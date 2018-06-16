Những mẹo vặt hữu ích giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn

Nếu chẳng may quần áo của bạn bị thâm kim hoặc mốc, đừng lo, hãy áp dụng phương pháp sau đây.

Để cuộc sống hàng ngày trở nên dễ dàng hơn, hãy ghi lại cho mình những mẹo vặt hữu ích dưới đây.

Đôi khi cơ thể đổ mồ hôi quá nhiều sẽ khiến quần áo bị ố vàng, nhất là vùng nách hoặc cổ, đặc biệt đối với những đồ sáng màu thì trông vô cùng mất thẩm mỹ. Hãy áp dụng phương pháp sau để tẩy vết ố vàng.

Dùng nước cốt chanh thấm đều lên những chỗ mốc của quần áo, sau đó mang ra nắng phơi khoảng vài giờ rồi đem vào giặt lại bằng xà bông như bình thường. Với cách này, đảm bảo những vết mốc sẽ bị đánh bay trong chốc lát.

Đun sôi giấm rồi ngâm quần áo có vết ố vàng vào trong khoảng nửa giờ, sau đó lại đem giặt với xà bông như bình thường.

Để chảo mới mua được bền

Khi mới mua chảo về, nên đổ nhiều mỡ vào chảo rồi đun sôi. Sau đó, lấy muối hạt chà xát bên trong lòng chảo nhiều lần và cuối cùng rửa lại với nước sạch. Nhờ cách này, chảo sẽ giữ được độ bền, độ chống dính và luôn như mới.

Hạ hỏa khi ăn phải ớt

Nhiều người thường nghĩ khi ăn phải ớt quá cay thì nên uống nước, nhưng thực chất cách hạ hỏa nhanh nhất là uống sữa hoặc trà ấm.

Tẩy nhựa cây trên quần áo

Khi bị mủ, nhựa cây dính vào quần áo, hãy dùng giấm ngâm chỗ dính mủ vài giờ, cuối cùng giặt lại với nước lạnh. Sau khi phơi khô, chiếc quần áo sẽ sạch sẽ, thơm tho như mới.

Chế biến đậu phụ không bị vỡ

Khi chiên, luộc hay nấu đậu phụ thường dễ bị vỡ bởi nó rất mềm. Để chúng có thể giữ nguyên miếng, không vỡ vụn mất thẩm mỹ thì hãy ngâm đậu với nước muối khoảng 30 phút trước khi nấu.

Trừ kiến trong hũ đường

Kiên bám quanh hũ đường gây mất vệ sinh và tốn kém vì bạn phải thay thường xuyên - Ảnh: Internet

Nhiều khi vì kiến chui vào hũ đường mà chúng ta phải đổ đi. Nhưng từ nay nếu thấy hũ đường có kiến, bạn hãy bỏ vào 1 thanh sắt hoặc con dao, sau đó lũ kiến sẽ tự bò đi chỗ khác và bạn lại có 1 hũ đường sạch sẽ.

Để sơn không khô

Thỉnh thoảng khi dùng sơn còn thừa, ta không biết nên để dành thế nào vì chúng rất dễ khô. Nếu muốn sơn không bị khô, hãy bỏ vào thùng, đậy nắp thật kín, khi cất thì dốc ngược nắp ở dưới đáy lên. Làm theo cách này có thể để dành sơn trong 1 thời gian dài mà không lo bị khô, mất tác dụng.

Giữ ảnh bền màu

Đánh lòng trắng trứng gà thật bông như khi làm bánh. Sau đó dùng bông gòn thoa lên bức ảnh sau đó để khô. Cách này giúp màu ảnh trở nên bền lâu hơn.

Giải cứu khóa bị kẹt

Khi khóa áo khóa quần hay khóa cặp bị kẹt không kéo được, hãy bôi 1 chút sáp, dầu ăn lên rồi lấy vải lau khô rồi thử kéo lại, đảm bảo bạn sẽ bất ngờ với kết quả.

Khôi phục độ co giãn của áo len

Khi áo len bị giãn, cách đơn giản để khôi phục lại độ đàn hồi của nó là ngâm trong nước nóng khoảng 20 phút, sau đó đem phơi khô là xong.

Khi áo len bị diãn, cách đơn giản là ngâm trong nước nóng khoảng 20 phút, sau đó đem phơi khô - Ảnh: Internet

Làm ốc hết nhớt

Chỉ cần đổ ốc vào 1 thau đầy nước, sau đó giã nát vài quả ớt và thả vào đó sẽ lập tức khiến ốc hết nhớt ngay. Sau đó, để ráo nước là bạn có thể chế biến ngay được món ăn đang dự định.

Thái ớt bị bỏng tay

Khi dùng tay không thái ớt thường rất dễ bị bỏng do độ cay, nóng của loại quả này. Nếu chẳng may gặp phải trường hợp này, bạn hãy dùng kem đánh răng để rửa tay, ngay lập tức sẽ tiêu tan cảm giác bỏng rát.

Với các mẹo vặt trong cuộc sống này, bạn sẽ xử trí được rất nhiều tình huống oái oăm hay trở ngại trong việc nấu nướng, chăm sóc gia đình.