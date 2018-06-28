Mẹo hay giúp quần áo luôn thẳng nếp mà không cần là

Ngay sau khi máy đã kết thúc quá trình giặt ở chế độ vắt khô, bạn cần phơi ngay. Không nên để quần áo trong máy quá lâu sẽ khiến chúng nếp nhăn hơn.

Từ nay, bạn có thể áp dụng mẹo giữ nếp đơn giản sau đây, quần áo sẽ luôn thẳng mà chẳng cần mất thời gian là.

Khi bạn cho quần áo vào máy sấy, hãy cho chiếc khăn còn ẩm vào cùng. Hơi ẩm của chiếc khăn kết hợp với sức nóng từ máy sấy tỏa ra sẽ là phẳng những nếp nhăn hiệu quả.

Đối với máy sấy cũng tương tự. Vì thế sau khi máy giặt, máy sấy hoàn thành chế độ cuối cùng, bạn hãy phơi hoặc treo quần áo lên ngay.

Trong cách làm này, bạn vẫn phải ghi nhớ việc treo quần áo ngay sau khi máy báo tín hiệu đã sấy xong. Làm cách này bạn sẽ không phải là mà đã có những bộ quần áo phẳng phiu.

Treo quần áo có khoảng cách

Trong tủ đồ, nếu bạn treo quần áo sát vào nhau và chật cứng thì điều này dễ khiến xuất hiện những vết nhăn. Khi lấy ra, bạn sẽ phải là trước khi mặc lên người. Vì thế, cách để khắc phục tình trạng này chính là treo quần áo thoáng và thưa để chúng không bị chạm vào nhau.

Treo quần áo có khoảng cách nhất định sẽ khiến chúng luôn thẳng - Ảnh: Internet

Không dùng máy giặt để sấy đồ jean

Quần jean là loại trang phục yêu thích của nhiều người nhưng tất cả lại lo sợ nếu giặt nhiều sẽ khiến quần bạc màu hoặc nhăn.

Một mẹo nhỏ cho bạn là khi giặt quần jean bằng máy giặt thì nên cho vào một chiếc túi zip hoặc giặt với nước lạnh.

Bạn cũng không nên sấy đồ jean bằng máy giặt vì nhiệt độ sẽ khiến chúng bị phai màu nhanh hơn. Lưu ý trước khi phơi, bạn hãy vuốt nhẹ phần mặt vải rồi giũ.

Dùng giấm trắng

Với 1 phần nước giấm bạn pha cùng với 3 phần nước. Sau đó, dùng dung dịch này xịt lên quần áo và đợi cho chúng khô là bạn đã có một chiếc áo phẳng phiu để diện rồi.

Dùng dấm để làm phẳng quần áo là có thật - Ảnh minh họa: Internet

Dùng tấm đệm

Nghe thì có vẻ khó tin nhưng đây là một cách làm thẳng quần áo cực hiệu quả mà không cần đến bàn là. Bạn chỉ cần cuộn chiếc áo giống như việc cuộn một tờ giấy. Lưu ý là cuộn chứ không phải là gấp nhé! Sau đó bạn đặt dưới tấm đệm trong vòng 1 giờ là được.

Áp dụng những mẹo này ngay để quần áo luôn thẳng và tiết kiệm thời gian lẫn công sức.