với sự lộng lẫy khác ngày thường của tôi, nên anh biết nói “rót mật vào tai” hơn. Vậy là chúng tôi đã có những sự “biến động” về thể xác lẫn tinh thần với nhau. Chúng tôi nhận ra vẫn còn tình cảm và yêu thương đối phương. Chỉ đơn giản là thời gian đã làm chúng tôi lãng quên đi điều đó.

Từ sau hôm ấy, chồng biết nói lời mật ngọt và nhớ nhung tôi nhiều hơn. Thật may mắn, người tôi ngoại tình chính là chồng, nếu là người khác tôi không biết cuộc hôn nhân của mình sẽ đi về đâu.