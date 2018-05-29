Đàn ông ngoại tình ở cái tuổi 50 hiện nay không còn là chuyện lạ hay hiếm. Những mối tình ngoài luồng ở độ tuổi này người ta cho rằng đây là sự đền đáp cho tháng ngày tuổi trẻ không được sống hết mình với tình yêu “đích thực”.

Ở cái tuổi 50 đàn ông không còn quá nhiều bận tâm về chuyện con cái hay cơm áo gạo tiền… cuộc sống khá bình lặng. Khiến họ thấy có gì đó chán và buồn tẻ. Vì thế, họ muốn có cái gì đó sôi động hơn để làm cuộc sống mới mẻ và tươi vui. Đàn ông ngoại tình ở tuổi 50 có thể là do muốn cuộc sống có sự tươi mới hơn. Ảnh internet Ông Bảy Sáu (Ninh Kiều – Cần Thơ) chia sẻ, con cái giờ đã lớn hết cả rồi, đứa nào cũng có một mái ấm riêng. Nên hai ông bà ở nhà rất buồn, cả ngày chỉ có ra vô quanh quẩn với mấy cái ao cá. Vợ thì quá hiền ít nói, nên cuộc sống vợ chồng bình lặng. Trong khi đó, bên cạnh, có một phụ nữ góa chồng mới 40 tuổi, đang độ hồi xuân, phơi phới, tươi tắn, luôn mặc áo hai đây để khoe hình thể “nóng bỏng”, lại khéo ăn nói vì thế khiến tôi siêu lòng. Lúc này tôi thấy cái chất đàn ông của mình vẫn còn dồi dào, muốn tận hưởng mật ngọt cuộc sống. Người phụ nữ này đã làm tôi thấy cuộc sống hạnh phúc hơn, có chút gì đó quyến luyến, nhớ mong, để rồi tôi thường xuyên bày ra lý nói dối vợ để được sang nhà hàng xóm chơi rồi “hàn huyên tâm sự”.

Nếu như ông Bảy Sáu ngoại tình ở tuổi 50 vì muốn có sự đột phá, mới mẻ trong cuộc sống thì ông Tiến Thịnh (Thủ Đức, TPHCM), ngoại tình vì muốn “nuôi dưỡng” cuộc hôn nhân của mình. Sự “sói mòn” cảm xúc trong hôn nhân do phải lo toan cuộc sống là điều khó tránh khỏi. Điều này tạo nên cảm giác quen thuộc và đơn điệu, dẫn đến sự giảm sút hưng phần trong mối quan hệ tình dục, khiến tôi cảm thấy hụt hẫng. Vì thế, “ngoại tình” chỉ đơn giảm là đi tìm thứ mình từng có và giờ đây đang thiếu. Tôi xem nó là một giải pháp “nuôi dưỡng” hôn nhân, để cân bằng đời sống tình cảm, thoả mãn được nhu cầu sin lý và có thể duy trì được hạnh phúc gia đình. Tôi vẫn rất yêu vợ vì thế “ăn vụng tôi luôn chùi mép sạch sẽ”. Vì dù trẻ hay già thì khi ngoại tình người vợ biết được cũng rất đau khổ. Ngoại tình ở tuổi 50 cũng có thể là do người đàn ông ấy muốn "nuôi dưỡng" cuộc sống hôn nhân. Ảnh internet Cùng gần giống với lý do mà ông Tiến Thịnh, ông Thành Đạt chia sẻ, vợ bằng tuổi tôi, năm nay cũng 50 cả rồi. Tuy nhiên, khi vợ đang bước vào thời kỳ mãn kinh, ham muốn tình dục suy giảm thì tôi lại hồi xuân và hừng hực khí thế trong “chuyện ấy”. Mỗi lần gợi ý vợ đều từ chối. Lâu ngày bí bách quá nên tôi đã ngoại tình với cô thư ký trẻ ở công ty. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ngoại tình ở cái độ tuổi này. Tôi chỉ muốn giải quyết vấn đề về sinh lý mà vẫn giữ được gia đình hạnh phúc. Vợ vẫn luôn là người bạn đời tuyệt vời mà tôi không bao giờ muốn buông bỏ.

Ngoại tình với cô thư ký trẻ, tôi thấy tâm hồn mình tươi mát và càng ngày càng yêu gia đình mình hơn. Thực sự tôi vẫn yêu vợ, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn. Do đó, ngoại tình ở độ tuổi 50 này tôi thấy có gì đó rất hấp dẫn, tạo cho tôi có thêm động lực yêu chiều và thương vợ hơn. Đơn giản, tôi chỉ coi ngoại tình như một giải pháp để cứu vãn cho cuộc hôn nhân của mình. Ngoại tình ở tuổi 50 đơn giản là đàn ông muôn thỏa mãn nhu cầu sinh lý do vợ không đáp ứng được. Ảnh internet Trên đây là những chia sẻ thầm kín của những người đàn ông ngoại tình ở tuổi 50. Suy cho cùng, họ cũng chỉ muốn cuộc sống của mình có gì đó mới lạ để làm cho cuộc sống thêm thú vị. Tuy nhiên, dù ngoại tình ở độ tuổi nào đi nữa thì đây cũng là một trong những lý do dẫn đến rạn nứt tình cảm, hệ quả xấu nhất xảy ra đó là ly hôn. Vì thế, đàn ông nên cân nhắc và suy sét thật kỹ lưỡng về những hành động của mình, để có giải pháp khác tốt hơn cho việc “nuôi dưỡng” hôn nhân gia đình.

Tâm sự ngoại tình với bố chồng và bí mật được chôn vùi khi một người ra đi mãi mãi Trong đêm khuya vắng, dù cảm nhận được người đó là bố chồng, nhưng tôi lại không đẩy ông ra mà đã làm điều tội lỗi ấy. Vậy là tôi đã ngoại tình với bố chồng, nhưng sự việc được chôn vùi mãi vì…

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